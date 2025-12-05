Cámaras captan el terror en el Malecón de Miraflores: así huyeron los testigos tras los 14 disparos

Videos muestran el caos en Miraflores: vecinos y turistas corren tras el violento tiroteo. La Municipalidad emitió un comunicado expresando su preocupación y aseguró que continuará trabajando en reforzar la seguridad en el distrito. Video: Latina

La noche del ataque en el malecón de la Reserva, en Miraflores, quedó registrada en varias cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Eran exactamente las 9:56 p. m. cuando se escuchó una ráfaga de disparos —más de diez, según múltiples testigos— que interrumpió la tranquilidad de una de las zonas más transitadas y turísticas de Lima. Un ciudadano, presuntamente venezolano, fue ejecutado de catorce balazos. Su cuerpo apareció en la parte baja del jardín, detrás del muro que separa la vereda del área verde, un punto donde incluso existen señales de advertencia que prohíben el ingreso.

En cuestión de segundos, decenas de personas que caminaban, se ejercitaban o simplemente paseaban por el malecón comenzaron a correr para ponerse a salvo. Las cámaras de hoteles, negocios cercanos y la propia municipalidad captaron el instante en que los transeúntes huyeron desesperadamente al darse cuenta de que un tiroteo había estallado a escasos metros. En varias grabaciones se observa cómo el pánico se apodera de los deportistas, turistas y vecinos que, sin comprender el origen de las detonaciones, corren hacia zonas iluminadas o se resguardan detrás de muros y jardineras.

Las cámaras como pieza clave de la investigación

El malecón de la Reserva es uno de los espacios más vigilados de Miraflores debido a la gran afluencia de visitantes. Por ello, los hoteles y establecimientos cercanos cuentan con sistemas de seguridad de alta resolución. Precisamente, estas cámaras serán fundamentales para reconstruir los minutos previos y posteriores al crimen.

La Policía Nacional indicó que las imágenes permitirán determinar la ruta de escape del sicario —o de los sicarios— y precisar si huyó a pie, en motocicleta o a bordo de un vehículo. Hasta el momento, esa información sigue sin ser confirmada. Sin embargo, otra grabación privada revela la reacción de un grupo de personas que se encontraba más cerca del área verde donde cayó la víctima, mostrando la magnitud del terror que provocó la secuencia de disparos.

Avances iniciales y nuevas pistas

El general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó que la Policía ha solicitado las grabaciones de todos los hoteles, restaurantes y comercios ubicados en el perímetro. También se incluirán las cámaras municipales, cuyo registro, por la iluminación y ubicación, podría ayudar a identificar rostros, movimientos sospechosos o vehículos utilizados antes y después del ataque.

Lo ocurrido expone nuevamente la vulnerabilidad de los espacios públicos, incluso en un distrito considerado uno de los más seguros del país. Pese a que Miraflores cuenta con vigilancia permanente y numerosas cámaras, los videos confirman que ninguna de estas medidas impidió que un sicario ejecutara a un hombre con absoluta precisión y violencia.

Respuesta de la Municipalidad de Miraflores

A la mañana siguiente, vecinos y deportistas que suelen frecuentar la zona expresaron su sorpresa ante la presencia masiva de equipos de prensa. Muchos desconocían que horas antes se había cometido un asesinato en pleno malecón. La comuna miraflorina lamentó el crimen y aseguró que fortalecerá las acciones de seguridad en coordinación con la Policía Nacional.

Asimismo, el municipio informó que ya puso a disposición de los investigadores todas las cámaras de videovigilancia cercanas al punto del ataque. También brindará apoyo logístico e información territorial para facilitar el trabajo de los peritos y contribuir a esclarecer un homicidio que ha generado preocupación entre residentes y visitantes.