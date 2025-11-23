Perú

Impactantes imágenes: choque de tráilers pesados en plena Panamericana Norte deja un conductor fallecido

El accidente ocurrió a la altura del peaje de Huacho y dejó la vía parcialmente restringida. Las primeras pericias evalúan si el trágico accidente estuvo vinculado a exceso de velocidad, fallas mecánicas o falta de señalización

El accidente se registró en el kilómetro 134 de la Panamericana Norte, en Huacho. | Canal N

La mañana de este domingo se vio interrumpida por un grave accidente en la Panamericana Norte, una de las rutas más transitadas del país. A la altura del peaje de Huacho, un choque por alcance entre dos vehículos de carga pesada dejó como resultado la muerte de un conductor, generando alarma entre los transportistas que se desplazaban por el norte chico. El tránsito quedó restringido mientras las autoridades llegaban a la zona para atender la emergencia.

El siniestro ocurrió entre los kilómetros 124 y 134 de la Panamericana Norte, en el tramo que conecta Huacho con la zona de Chancay, lugar donde ambas unidades colisionaron violentamente. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos se encontraba semiestacionado al borde de la vía, aparentemente mientras realizaba la revisión de un neumático, cuando fue impactado por la parte trasera por otro tráiler que se desplazaba por la carretera, generando un choque que terminó con una víctima fatal.

Accidente en Huacho: tráiler impacta por alcance y deja un conductor fallecido

Composición: Infobae Perú

La víctima fue identificada como Avel Gálvez Enríquez, quien habría descendido de su tráiler rojo para verificar una llanta o realizar una revisión técnica. Según información preliminar, no habría colocado señales de seguridad para advertir a los demás vehículos, lo que habría contribuido al violento impacto del otro camión involucrado, de placa ALZ-703. El golpe fue tan fuerte que Gálvez perdió la vida de manera instantánea tras ser arrollado por la unidad en movimiento.

Imágenes difundidas desde el lugar del accidente muestran cómo ambos vehículos quedaron severamente dañados al costado de la vía, uno de ellos dedicado al transporte de agregados y material mineral. En la zona se llegó a percibir un fuerte olor a gas proveniente del tráiler blanco, por lo que personal de Bomberos ejecutó trabajos de control para evitar cualquier fuga que ponga en riesgo a los conductores que transitaban cerca del incidente.

El choque se registró a la altura del kilómetro 134 de la Panamericana Norte. - Crédito: Canal N / Captura de video

Hasta el punto de emergencia acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), bomberos y representantes del Ministerio Público, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes. La vía quedó parcialmente cerrada mientras se realizaba la remoción de las unidades y las primeras pericias para esclarecer la causa exacta del choque. Solo un carril fue habilitado temporalmente en ambos sentidos, generando congestión vehicular en la zona.

El cuerpo de Avel Gálvez fue trasladado a la morgue de Huacho, mientras que el conductor del vehículo blanco fue llevado a la comisaría para las diligencias de ley. Las investigaciones continuarán para determinar si el accidente estuvo vinculado a una imprudencia, exceso de velocidad o posibles fallas mecánicas. Las autoridades recomendaron a los transportistas que circulan por la Panamericana Norte mantener la distancia prudente y extremar precauciones ante la presencia de vehículos detenidos o estacionados en la vía.

Principales causas de siniestros viales

La PNP informó que en 2021 hubo 1.019 ciclistas involucrados en siniestros viales. (Andina)

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial indicó que el 61% de los accidentes de tránsito en el país se deben a errores o negligencia de los conductores. Entre los factores más comunes, destacan la imprudencia al volante (28%), el exceso de velocidad (26%) y la conducción en estado de ebriedad (7%). Estas cifras evidencian la urgente necesidad de mejorar la educación vial y fortalecer la responsabilidad de los conductores en el Perú.

En cuanto a la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, el país registra 9,8 muertes por cada 100.000 habitantes, superando a naciones vecinas como Chile y Argentina, aunque se encuentra por debajo de Bolivia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A nivel mundial, los accidentes de tránsito ocupan la octava posición entre las principales causas de muerte, con aproximadamente 1,3 millones de fallecimientos al año.

Canales de ayuda ante un accidente

Ante cualquier accidente te puedes comunicar por los siguientes canales:

  • Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú: 105.
  • Bomberos: 116.
  • Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU): 106.

