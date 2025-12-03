Perú

Repartija en el MINEM: José Jerí arriesga la masificación y pone a un viceministro de Hidrocarburos sin experiencia en el sector

El nombramiento de Luis Jiménez Borra en reemplazo de Iris Cárdenas cierra un círculo de relevos en puestos clave que comenzó hace menos de una semana

Guardar
Luis Enrique Jiménez Borra asume
Luis Enrique Jiménez Borra asume el viceministerio de Hidrocarburos del MINEM sin experiencia previa en el sector energético.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a cargo por estos días del ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz, ha resuelto la salida de Iris Cárdenas Pino del Viceministerio de Hidrocarburos y ha designado en su reemplazo a Luis Enrique Jiménez Borra, un funcionario sin experiencia en el sector hidrocarburos ni gestión energética, en un momento decisivo para la masificación del gas natural y la definición de megaproyectos estratégicos del sector.

El exaprista Jiménez Borra es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en política pública y cuenta con másteres en gestión pública y relaciones internacionales, pero su carrera se ha desarrollado en puestos administrativos, de asesoría municipal, docencia universitaria y consultorías, sin roles en industrias extractivas, regulación sectorial ni operaciones técnicas de hidrocarburos. Hasta antes de su designación, se desempeñaba como asesor de Alcaldía en la Municipalidad de San Isidro.

MINEM: Luis Jiménez es el nuevo viceministro de Hidrocarburos, ¿Qué pasó con Iris Cárdenas?

El abrupto acceso de Jiménez Borra a la alta dirección se ampara en la Ley N° 32507, aprobada por el Congreso y promulgada el 27 de noviembre de 2025, que bajó la valla para el ingreso a puestos como viceministros, permitiendo que la experiencia política o en cargos de confianza reemplace la trayectoria técnica específica previamente requerida en sectores estratégicos.

Así, el Ejecutivo y el entorno presidencial pueden designar a funcionarios externos al sector para puestos tradicionalmente reservados a perfiles técnicos. Es el caso de Jiménez Borra, donde la norma permitió desechar la carrera profesional o el expertise en energía. De acuerdo con otros voceros consultados por Infobae Perú, se trata de un “relevo inexplicable”, tomando en cuenta el historial positivo de Cárdenas.

Ley N° 32507 permite designaciones políticas en cargos técnicos

Los cambios estructurales no terminan allí. En la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), la salida de José Alberto Agurto Saldaña fue aceptada el 28 de noviembre de 2025 y, apenas tres días después, el 1 de diciembre de 2025, fue designada María Esther Peñaloza Pizarro en su reemplazo. Todo este relevo ocurrió sin consulta ni aprobación de Iris Cárdenas y respondió a una orden directa del ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz, según fuentes del ministerio para Infobae Perú.

A esta lógica de nombramientos exprés se suma el caso de Paolo Andrés Alzamora como asesor de alta dirección del viceministerio de Hidrocarburos, tras su paso como director regional de Energía y Minas en Áncash entre febrero y noviembre de 2020, durante la gestión de Juan Carlos Morillo, exgobernador sentenciado y posteriormente absuelo por corrupción.

En Áncash, Alzamora coincidió con el hoy presidente de la República y militante de Somos Perú, José Jerí, quien se desempeñó -en su calidad de abogado- como secretario general y procurador de su copartidario Morillo entre octubre de 2019 y junio de 2020. El nombramiento de Alzamora como asesor, que tampoco tuvo el visto bueno de Iris Cárdenas, se consumó el pasado 27 de noviembre.

Sector energético alerta sobre gabinete dirigido por cuotas y confianza

Los movimientos en la cúpula del Ministerio de Energía y Minas ocurren mientras la DGH tiene en sus manos la firma -supuestamente, este mes de diciembre- de la adenda para la masificación del gas natural con Cálidda, que beneficiará a más de 300.000 hogares en el sur del país y abrirá nuevo mercado a la empresa colombiana.

A la par, desde el MINEM se gestiona la ampliación del proyecto TGP Extensión Sur, un gasoducto de 923 kilómetros por US$2.000 millones. También se han renovado los directorios de empresas clave como Petroperú y Perupetro, con incorporaciones y remociones que a la fecha siguen ocurriendo.

La gestión anterior, liderada por Cárdenas, había establecido un calendario para la exploración del gas natural en Candamo, apuntando a iniciar explotación en marzo de 2028 y producción comercial desde 2031.

Sin embargo, el destino de esos proyectos y de la masificación de gas quedará en manos de un equipo político que carece de historial técnico en hidrocarburos, arriesgando en MINEM un “gabinete dirigido por cuotas y confianza antes que por competencia sectorial”, según fuentes consultadas del sector.

Temas Relacionados

Ministerio de Energia y MinasMINEMIris CardenasLuis Enrique Jiménez Borragas naturalmasificacion del gasLuis Enrique Bravo de la CruzJose JeriSomos PerúÁncashperu-economia

Más Noticias

Rafael Belaunde asegura que no pedirá garantías para su vida luego de atentado: “¿Qué resuelve eso?"

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, aseguró que no cree que el ataque en su contra tenga una motivación política

Rafael Belaunde asegura que no

Néstor Gorosito reveló motivo del conmovedor abrazo con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El ‘Pirata’ anotó el gol del empate en el estadio Nacional y se volvió en la figura. Su gol fue gritado a todo pulmón y lo celebró con el técnico argentino en medio de la polémica por su salida de Matute

Néstor Gorosito reveló motivo del

Paulo Autuori y su tajante postura sobre el gol fallado por Felipe Vizeu en Alianza Lima vs Sporting Cristal

El técnico brasileño fue consultado por el tanto errado por el delantero extranjero y dio contundente respuesta en conferencia de prensa

Paulo Autuori y su tajante

Paolo Guerrero le cumplió el sueño a Pol Deportes, niño peruano que narró la final de la Copa Libertadores: le regaló camiseta y lo felicitó

El famoso andahuaylino Cliver Huamán estuvo presente en la semifinal ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal, y vivió una noche soñada, participando de la narración y compartiendo con su ídolo

Paolo Guerrero le cumplió el

Rafael Belaúnde da detalles inéditos tras ataque de sicarios: disparó su arma 7 veces y descarta motivación política

Pese al atentado que sufrió, el precandidato de Libertad Popular descartó pedir garantías. “¿Qué resuelve eso?“, cuestionó

Rafael Belaúnde da detalles inéditos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Belaunde asegura que no

Rafael Belaunde asegura que no pedirá garantías para su vida luego de atentado: “¿Qué resuelve eso?"

Rafael Belaúnde da detalles inéditos tras ataque de sicarios: disparó su arma 7 veces y descarta motivación política

Rafael Belaúnde confirma que portaba un arma al momento de ser atacado por sicarios: “la defensa personal es un derecho”

Harvey Colchado oficializa su candidatura con Ahora Nación: será el número 1 por Lima en Elecciones 2026

Ulises Villegas sigue prófugo luego de ser condenado a seis años a prisión: ¿Quién lo reemplazará como alcalde de Comas?

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna celebra que ganó

Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: “Un sueño más cumplido”

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú no tiene una estrella Michelin: “Pareciera como si la gente no lo tiene en cuenta”

Cristian Rivero confiesa que muchos le cuestionaron su regreso a Panamericana Televisión: “Hay que confiar”

Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero apuestan por Panamericana TV: Los nuevos ‘jales’ y programas

⁠¿Beto Ortiz y El Valor de la Verdad no va más en Panamericana? Periodista no apareció en la preventa del canal

DEPORTES

Néstor Gorosito reveló motivo del

Néstor Gorosito reveló motivo del conmovedor abrazo con Hernán Barcos en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Paulo Autuori y su tajante postura sobre el gol fallado por Felipe Vizeu en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Paolo Guerrero le cumplió el sueño a Pol Deportes, niño peruano que narró la final de la Copa Libertadores: le regaló camiseta y lo felicitó

Felipe Vizeu aseguró que “la cancha estaba mal” tras fallar insólito gol en Sporting Cristal vs Alianza Lima, y avisó: “El campo de Matute es mejor”

Felipe Vizeu perdió increíble gol en Alianza Lima vs Sporting Cristal tras resbalarse solo: la molesta reacción de Paulo Autuori