Repartija en el MINEM: José Jerí arriesga la masificación y pone a un viceministro de Hidrocarburos sin experiencia en el sector

Luis Enrique Jiménez Borra asume el viceministerio de Hidrocarburos del MINEM sin experiencia previa en el sector energético.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a cargo por estos días del ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz, ha resuelto la salida de Iris Cárdenas Pino del Viceministerio de Hidrocarburos y ha designado en su reemplazo a Luis Enrique Jiménez Borra, un funcionario sin experiencia en el sector hidrocarburos ni gestión energética, en un momento decisivo para la masificación del gas natural y la definición de megaproyectos estratégicos del sector.

El exaprista Jiménez Borra es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en política pública y cuenta con másteres en gestión pública y relaciones internacionales, pero su carrera se ha desarrollado en puestos administrativos, de asesoría municipal, docencia universitaria y consultorías, sin roles en industrias extractivas, regulación sectorial ni operaciones técnicas de hidrocarburos. Hasta antes de su designación, se desempeñaba como asesor de Alcaldía en la Municipalidad de San Isidro.

MINEM: Luis Jiménez es el nuevo viceministro de Hidrocarburos, ¿Qué pasó con Iris Cárdenas?

El abrupto acceso de Jiménez Borra a la alta dirección se ampara en la Ley N° 32507, aprobada por el Congreso y promulgada el 27 de noviembre de 2025, que bajó la valla para el ingreso a puestos como viceministros, permitiendo que la experiencia política o en cargos de confianza reemplace la trayectoria técnica específica previamente requerida en sectores estratégicos.

Así, el Ejecutivo y el entorno presidencial pueden designar a funcionarios externos al sector para puestos tradicionalmente reservados a perfiles técnicos. Es el caso de Jiménez Borra, donde la norma permitió desechar la carrera profesional o el expertise en energía. De acuerdo con otros voceros consultados por Infobae Perú, se trata de un “relevo inexplicable”, tomando en cuenta el historial positivo de Cárdenas.

Ley N° 32507 permite designaciones políticas en cargos técnicos

Los cambios estructurales no terminan allí. En la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), la salida de José Alberto Agurto Saldaña fue aceptada el 28 de noviembre de 2025 y, apenas tres días después, el 1 de diciembre de 2025, fue designada María Esther Peñaloza Pizarro en su reemplazo. Todo este relevo ocurrió sin consulta ni aprobación de Iris Cárdenas y respondió a una orden directa del ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz, según fuentes del ministerio para Infobae Perú.

A esta lógica de nombramientos exprés se suma el caso de Paolo Andrés Alzamora como asesor de alta dirección del viceministerio de Hidrocarburos, tras su paso como director regional de Energía y Minas en Áncash entre febrero y noviembre de 2020, durante la gestión de Juan Carlos Morillo, exgobernador sentenciado y posteriormente absuelo por corrupción.

En Áncash, Alzamora coincidió con el hoy presidente de la República y militante de Somos Perú, José Jerí, quien se desempeñó -en su calidad de abogado- como secretario general y procurador de su copartidario Morillo entre octubre de 2019 y junio de 2020. El nombramiento de Alzamora como asesor, que tampoco tuvo el visto bueno de Iris Cárdenas, se consumó el pasado 27 de noviembre.

Sector energético alerta sobre gabinete dirigido por cuotas y confianza

Los movimientos en la cúpula del Ministerio de Energía y Minas ocurren mientras la DGH tiene en sus manos la firma -supuestamente, este mes de diciembre- de la adenda para la masificación del gas natural con Cálidda, que beneficiará a más de 300.000 hogares en el sur del país y abrirá nuevo mercado a la empresa colombiana.

A la par, desde el MINEM se gestiona la ampliación del proyecto TGP Extensión Sur, un gasoducto de 923 kilómetros por US$2.000 millones. También se han renovado los directorios de empresas clave como Petroperú y Perupetro, con incorporaciones y remociones que a la fecha siguen ocurriendo.

La gestión anterior, liderada por Cárdenas, había establecido un calendario para la exploración del gas natural en Candamo, apuntando a iniciar explotación en marzo de 2028 y producción comercial desde 2031.

Sin embargo, el destino de esos proyectos y de la masificación de gas quedará en manos de un equipo político que carece de historial técnico en hidrocarburos, arriesgando en MINEM un “gabinete dirigido por cuotas y confianza antes que por competencia sectorial”, según fuentes consultadas del sector.