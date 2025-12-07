Perú

Así luce la calle ‘más navideña’ de Lima: Está en San Isidro y es visitada por cientos de personas a diario

La calle David Hernández, ubicada en San Isidro, se ha convertido en el epicentro de la Navidad limeña. Este boulevard, adornado por miles de luces y figuras festivas, atrae cada noche a centenares de vecinos y visitantes de toda la ciudad

En diciembre, la calle David Hernández en San Isidro vuelve a robarse las miradas y el corazón de Lima. Conocida también como el Boulevard del Bosque, esta emblemática vía se ha convertido en el epicentro de la celebración navideña de la ciudad. Dos cuadras lucen transformadas por miles de luces, adornos y figuras festivas que crean un ambiente mágico. Visitantes de diversos barrios llegan atraídos, cámara en mano, para ser parte de la experiencia que promete dejar fotos inolvidables y recuerdos imborrables.

Un paseo luminoso que cautiva a Lima

Al caer la noche, la cuadra 2 de la avenida David Hernández se enciende con una espectacular muestra de luces LED. Árboles y áreas verdes se visten de gala con guirnaldas luminosas y figuras como renos, bolas de nieve y mariposas LED. Los tonos rojos y amarillos dominan el panorama y crean un túnel de luz que fascina tanto a niños como adultos.

Entre las decoraciones, las mariposas LED generan especial admiración. Son símbolo de transformación, mensaje que resuena en quienes buscan nuevas oportunidades y esperanza al cierre del año. “La mariposa significa transformación, algo que necesitamos para lo bueno”, expresó una visitante a 24 Horas Noticias, mientras recorría el boulevard rodeada de resplandor.

Un destino para vecinos y visitantes

La fama de la llamada “Calle Viral de Navidad” ha traspasado fronteras distritales. Familias y grupos de amigos llegan desde Lince, Ventanilla y otros puntos alejados solo para tomarse fotos y disfrutar del ambiente festivo. Muchos aprovechan para celebrar junto a los suyos y contagiarse del espíritu de la temporada.

Maruja Morante, quien se detuvo a observar la decoración, describió la escena como “una maravilla, un sueño hecho realidad”. Para Maritza Medina, ciudadana peruana radicada en Suiza, la ornamentación no tiene nada que envidiar a las famosas postales europeas. Las instalaciones convierten la calle en una de las zonas más “instagrameables” de la ciudad, donde la creatividad fluye entre retos para redes sociales y posados espontáneos.

¿Dónde está ubicada? Los interesados pueden acercarse guiándose por la cuadra 29 de la avenida Arequipa, a pocos metros del corazón administrativo y financiero de San Isidro. Las tardes y noches se llenan de risas, encuentros y sensaciones de alegría compartida.

El esfuerzo comunitario detrás de la magia

La ambientación navideña de la calle David Hernández no sería posible sin la colaboración de comerciantes y vecinos del área. Unidos, han logrado diseñar un espacio seguro y ameno, pensado para el disfrute en pareja, con amigos o en familia. Esta labor colectiva ha posicionado el boulevard como parada obligatoria para locales y turistas durante el mes de diciembre.

Cada rincón de la calle invita a detenerse y vivir un momento diferente, donde se siente más amor y más alegría. El brillo de las luces y el entusiasmo de los asistentes confirman que el mensaje central de la Navidad persiste: unión, esperanza y celebración compartida.

Seguridad reforzada y ambiente de paz

Con la llegada de miles de asistentes, el distrito de San Isidro ha implementado el Plan Navidad 360. Más de mil agentes, drones, serenos encubiertos y tecnología inteligente refuerzan la seguridad en todo el distrito, garantizando la tranquilidad de vecinos y visitantes. Este despliegue incluye labores de vigilancia preventiva, así como el control riguroso de la venta y el uso de pirotécnicos, en coordinación con la Policía Nacional. El objetivo es proteger a la población más sensible y a las mascotas, asegurando que la celebración sea segura y armoniosa para todos.

Sindicato y empleador: Causas de

Senamhi: ¿cómo estará el clima

Samahara Lobatón muestra el video

Petroperú enfrenta recrudecimiento financiero y

Ola de violencia y cobro
Samahara Lobatón muestra el video

Alianza Lima vs Universitario EN

