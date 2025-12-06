Perú

Walter Lozano y su nueva etapa en la política: “Yo sí tengo que irme con todo y pelear por lo que creo”

En entrevista con Infobae Perú, el coronel en retiro y ahora candidato al senado por Ahora Nación adelantó cuáles son sus planes y propuestas de llegar al próximo Congreso

“Hemos golpeado al poder corrupto, que nadie se ha atrevido a hacer.”

Walter Lozano, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú, anunció su candidatura al Senado con el partido de Alfonso López Chau, Ahora Nación. Junto a Harvey Colchado, su compañero dentro de la PNP, son los nuevos jales de la agrupación, que en este momento enfrenta un escenario complicado.

A diferencia de Colchado, Lozano mantuvo un perfil bajo, pero ahora, que le cerraron totalmente las puertas para regresar a la PNP, institución que respeta y recuerda con orgullo, sale a hablar, porque tiene el permiso y las herramientas para defenderse.

¿Qué le gustaría que la gente que no lo conoce mucho, que no está familiarizada con su trabajo, sepa de usted?

Bueno, que soy una persona comprometida con la justicia y, por eso, a lo largo de mi trayectoria y mi carrera policial, he luchado siempre, en un principio, contra el terrorismo y el narcotráfico y después contra la corrupción y los delitos conexos. Entonces, eso para mí es una experiencia que quiero llevarla al campo político para desde ahí ya dar una lucha política.

― En una entrevista anterior dijo que quería legislar en por la familia policial

Yo me dirijo a la familia policial, pero no solamente a la familia policial, porque si uno llega, en este caso, mi aspiración es llegar al Senado, no es para legislar o, o velar por los intereses de la familia policial solamente, sino también del país. (...) Porque, como usted verá, si no tenemos seguridad, no hay nada. Hoy en día, entre ayer y hoy día, cuántos asesinados ha, ha habido. (...) Entonces, necesita policías, porque sin, sin una buena policía, fortalecida, empoderada, no se va a poder luchar contra estas organizaciones criminales.

― Aparte de Ahora Nación, ¿usted contempló otros partidos políticos o algunos líderes se acercaron a usted? ¿El fujimorismo? ¿APP, Acción Popular o Perú Libre?

Mire, la verdad que sí. He conversado con dos personas más de otros partidos, pero de los partidos que me mencionan, así me lo hubiesen propuesto, no lo hubiera aceptado bajo ningún punto de vista. Porque yo los considero los principales responsables de lo que nos está pasando.

― Pero tampoco se le acercaron...

No, y yo pienso que si no lo han hecho, es porque saben que de repente cuál es mi perfil o que es lo que yo les podría haber respondido. Porque la, por la razón misma, ¿no?, en la cual la posición que yo he tenido de, de que he estado en actividad como policía, ¿no? Y, y, bueno, en este tiempo que he estado en el retiro yo no he salido a los medios, no he querido hablar, por la sencilla razón que estaba, eh, todavía optando, pensando en regresar. Pero como ya he visto que se me están bloqueando

Dina Boluarte solicitó el pase a retiro de Walter Lozano y Harvey Colchado. Perú 21.

― ¿Y por qué escogió Ahora Nación?

Primero, porque está Harvey Colchado, y si él está ahí es porque él previamente ha analizado y ha visto que es un partido que está dirigido por, por el economista Alfonso López Chau y que, al margen de lo que él me ha dicho, yo también he hablado con él y también he, he evaluado y me parece que es una persona honesta, profesional, que ha salido de abajo y me identifico con él (...) Y teniendo en cuenta todas esas cosas, como te digo, y considerando de que es una persona que nos va a dar la libertad sin condicionamiento para poder trabajar en lo que nosotros sabemos hacer.

― ¿Quiénes nosotros? ¿Usted y Harvey Colchado?

Y digo nosotros porque, porque considero a Harvey Colchado alguien con quien conseguimos trabajar en equipo. Si hubiese sido otro partido, hubiese aceptado, quizás no hubiésemos trabajado bien, porque cada partido tiene sus lineamientos ideológicos y políticos. Y si ustedes analizan por experiencia y trayectoria, yo con Harvey trabajamos siempre en equipos, en casos grandes, en la policía. Y hemos logrado grandes cosas. Eso es lo que queremos hacer ahora, trabajar en equipo dentro de un partido político, con un liderazgo como el del señor López Chau.

Pero coronel, para trabajar como usted quiere se necesitan votos ¿Considera que podrá llegar a consensos con otras fuerzas políticas?

Esto no debe ser cuestión de un solo partido, sino debe ser cuestión de todos, incluso de ti, de todos los jóvenes, ya tenemos que votar sabiendo quién es. Y sobre todo aquellos que se quieren reelegir, ¿qué han hecho? ¿Cómo han votado en cada ley? (...) O sea, hablar por un partido, yo podría garantizar que, que el 100% está siendo bien filtrado y va a ir la gente idónea, pero los otros partidos no tienen escrúpulos.

¿Los electores tienen la confianza de que usted se quede hasta el final con el partido de López Chau?

Sí, eso que no te quede duda. Siempre y cuando a mí no me pongan ataduras ni condicionamientos para nada. O sea, yo si tengo que irme con todo, pelear por lo que creo y lo que es bueno para el país. Yo estoy seguro que en eso la tenemos clara que no te quede duda.

Puede cruzarse con Santiváñez en el Senado, él también va a postular

Por mí no habría ningún problema ¿no? Total, en esta oportunidad, sí habría igualdad de fuerzas. Lógicamente, es fácil pelear desde tu posición alta, con poder, con alguien que no la tiene. Ejercer tu poder de una manera desigual es lo más cobarde que puede haber.

¿Usted considera que de acá a cinco años, cuando vea para atrás su trabajo en el Senado, diga: “Sí, he llegado a cumplir lo que me propuse”

Mira, yo todo lo que me he propuesto, gracias a Dios lo he conseguido. Policialmente hablando, en carrera profesional. Personal también, bueno no al 100 %, pero en esa línea. Pero yo le digo a todos los que me escuchan, o van a leer y de repente, en su momento, van a tener la intención de votar por mí, que yo lo que me propongo, lo digo, lo hago. Y creo en Dios, que todo el personal que siempre ha trabajado en diferentes unidades policiales bajo mi mando me conocen, saben cómo trabajo y saben cómo soy. Y que hago las cosas de la mejor manera, no solamente en beneficio de la institución, sino también en beneficio del personal. (...) Entonces, yo sí creo, yo estoy seguro y te doy la seguridad de que sí.

