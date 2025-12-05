¿La JNJ nombrará un nuevo fiscal supremo tras la inhabilitación de Delia Espinoza? Esto responde la magistrada

Delia Espinoza califica su inhabilitación como un “mensaje de amedrentamiento” a fiscales. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tras la inhabilitación arbitraria de Delia Espinoza por parte del Congreso surgen nuevas preguntas sobre el futuro del Ministerio Público y, sobre todo, la plaza de fiscal suprema que ostenta.

Consultada por Infobae durante su última conferencia de prensa, Espinoza indicó que ella mantiene su plaza de fiscal suprema toda vez que “la inhabilitación no significa destitución". Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no puede poner a concurso público dicha plaza. En otras palabras, no pueden nombrar un nuevo fiscal supremo que ocupe la plaza de Espinoza.

Este fue el mismo proceder cuando el Congreso inhabilitó, también arbitrariamente, a Zoraida Ávalos por supuestamente no investigar a Pedro Castillo durante su mandato, hecho que fue refutado por la Corte Suprema.

Cuando Ávalos fue inhabilitado por 5 años en junio de 2023, la fiscal adjunta suprema Gianina Tapia pidió a la secretaría general de la Fiscalía de la Nación comunicar a la JNJ que supuestamente había una plaza vacante de fiscal supremo. Sin embargo, se le explicó que la decisión del Congreso no implicaba una destitución.

Fotografía de archivo en donde se ve a la reincorporada fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, durante una conferencia de prensa en Lima. EFE/Eduardo Cavero

“Se advierte que la decisión del Congreso de la República ha sido la inhabilitación, mas no la destitución, de ahí que, conforme a la documentación institucional, la decisión parlamentaria no tiene como consecuencia la habilitación de una plaza de fiscal suprema titular”, se le respondió a Gianina Tapia.

Así, Zoraida Ávalos mantuvo su plaza de fiscal suprema titular desde el momento que el Congreso aprobó la inhabilitación hasta que esta fue declarada inaplicable por el Poder Judicial, que ordenó su inmediata reposición.

En el mismo escenario se encuentra Delia Espinoza. Fue inhabilitada por el Congreso, pero no destituida, por lo que mantiene su plaza de fiscal suprema titular aunque no la pueda ejercer. En caso de que el Poder Judicial también decide anular la sanción, podría reincorporarse inmediatamente al Ministerio Público.

Delia Espinoza acudió al Pleno a defenderse de las acusaciones. | Congreso

¿Y la Fiscalía de la Nación?

En la conferencia de prensa, Infobae también consultó a Delia Espinoza cómo cree que deba actuar la Junta de Fiscales Supremos ante su inhabilitación, convocando elección para un nuevo fiscal de la Nación o esperar hasta noviembre de 2027 que culmina su mandato.

“Con relación a la Fiscalía de la Nación tampoco (puede convocarse) porque yo he sido constitucional, legal y legítimamente designada para un periodo de 3 años. Y esta inhabilitación que a todas luces constituye un atropello a la misma legalidad, a la misma majestad de nuestra carta magna de nuestra Constitución, la Junta de Fiscales Supremos no puede convalidar. No puede ratificar lo mal hecho por el Congreso”, respondió.

En esa misma línea, Espinoza aseguró que los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos “estarían también subiendo a esa integrándose a ese grupo de vulneradores de la Constitución” si convocan a elección para un nuevo titular del Ministerio Público.

“Lo primero que ellos deberían hacer, hace rato debieron, es sacar un pronunciamiento porque es grosero, es más que evidente, como lo dije ayer, hasta un ciego lo puede ver, de que no he cometido el hecho por lo que ayer me han inhabilitado”, agregó.