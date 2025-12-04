Zumba, Brenda Carvalho y Rosángela Espinoza son algunas de las figuras que aprovechan este tiempo para mostrar sus | ATV

Con la llegada de diciembre, los reflectores del entretenimiento local apuntan hacia los artistas que capitalizan la temporada de Navidad en Perú. Este periodo, asociado a la alegría y las reuniones familiares, abre espacio a una creciente demanda por shows infantiles, eventos empresariales y actuaciones sorpresa en domicilios. Figuras conocidas del espectáculo diseñan paquetes exclusivos para animar fiestas y celebraciones navideñas en Lima y en distintas provincias.

Mientras los centros comerciales y empresas incrementan su agenda de eventos, las familias buscan contratar opciones personalizadas que incluyan música, baile y personajes de fantasía. Ante este escenario, algunos famosos han ajustado sus ofertas añadiendo fotografías, contenido digital y la presencia de personajes populares.

Los precios por una hora de espectáculo pueden alcanzar los 20 mil soles, dependiendo del artista, la cantidad de integrantes y los servicios adicionales pactados. El negocio de los shows navideños se posiciona como fuente de ingreso clave para actores, bailarines y presentadores.

Zumba y el Zumbaverso

El animador y bailarín Zumba ofrece tres alternativas principales. El paquete básico, llamado “zumbaverso”, cuenta con dos bailarines, dos muñecos y DJ, valorado en 6 mil soles. Para quienes buscan una experiencia más amplia, existe la opción con cuatro bailarines, tres muñecos y DJ a 7.300 soles.

Hasta 20 mil soles: así cobran los famosos por sus shows navideños en 2025

La versión más completa suma cinco bailarines y cuatro muñecos, junto al DJ, elevando el precio a 8 mil soles. Todas las modalidades tienen una duración de una hora e incluyen animación dirigida al público infantil y familiar.

Las presentaciones de Zumba destacan por el dinamismo, el contacto directo con los asistentes y el atractivo visual de los muñecos y personajes que participan en las coreografías.

Rosángela Espinoza

El paquete navideño de Rosángela Espinoza consta de una hora de animación con la presencia de cinco bailarines, un DJ y dos personajes. Incluye una sesión de fotografías de quince minutos y la grabación de un video de invitación personalizado para redes sociales o envío privado. Por estos servicios, la tarifa es de 8.500 soles más impuestos.

La animadora promueve esta propuesta como un evento integral dirigido a empresas y hogares.

Brenda Carvalho

Brenda Carvalho ofrece presentaciones con distintos formatos y costos. Su show clásico de una hora en Lima tiene un costo de 8 mil soles, mientras que la misma opción en provincias se cotiza en 16 mil soles. El “combo fantasía” incluye una hora de espectáculo, veinte minutos de adicional y diez minutos de sesión de fotos generales, en Lima por 9 mil soles y en provincias por 18 mil soles.

La opción más exclusiva agrega cincuenta minutos de show más quince minutos de fotos, llegando a 10 mil soles en Lima y 20 mil en provincia. Todos los montos se calculan sin impuestos incluidos.

Tracy Freundt

Tracy Freundt posiciona tres alternativas según la duración del espectáculo. El formato breve contempla una hora y quince minutos de show más veinte minutos para fotos, por 3.700 soles. Una versión extendida de una hora y cuarenta minutos tiene un valor de 5.450 soles. Finalmente, el paquete más largo, con dos horas de espectáculo, alcanza los 7.100 soles, sin IGV.

La estrategia comercial de los artistas que lideran esta modalidad atiende tanto a clientes empresariales como a familias particulares. Las tarifas reflejan la variedad de propuestas y la competencia entre figuras del espectáculo local en un mercado que, cada diciembre, multiplica su volumen.

