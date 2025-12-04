Forbes incluye a peruana entre las 30 jóvenes más brillantes de Estados Unidos

Alejandra Molina Pérez, peruana de 28 años, fue incluida en Forbes 30 Under 30.

En distintos círculos profesionales de Estados Unidos, el anuncio de la nueva edición de la lista “30 Under 30” generó atención inmediata. La publicación anual suele mover conversaciones en ámbitos vinculados con innovación, financiamiento y desarrollo empresarial. En medio de ese escenario, una joven peruana de 28 años quedó incluida entre los nombres resaltados por la revista Forbes, lo que introdujo un matiz inesperado para la comunidad latina radicada en el país norteamericano.

El reconocimiento se otorgó a Alejandra Molina Pérez, emprendedora con trayectoria internacional y presencia activa en proyectos educativos, tecnológicos y sociales. Su inclusión despertó comentarios en espacios académicos y corporativos, debido a que la selección reúne a profesionales menores de 30 años con impacto en sectores consolidados del mercado estadounidense. Forbes confirmó que la presentación oficial se realizará el próximo 11 de diciembre en Nueva York.

Su paso por programas de formación internacional, su labor en instituciones orientadas a emprendimientos y su participación en iniciativas sociales conforman un perfil que llamó la atención de evaluadores externos. En la descripción del proceso, la revista destaca que la elección se basa en “información verificable, evaluaciones de expertos independientes y un exhaustivo análisis del impacto, las finanzas y el potencial de crecimiento de cada candidato”.

La ruta de Molina incluye desarrollos en tecnología, asesoría a emprendedores y liderazgo en proyectos de alcance internacional. Forbes informó que “este año se evaluó a más de 10 mil postulantes”, lo que añade contexto al proceso que concluyó con 30 seleccionados en cada uno de los 20 sectores considerados.

El proceso de selección de Forbes

La nueva edición será presentada el 11 de diciembre en Nueva York.

Forbes construyó un sistema de elección que se apoya en datos, revisión externa y contraste de resultados. La plataforma detalla que la lista 30 Under 30 nació en 2011 y que, desde entonces, numerosos participantes alcanzaron posiciones relevantes dentro del ecosistema empresarial global. La publicación señala que “unos 46 galardonados llegaron a convertirse en multimillonarios”, cifra que suele presentarse como referencia del impacto que ciertos emprendimientos lograron después de su aparición en la lista.

La metodología se divide en varias etapas. En la primera, se revisan antecedentes documentados, cifras obtenidas por cada candidato y aportes en sus respectivos sectores. Luego, los perfiles pasan a jueces independientes, responsables de examinar criterios como financiamiento, ingresos, innovación y alcance social. Forbes describe esta fase como un filtro que define a los finalistas antes del anuncio público.

La generación de 2024 cuenta con respaldo financiero significativo. La revista precisa que “acumula cerca de 3.800 millones de dólares en influencia global”, además de un volumen de seguidores que supera los 200 millones en redes sociales.

Trayectoria de Alejandra Molina

Su nombramiento generó atención en EE.UU. y en la comunidad latina.

El perfil de Alejandra Molina incluye funciones de dirección en un departamento que administra programas con más de 29 millones de dólares en subvenciones y fondos destinados a 2.000 emprendedores mediante alianzas con empresas transnacionales. En los últimos años, impulsó capacitaciones para más de 1.500 jóvenes subrepresentados en tecnología y emprendimiento. Según la información disponible, su labor facilitó “más de 2 millones de dólares en subvenciones” y apoyó la recaudación de “17 millones de dólares” para proyectos liderados por jóvenes.

Su formación comenzó en el Perú, donde culminó el Bachillerato Internacional. Luego inició estudios de Relaciones Internacionales y Negocios Globales en Long Island University, en Nueva York. Durante esa etapa, completó programas académicos en 14 países de África, Asia, Europa, Centroamérica y Estados Unidos. Su dominio de cuatro idiomas le permitió participar en proyectos multilaterales en entornos diversos.

A los 22 años fundó en Nueva York su primera startup, una plataforma educativa dirigida a profesionales de la salud que buscaban mejorar competencias lingüísticas. Según el registro compartido, esta propuesta recibió reconocimiento de la Healthcare Entrepreneurship Community Challenge, con financiamiento de la US Economic Development Administration.

En 2022 ganó un concurso de financiamiento para startups creadas por latinos en Estados Unidos y obtuvo la distinción de “Ciudadana de Honor”. Ese mismo año creó en el Perú la asociación Warmishine, definida como un espacio orientado al fortalecimiento de mujeres y a la prevención de violencia y discriminación. También desde 2022 interviene como panelista en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

En septiembre de 2023, la UNESCO la seleccionó como parte de la Red de Jóvenes y Estudiantes para el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 4, en el periodo 2024-2025. Su recorrido incluye presencia en la ceremonia del toque de campana al inicio de las actividades de la Bolsa de Valores de Nueva York, su elección como una de los “40 latinos menores de 40 años líderes sobresalientes en Nueva York”, su rol como cofundadora de Metabronx y su posición directiva en Global Entrepreneurship Network.