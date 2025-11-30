Perú

Frontera en alerta: crisis migratoria en Tanca obliga a Perú a reforzar control en Tumbes

El aumento de flujos migratorios en las fronteras con Chile y Ecuador llevó al Gobierno a intensificar la vigilancia en la región Tumbes. La administración de José Jerí coordina acciones policiales, militares y tecnológicas para enfrentar el ingreso irregular y prevenir actividades ilícitas

Guardar
El congresista Héctor Ventura y
El congresista Héctor Ventura y el excanciller González Posada coinciden en que la crisis migratoria requiere medidas urgentes y refuerzo tanto en la frontera con Ecuador como en la de Chile para frenar la inseguridad. Foto: Composición Infobae Perú

La frontera sur de Perú vive días de tensión. Una ola de migrantes indocumentados en la zona limítrofe con Chile llevó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia por 60 días en los distritos fronterizos de Tacna.

La decisión busca detener delitos como el tráfico ilícito de migrantes, drogas y contrabando, fenómeno que afecta la seguridad y desafía los protocolos tradicionales de control.

El reciente arribo de cerca de cincuenta miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) al complejo Santa Rosa marcó el inicio de una nueva etapa de resguardo.

Las fuerzas militares, apoyando a la Policía Nacional del Perú (PNP), vigilan la franja fronteriza para disminuir los cruces no autorizados. Las autoridades, encabezadas por el titular del Minsterio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, y el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, continúan coordinando la vigilancia y el despliegue táctico tras la declaratoria.

El Decreto Supremo Nº 135-2025-PCM restringe derechos como la libertad de tránsito y reunión para garantizar el control. En el plan operativo se incluyen patrullajes motorizados y a pie, uso de drones, cámaras de videovigilancia y operativos de identidad.

Se establecen comités multidisciplinarios de inteligencia y fiscalización para centralizar información, detectar delitos y supervisar actividades ilegales.

La presencia conjunta de las fuerzas armadas y policiales busca frenar el auge de desplazamientos informales, mientras pequeños grupos de migrantes, en condiciones de vulnerabilidad, aguardan soluciones humanitarias entre Chile y Perú.

Frontera entre Perú y Ecuador
Frontera entre Perú y Ecuador - Andina

Refuerzo fronterizo en Tumbes

Mientras la crisis en el sur capta la atención internacional, Tumbes se convierte en el nuevo foco de seguridad fronteriza.

El presidente José Jerí Oré encabezó una visita en el distrito de Aguas Verdes, supervisando el despliegue policial coordinado con la Superintendencia Nacional de Migraciones y las Fuerzas Armadas.

El objetivo: fortalecer la vigilancia en la frontera con Ecuador, prevenir el ingreso de extranjeros irregulares y mejorar la respuesta estatal ante posibles actividades ilícitas.

Las acciones incluyen recorridos por el Puesto de Vigilancia de Fronteras y la comisaría de Aguas Verdes, evaluando los protocolos de seguridad, la integración tecnológica y la capacitación del personal.

El gobierno busca potenciar la presencia policial y el uso de recursos tecnológicos, como drones y sistemas de monitoreo inteligente, para vigilar el tránsito en los accesos formales e informales entre ambos países.

El Ejecutivo informó que continuará reforzando la cooperación bilateral con las autoridades ecuatorianas, apostando por estrategias coordinadas que combinen información y recursos para afrontar los desafíos de la migración irregular.

El modelo implementado en Tumbes integra operativos de control migratorio, patrullajes mixtos y acciones preventivas, mientras se priorizan filtros de identidad, decomiso de elementos ilegales y expulsión de personas que no cumplen los requisitos legales para permanecer en el país.

El repunte migratorio y el riesgo de delitos trasnacionales han convertido a la frontera norte en un punto estratégico. La administración de José Jerí sostiene que el fortalecimiento de la seguridad y la coordinación regional se mantendrán como prioridades, buscando proteger a la población y asegurar un flujo migratorio ordenado en toda la franja fronteriza peruana.

Temas Relacionados

Frontera peruanaTacnaTumbesEstado de emergenciaJosé Jeríperu-noticias

Más Noticias

Felipe Vizeu apareció en las graderías del estadio Monumental para celebrar el histórico título de Flamengo en Copa Libertadores 2025

El delantero de Sporting Cristal había realizado una promesa: ir como sea al recinto de la ‘U’ para apoyar a su amado ‘mengao’ como un espectador más. “Tengo un vínculo muy especial”, dijo

Felipe Vizeu apareció en las

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas con la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Universitario vs Olva Latino EN

Paolo Guerrero celebró título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 junto a su familia en el estadio Monumental de Lima

El ‘Depredador’ estuvo presente en el coloso de Ate y vivió de cerca la consagración de su exequipo, que venció 1-0 a Palmeiras

Paolo Guerrero celebró título de

Cronograma ONP de diciembre 2025: conoce las fechas del último pago de pensiones en el año vía Banco de la Nación

El último desembolso del año para los jubilados del sistema pensionario de la ONP iniciará el próximo viernes 5 de diciembre

Cronograma ONP de diciembre 2025:

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025: así celebró el ‘mengao’ en el estadio Monumental de Lima por segunda vez

El cuadro de Filipe Luis derrotó 1-0 a Palmeiras con gol de Danilo y se consagró en el coloso limeño, tal y como lo hizo en el 2019

Flamengo campeón de la Copa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

Congreso: candidatos que operen granjas de bots para manipular una elección podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

Hugo de Zela expondrá ante la OEA posición del Perú sobre asilo de Betssy Chávez: el gasto asciende a S/ 25 mil

ENTRETENIMIENTO

Michael Jackson de ‘Yo Soy’:

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: así fue su impactante presentación de “Thriller”

Pati Lorena, exproductora de ‘Mi mamá Cocina’ rompe su silencio y aclara rumores entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

DEPORTES

Universitario vs Olva Latino EN

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Felipe Vizeu apareció en las graderías del estadio Monumental para celebrar el histórico título de Flamengo en Copa Libertadores 2025

Paolo Guerrero celebró título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 junto a su familia en el estadio Monumental de Lima

Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025: así celebró el ‘mengao’ en el estadio Monumental de Lima por segunda vez

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos