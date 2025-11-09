Perú

PNP intervino depósito clandestino que traspasaba gas ecuatoriano a cilindros peruanos

Drones y trabajo de inteligencia permitieron a los agentes allanar una instalación clandestina cerca de la frontera, donde se recargaban envases peruanos con contenido ecuatoriano, detectando operaciones de alto riesgo económico y de seguridad

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró intervenir un depósito ilegal en la frontera norte de Tumbes donde se realizaba el trasvase de gas ecuatoriano a cilindros peruanos, usando equipos de tecnología aérea para detectar la actividad ilícita.

Tecnología policial para combatir el contrabando en Tumbes

La operación, desarrollada por la División de Investigación Criminal (Divincri) Tumbes, se centró en el distrito de Papayal, muy cerca de la línea limítrofe con Ecuador. Un dron permitió a los agentes identificar la ubicación exacta y registrar los movimientos dentro de un predio improvisado en el sector conocido como La Caja. El comandante Óscar Ángeles, jefe encargado de la unidad, dirigió la intervención junto a su equipo.

Las imágenes obtenidas desde el aire confirmaron la existencia de una instalación donde se efectuaba el almacenamiento y trasvase ilegal de gas. Este proceso artesanal carecía de normas mínimas de seguridad, lo que incrementaba el peligro de accidentes graves por manipulación inadecuada.

Incautación de cilindros y fuga de responsables

Durante el operativo, la policía incautó 220 cilindros de gas, utilizados para trasladar el combustible ecuatoriano hacia el lado peruano. Los encargados del depósito lograron huir cruzando la frontera antes de la llegada de los agentes, lo cual dificultó su captura. La PNP mantiene abierta una investigación con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables de la operación.

El cruce fronterizo se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de combustibles, impulsado por la diferencia de precios entre ambos países. En Ecuador, un cilindro de gas puede adquirirse por un monto cercano a los tres dólares estadounidenses, mientras que en Tumbes su valor llega a los cincuenta soles peruanos. Esta brecha genera incentivos económicos que alimentan el contrabando y la actividad ilícita en la región.

Impacto económico y riesgos en la frontera

El trasvase artesanal no solo afecta la economía formal, sino que también representa un peligro constante para quienes manipulan el gas y para la población cercana. La ausencia de controles adecuados incrementa el riesgo de explosiones y otros incidentes vinculados al manejo inseguro de combustibles.

La Divincri Tumbes intensifica sus acciones para disminuir el contrabando de hidrocarburos en la zona norte del país. El comandante Ángeles señaló que los cilindros incautados serán sometidos a análisis técnicos antes de que las autoridades dispongan de su destino final.

Las autoridades han incluido el predio intervenido en el registro oficial de operativos realizados contra actividades ilícitas de hidrocarburos en la región, fortaleciendo así el seguimiento a estos casos.

Dispositivo permanente contra el tráfico ilegal de combustibles

La intervención en Papayal forma parte de una estrategia sostenida por la PNP para frenar el tráfico ilegal de combustibles entre Perú y Ecuador. Estos esfuerzos de vigilancia y control buscan reducir la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas al contrabando.

El uso de equipos tecnológicos y la recolección de información de inteligencia se han convertido en herramientas clave para detectar nuevas formas de eludir la vigilancia fronteriza. De este modo, la policía refuerza su capacidad de respuesta ante las modalidades cambiantes que adopta el tráfico ilegal en la zona limítrofe.

