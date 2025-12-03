Lima y varias regiones de la costa y sierra enfrentarán aumento de temperaturas del 4 al 6 de diciembre

El fenómeno meteorológico peligroso que se aproxima tendrá un impacto directo en la costa y la sierra del Perú, según la última alerta emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El organismo advirtió que entre el jueves 4 y el sábado 6 de diciembre de 2025 se producirán incrementos notables en la temperatura diurna, debido a condiciones atmosféricas inusuales que afectarán vastas áreas del territorio. Esta situación representa un riesgo elevado, tanto para la salud de la población como para el medio ambiente.

El evento, con una duración estimada de 61 horas, se distinguirá por el aumento sostenido en los valores máximos de temperatura durante el día. Entre los factores que propiciarán este fenómeno destacan la escasa nubosidad hacia el mediodía, lo cual potenciará los niveles de radiación ultravioleta (UV) y la intensificación de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h, especialmente en horas de la tarde. Todo esto convierte a la jornada en un periodo de vigilancia meteorológica estricta.

Diversas regiones estarán bajo observación: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura. Las autoridades recomiendan mantener la atención en estos sectores ante la posibilidad de efectos adversos producidos por las altas temperaturas, las cuales superarán los promedios habituales en varias provincias.

Así variará la temperatura diurna del 4 al 6 de diciembre

El periodo de calor intenso iniciará el jueves 4 de diciembre. Ese día, la sierra norte experimentará máximas entre 20 ℃ y 38 ℃, la sierra centro entre 14 ℃ y 31 ℃, y la sierra sur alcanzará valores desde 21 ℃ hasta 31 ℃. En la costa norte, las temperaturas se aproximarán a los 35 ℃, generando condiciones inusualmente cálidas para la época.

El viernes 5 de diciembre, la situación de peligro se mantendrá y el área afectada incluirá nuevamente las regiones previamente mencionadas, sumando una extensión del aviso a Arequipa, Cusco e Ica. Para esta fecha, las máximas en la sierra norte seguirán entre 20 ℃ y 38 ℃, en la sierra centro permanecerán de 14 ℃ a 31 ℃, mientras que la sierra sur tendrá valores de 20 ℃ a 33 ℃; la costa norte continuará mostrando temperaturas cercanas a los 35 ℃.

El sábado 6 de diciembre, el patrón de incremento térmico persistirá sin cambios notables. En la sierra norte se prevén temperaturas de 20 ℃ a 38 ℃, en la sierra centro de 14 ℃ a 31 ℃ y en la sierra sur de 20 ℃ a 33 ℃. La costa norte, por su parte, mantendrá el registro de hasta 35 ℃, consolidando un ciclo de calor continuo y elevado para toda la franja costera y serrana.

Durante estos tres días consecutivos, la baja presencia de nubes y la fuerte radiación UV continuarán siendo elementos clave. Este fenómeno requerirá especial atención por parte de la población ante posibles riesgos para la salud y la agricultura, así como una mayor vigilancia en los sectores más expuestos.

Niveles de peligro según el Senamhi

El sistema de alerta del Senamhi contempla tres niveles de peligro: amarillo, naranja y rojo. El alerta actual corresponde al nivel naranja, lo que significa la predicción de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden causar efectos significativos y requieren acciones preventivas específicas.

El nivel amarillo se refiere a eventos peligrosos que, pese a ser habituales en algunas regiones, exigen precaución. Por otro lado, el nivel rojo es el más alto en la escala de riesgo y solo se activa ante la previsión de eventos meteorológicos de gran magnitud y posible impacto crítico sobre poblaciones o infraestructuras.

Actualmente, el nivel naranja solicita a autoridades y ciudadanía adoptar precauciones adicionales y mantenerse informados sobre posibles actualizaciones del pronóstico.

Recomendaciones del Senamhi ante el incremento de temperatura diurna

El Senamhi exhorta a la población de las zonas bajo advertencia a limitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente entre las 11:00 y las 16:00, cuando los niveles de UV suelen ser más intensos. Se recomienda también el uso de protector solar, ropa ligera y de colores claros, así como mantenerse hidratados constantemente.

Además, resulta crucial prestar atención a niños, personas de la tercera edad y quienes tienen condiciones de salud preexistentes, por ser más vulnerables ante los aumentos térmicos y la radiación solar.

Por último, el Senamhi aconseja consultar frecuentemente sus canales oficiales para actualizarse respecto a la evolución del evento y a eventuales cambios en el nivel de alerta, así como seguir las instrucciones de las autoridades locales durante todo el periodo de vigencia del aviso.