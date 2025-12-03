Contraloría detecta ausencia de personal militar en frontera Perú-Chile durante operativo de control - Contraloría

La Contraloría General de la República desplegó la madrugada del miércoles 3 de diciembre de 2025 un operativo de control multisectorial en la frontera entre Perú y Chile, con el objetivo de evaluar la seguridad y los procedimientos migratorios en la zona. Durante la inspección, el equipo de auditores de la Contraloría constató la ausencia de personal militar en puntos clave, pese a la vigencia del estado de emergencia en los distritos fronterizos, según informó la entidad.

Detalles del operativo y supervisión de entidades

El operativo, de acuerdo con la Contraloría General de la República, se concentró en los principales puestos de vigilancia de la frontera sur, incluyendo el Complejo Fronterizo Santa Rosa, Francisco Bolognesi y el Hito N°1, ubicados en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos. El equipo de auditores permanecerá en la zona durante toda la semana para supervisar las acciones de las entidades responsables de la seguridad y el control migratorio.

Contraloría detecta ausencia de personal militar en frontera Perú-Chile durante operativo de control - Contraloría

La Contraloría verificó la respuesta y coordinación entre la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Migraciones y los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. El objetivo principal fue constatar la eficiencia de las operaciones policiales y migratorias, así como la articulación de las acciones en los puestos de vigilancia fronterizos. La revisión incluyó la supervisión de la conformación y funcionamiento del Comando de Coordinación Unificado del departamento de Tacna y los comités que lo integran, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 135-2025-PCM, que declaró el estado de emergencia en los distritos mencionados debido al incremento de migrantes indocumentados y la necesidad de reforzar la seguridad en la frontera sur.

Ausencia de personal militar y verificación de procesos migratorios

Durante la inspección en el Complejo Fronterizo Santa Rosa y el Hito N°1, los auditores de la Contraloría evidenciaron la ausencia de personal militar en la línea de frontera, pese a la declaratoria de emergencia. Esta situación fue documentada como parte de la evaluación de las acciones de seguridad y vigilancia en la zona.

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

El equipo de la Contraloría también revisó los procedimientos migratorios entre Perú y Chile, constatando el funcionamiento de los módulos de atención, equipos biométricos y espacios destinados al control secundario. No obstante, se identificaron limitaciones en la operatividad de los lectores de huellas y en la disponibilidad de personal, lo que afecta la eficiencia del control migratorio.

Permanencia del equipo y próximos pasos

La Contraloría General de la República confirmó que el equipo de auditores continuará en la zona fronteriza durante los próximos días, con el propósito de completar la evaluación de las acciones estatales y emitir las recomendaciones correspondientes para fortalecer la seguridad y el control migratorio en la frontera sur.

José Jerí en Tacna

Por su parte, el presidente de Perú, José Jerí, declaró en Tacna a un medio chileno que la candidatura presidencial de José Antonio Kast ha sido un factor en el aumento de la crisis migratoria en la frontera sur, aunque remarcó que existen otros elementos que influyen en la situación. Jerí indicó que el endurecimiento del discurso y las advertencias de expulsión masiva de Kast han generado presión y un incremento del flujo de migrantes, especialmente tras la militarización de la frontera, en medio de un contexto de tensión y refuerzos de seguridad en la región limítrofe con Chile.