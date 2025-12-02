El veterinario peruano Pancho Cavero compartió un mensaje sobre el sufrimiento emocional que atraviesan muchos profesionales en su campo, luego de la reciente pérdida de uno de sus colegas. La reflexión, que publicó a través de un video en sus redes sociales, expone las exigencias y dificultades a las que se enfrenta el personal veterinario durante su vida profesional.

En la grabación, Cavero relató la situación que motivó su mensaje: el fallecimiento de un colega cercano, quien se quitó la vida. El médico confesó que la noticia lo llevó a detenerse y pensar en la salud mental de quienes ejercen la veterinaria.

“Hoy quiero hablar de un dolor silencioso que pocos ven, pero es muy real. Hace poco, un colega decidió quitarse la vida. Aunque no quiero entrar en detalles, lo que sí quiero decir es esto: ser veterinario es una de las profesiones más hermosas, pero también una de las más duras”, afirmó Cavero durante el video.

La visión común sobre la veterinaria suele estar asociada al amor por las mascotas o la satisfacción de salvar animales. Para el veterinario, la realidad muestra una dimensión mucho más profunda y compleja.

Pancho Cavero revela el ‘dolor silencioso’ de los veterinarios y reflexiona sobre la salud mental

Según contó, detrás de cada consulta, hay implicaciones emocionales que rara vez se ven desde fuera. Menciona que, lejos de limitarse a gestos afectuosos o a proporcionar cuidados básicos, el veterinario enfrenta situaciones cargadas de presión, incertidumbre y cansancio.

“Muchas veces, la gente piensa que nuestro trabajo es acariciar perros y salvar gatos, pero detrás de cada veterinario hay alguien que carga con el sufrimiento, la culpa y la impotencia de no poder salvar siempre”, expresó. Señaló, además, que en esta tarea se toman decisiones que pueden marcar la vida de los animales y de sus tutores.

La dificultad se intensifica por el hecho de que “tenemos pacientes que no pueden decir qué sienten, dónde les duele o qué les pasa”. Esa incertidumbre desgasta a los médicos y puede generar un profundo impacto psicológico.

Salud mental veterinaria: la importancia de pedir ayuda y cuidarse

En su testimonio, Cavero hizo hincapié en aspectos poco visibles, como el acceso a medicamentos letales y la responsabilidad ética de decidir sobre la vida y la muerte de los animales. Sumado a esto, las presiones de las familias, el agotamiento físico y mental, y la expectativa permanente de resultados positivos pueden dejar a muchos profesionales al límite.

“Esa mezcla hace que muchos colegas vivan al límite sin que nadie lo note”, afirmó en el video. Explicó también que la medicina veterinaria registra una de las tasas de suicidio más altas del mundo, lo que atribuye a la suma de responsabilidades y al olvido del autocuidado. “No es por falta de amor, es porque a veces damos tanto que nos olvidamos de cuidarnos”, agregó el especialista peruano.

El llamado de Cavero no se limita a exponer la problemática. Por el contrario, busca abrir espacio para conversar y visibilizar una causa que suele permanecer oculta. Insistió en que los veterinarios también necesitan apoyo y redes de contención, animando a quienes se sientan sobrepasados a buscar ayuda.

El veterinario pidió que todos quienes atraviesen momentos difíciles puedan considerarse con la misma empatía y cuidado con el que atienden a sus propios pacientes. “Si en algún momento sienten que no pueden más, háblalo, busca a alguien, pide ayuda. Recuerda esto, cuídate como cuidas a tus pacientes, no te rindas, tu vida importa más de lo que crees”, afirmó en su mensaje.