Perú

Evelyn Vela cuestiona el retorno de Melissa Klug con Jesús Barco: “ella no es feliz con él”

La examiga de la empresaria aseguró que los gestos románticos en televisión no siempre reflejan la realidad, y que la felicidad de la pareja podría ser solo parte del show mediático

Guardar
La empresaria Evelyn Vela sorprendió al opinar que la reciente vuelta de Melissa Klug y Jesús Barco no sería por amor, sino por motivos personales y sociales que van más allá de los gestos públicos (Willax)

Las declaraciones de Evelyn Vela volvieron a colocar a Melissa Klug en el centro de la conversación sobre su vida sentimental.

La empresaria, que recientemente fue vista junto a Jesús Barco en actos públicos, generó múltiples suposiciones sobre una reconciliación que días atrás parecía improbable. Vela, quien mantuvo una amistad cercana con ella durante años, aseguró que observa señales de inconformidad en la conducta de Melissa pese a que el futbolista proyecta entusiasmo por reconstruir el vínculo.

A lo largo de la conversación, la entrevistada mencionó presiones familiares, el peso del qué dirán y la presencia de una niña pequeña como factores que podrían influir en decisiones que aún no se clarifican. Sus reflexiones provocaron un intenso debate.

Evelyn lo cuestiona todo

Vela afirma que el reencuentro
Vela afirma que el reencuentro entre Melissa y Barco despierta dudas, marcado por temores, presiones externas y decisiones que no siempre responden a una convicción emocional clara, sino a circunstancias que pesan. (Willax)

Durante la conversación difundida por ‘Amor y Fuego’ en el espacio televisivo, Evelyn Vela sostuvo que no comprende del todo el proceso que llevó a Melissa y Jesús a mostrarse nuevamente juntos. Explicó que conoce casos de personas que retoman relaciones por miedo al cambio, por temor a iniciar otra historia desde cero o por la carga emocional que implica criar a un bebé sin una estructura familiar definida. “Hay muchas personas que siempre por el qué dirán o porque ya no quieren empezar de nuevo toman decisiones apresuradas. No sé qué piensa ella, pero si quiere recuperar a su pareja, bien”, expresó.

El intercambio con el reportero se tornó más directo cuando él le preguntó si consideraba que Melissa actuaba de forma ingenua frente a las muestras de afecto mostradas en televisión. Vela respondió con un escueto “por favor, pues”, acompañado de un gesto que dejaba claro su escepticismo respecto a cualquier interpretación edulcorada del encuentro.

Cuando el periodista sugirió que la pareja intentaba mantenerse solo como padres, ella replicó que las imágenes hablaban por sí solas. “Lo que se ve, no se pregunta. Ya estamos viejos para esos jueguitos del sí, no”, señaló, en alusión a expresiones que suelen enmascarar vínculos aún no cerrados.

La conversación avanzó hacia un tema que generó aún más atención: la aparente felicidad de Melissa en este regreso mediático junto a Barco. Vela no dudó. “La verdad, no. La gente sabe que la televisión es un trabajo y que cuando vamos a programas nos pagan porque nuestro tiempo tiene valor. De repente necesita algo de dinerito porque ya llega Navidad, quizá hace ayuda social, no sé”, comentó.

El reportero ironizó sobre esa posibilidad, pero ella diferenció el tono de la escena difundida. “No chape, te dije un pico saludo. Eso es un pico saludo porque yo veo que un pico saludo nada más le ha dado”, insistió.

Según Vela, la cercanía vista en cámaras no necesariamente representa un proceso real de reconciliación emocional, sino un gesto mínimo interpretado de manera amplificada por la audiencia.

Su percepción sobre Jesús Barco

Para Vela, Barco refleja afecto
Para Vela, Barco refleja afecto genuino, pero advierte que la madurez y el rumbo de vida podrían no coincidir con Melissa, señalando que no siempre el entusiasmo juvenil logra sostener una unión duradera. (Willax)

La figura del futbolista también fue tema central en la conversación. La entrevistadora quiso saber si Vela observaba enamoramiento en su comportamiento. Ella afirmó que sí. “A Jesús sí lo veo enamorado. Lo que pasa es que él es jovencito, tiene un montón de años por recorrer”, dijo.

Ahí mismo utilizó una expresión que generó reacciones instantáneas. Mencionó que los “colágenos” —término popular en la farándula para señalar diferencias de edad— suelen ofrecer afecto pasajero y no siempre consolidan relaciones de largo plazo. Aunque enfatizó que Barco muestra interés, dejó entrever que no todos los elementos necesarios para una relación sólida se encuentran alineados.

El presentador recordó entonces que, en el pasado, Vela acompañó a Melissa durante una etapa intensa de su vida personal. Ella admitió que en ese momento notó pasión y compromiso entre ambos. “En ese tiempo sí los vi enamorados”, indicó, aunque precisó que hoy desconoce qué transformó el escenario original. “Yo creía que la conocía y, en realidad, nunca la conocí”, añadió.

Su observación introdujo una idea repetida por seguidores de la pareja: la Melissa actual no sería la misma que protagonizó episodios mediáticos anteriores, sino alguien que cambió sus prioridades o modificó su postura frente a la exposición pública.

Vela evitó profundizar en esa parte, porque —según dijo— cada vez que menciona a la empresaria recibe acusaciones. “Siempre la señora dice que me cuelgo de ella, que hablo de ella. No hablo de ella. Ella es la exmujer de un futbolista famoso”, manifestó.

Su comentario buscó desmarcarse de una aparente rivalidad mediática, aunque también reforzó la distancia emocional que mantiene hoy con la protagonista de la historia.

Temas Relacionados

Evelyn VelaMelissa Klugperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

‘Celestes’ y ‘blanquiazules’ se verán las caras en un partidazo de pronóstico reservado. Ambos buscan llegar a la final para pelear por el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Mujer sobrevivió de milagro tras ser aplastada por una pared recién construida en su vivienda de Iquitos

Una lavadora situada cerca del muro frágil fue clave para que una madre de familia saliera ilesa tras el desplome de la pared

Mujer sobrevivió de milagro tras

Santiago Acasiete no sigue en Juan Pablo II tras una temporada irregular en la que cumplió con la permanencia en Liga 1 2025

El responsable técnico nacional deja la institución de Chongoyape al no renovar su contrato. Se mantuvo como conductor por más de un año, logrando el histórico ascenso en el 2024

Santiago Acasiete no sigue en

Rafael Belaunde se pronuncia tras salir ileso de ataque a balazos en Cerro Azul: “Es un milagro que solo tenga raspones”

El precandidato presidencial de Libertad Popular sobrevivió a un atentado armado. Móvil de la agresión continúa en investigación

Rafael Belaunde se pronuncia tras

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El estadio Nacional albergará la primera llave del cruce que resolverá al finalista por el boleto a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. ‘Canchita’ Gonzales y Piero Cari, ausencias confirmadas en ambos elencos

Alianza Lima vs Sporting Cristal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza acusa a juez

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

Rafael Belaunde se pronuncia tras salir ileso de ataque a balazos en Cerro Azul: “Es un milagro que solo tenga raspones”

Elecciones 2026: Lista del APRA de los candidatos a senadores y diputados

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista, fue acusado de hurtar TV y laptop en 2012

Luis Arce vuelve al Ministerio Público: PJ le da 5 días a la JNJ para reponerlo como fiscal supremo titular

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona el estilo

Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro

Samahara Lobatón y Brayan Torres acuden por separado a un centro de conciliación tras su reciente ruptura

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con su canción “Con Otra”

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, arrasa en el NPC Arequipa Súper Show y celebra su regreso triunfal al fisicoculturismo

Suheyn Cipriani revela que joven con quien fue vista en fiesta y se adelanta a ‘ampay’ de Magaly TV

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Santiago Acasiete no sigue en Juan Pablo II tras una temporada irregular en la que cumplió con la permanencia en Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025