Evelyn Vela cuestiona el retorno de Melissa Klug con Jesús Barco: “ella no es feliz con él”

La empresaria Evelyn Vela sorprendió al opinar que la reciente vuelta de Melissa Klug y Jesús Barco no sería por amor, sino por motivos personales y sociales que van más allá de los gestos públicos (Willax)

Las declaraciones de Evelyn Vela volvieron a colocar a Melissa Klug en el centro de la conversación sobre su vida sentimental.

La empresaria, que recientemente fue vista junto a Jesús Barco en actos públicos, generó múltiples suposiciones sobre una reconciliación que días atrás parecía improbable. Vela, quien mantuvo una amistad cercana con ella durante años, aseguró que observa señales de inconformidad en la conducta de Melissa pese a que el futbolista proyecta entusiasmo por reconstruir el vínculo.

A lo largo de la conversación, la entrevistada mencionó presiones familiares, el peso del qué dirán y la presencia de una niña pequeña como factores que podrían influir en decisiones que aún no se clarifican. Sus reflexiones provocaron un intenso debate.

Evelyn lo cuestiona todo

Vela afirma que el reencuentro entre Melissa y Barco despierta dudas, marcado por temores, presiones externas y decisiones que no siempre responden a una convicción emocional clara, sino a circunstancias que pesan. (Willax)

Durante la conversación difundida por ‘Amor y Fuego’ en el espacio televisivo, Evelyn Vela sostuvo que no comprende del todo el proceso que llevó a Melissa y Jesús a mostrarse nuevamente juntos. Explicó que conoce casos de personas que retoman relaciones por miedo al cambio, por temor a iniciar otra historia desde cero o por la carga emocional que implica criar a un bebé sin una estructura familiar definida. “Hay muchas personas que siempre por el qué dirán o porque ya no quieren empezar de nuevo toman decisiones apresuradas. No sé qué piensa ella, pero si quiere recuperar a su pareja, bien”, expresó.

El intercambio con el reportero se tornó más directo cuando él le preguntó si consideraba que Melissa actuaba de forma ingenua frente a las muestras de afecto mostradas en televisión. Vela respondió con un escueto “por favor, pues”, acompañado de un gesto que dejaba claro su escepticismo respecto a cualquier interpretación edulcorada del encuentro.

Cuando el periodista sugirió que la pareja intentaba mantenerse solo como padres, ella replicó que las imágenes hablaban por sí solas. “Lo que se ve, no se pregunta. Ya estamos viejos para esos jueguitos del sí, no”, señaló, en alusión a expresiones que suelen enmascarar vínculos aún no cerrados.

La conversación avanzó hacia un tema que generó aún más atención: la aparente felicidad de Melissa en este regreso mediático junto a Barco. Vela no dudó. “La verdad, no. La gente sabe que la televisión es un trabajo y que cuando vamos a programas nos pagan porque nuestro tiempo tiene valor. De repente necesita algo de dinerito porque ya llega Navidad, quizá hace ayuda social, no sé”, comentó.

El reportero ironizó sobre esa posibilidad, pero ella diferenció el tono de la escena difundida. “No chape, te dije un pico saludo. Eso es un pico saludo porque yo veo que un pico saludo nada más le ha dado”, insistió.

Según Vela, la cercanía vista en cámaras no necesariamente representa un proceso real de reconciliación emocional, sino un gesto mínimo interpretado de manera amplificada por la audiencia.

Su percepción sobre Jesús Barco

Para Vela, Barco refleja afecto genuino, pero advierte que la madurez y el rumbo de vida podrían no coincidir con Melissa, señalando que no siempre el entusiasmo juvenil logra sostener una unión duradera. (Willax)

La figura del futbolista también fue tema central en la conversación. La entrevistadora quiso saber si Vela observaba enamoramiento en su comportamiento. Ella afirmó que sí. “A Jesús sí lo veo enamorado. Lo que pasa es que él es jovencito, tiene un montón de años por recorrer”, dijo.

Ahí mismo utilizó una expresión que generó reacciones instantáneas. Mencionó que los “colágenos” —término popular en la farándula para señalar diferencias de edad— suelen ofrecer afecto pasajero y no siempre consolidan relaciones de largo plazo. Aunque enfatizó que Barco muestra interés, dejó entrever que no todos los elementos necesarios para una relación sólida se encuentran alineados.

El presentador recordó entonces que, en el pasado, Vela acompañó a Melissa durante una etapa intensa de su vida personal. Ella admitió que en ese momento notó pasión y compromiso entre ambos. “En ese tiempo sí los vi enamorados”, indicó, aunque precisó que hoy desconoce qué transformó el escenario original. “Yo creía que la conocía y, en realidad, nunca la conocí”, añadió.

Su observación introdujo una idea repetida por seguidores de la pareja: la Melissa actual no sería la misma que protagonizó episodios mediáticos anteriores, sino alguien que cambió sus prioridades o modificó su postura frente a la exposición pública.

Vela evitó profundizar en esa parte, porque —según dijo— cada vez que menciona a la empresaria recibe acusaciones. “Siempre la señora dice que me cuelgo de ella, que hablo de ella. No hablo de ella. Ella es la exmujer de un futbolista famoso”, manifestó.

Su comentario buscó desmarcarse de una aparente rivalidad mediática, aunque también reforzó la distancia emocional que mantiene hoy con la protagonista de la historia.