Criminal español que inspiró a ‘La Casa de Papel’ fue extraditado al Perú y será procesado por tráfico de drogas. (Video: América Noticias)

Luego de varios meses de espera, José Juan Martínez Gómez, el criminal español conocido como ‘el Rubio’ que estuvo detrás del robo al Banco Central de Barcelona en el año 1981 e inspiración para la serie ‘La Casa de Papel’, fue extraditado a Perú luego de que fuera capturado en 2024.

Ahora, Martínez Gómez, que a sus 69 años ya cumplió una sentencia de 30 años en prisión, deberá responder ante la justicia peruana por cargos de tráfico ilícito de drogas y por los cuales fue extraditado al Perú, ya que contaba con una orden de captura internacional emitida en 2009 por la justicia peruana.

El ‘Profesor’ original llegó al Perú

Martínez Gómez llegó a Lima bajo estrictas medidas de seguridad y custodia de Interpol Lima y fue trasladado directamente a un penal, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Según el Poder Judicial, se le acusa principalmente de un presunto intento de tráfico de drogas ocurrido en junio de 2008, cuando agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) hallaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dos maletas que contenían turrones, café y tres paquetes con 10,5 kilogramos de cocaína. La notificación roja de Interpol detalla que las maletas, registradas a nombre de Martínez Gómez, tenían como destino Italia.

Criminal español que inspiró a ‘La Casa de Papel’ fue extraditado al Perú cumplirá condena por tráfico de drogas. (Foto: Composición - Infobae)

El Ministerio Público del Perú sostiene que Martínez Gómez viajó a Lima con el único objetivo de transportar drogas fuera del país, apoyándose en la evidencia de la maleta y en el testimonio de un recepcionista de hotel que aseguró haberlo visto hospedado durante el periodo en cuestión. De ser declarado culpable, podría ser condenado hasta 25 años de prisión conforme a la legislación peruana.

La defensa de Martínez Gómez sostiene que el criminal nunca estuvo en Perú y que, en el periodo investigado, cumplía condena en una prisión de Francia. El abogado del acusado cuestiona la validez de la prueba del pasaporte, señalando errores en los datos y argumenta que la maleta no le pertenecía. “Jamás fue detenido con esa maleta ni viajó con ella”, declaró la defensa a Infobae Perú.

El proceso de extradición estuvo condicionado por la salud de Martínez Gómez, quien sufrió un infarto en abril de 2024 y presenta problemas cardíacos recurrentes.

‘El Rubio’ y el atraco al Banco Central de Barcelona

La notoriedad de Martínez Gómez se originó el 23 de mayo de 1981, cuando encabezó uno de los asaltos más recordados en la historia de España. Ese día, 11 hombres encapuchados irrumpieron en la sede del Banco Central de Barcelona, ubicada en la Plaza de Cataluña, armados con fusiles y granadas. Tomaron como rehenes a más de 300 personas durante treinta y siete horas, manteniendo en vilo tanto a la opinión pública como a las fuerzas de seguridad.

José Juan Martínez, 'El Rubio' planeó el robo al Banco Central de Barcelona. (Foto: Infobae Perú/ EFE)

Durante el asalto, los delincuentes difundieron un comunicado que exigía la liberación de los golpistas del intento de golpe de Estado del 23-F. Martínez Gómez negó haber ideado el plan y atribuyó la responsabilidad a los servicios secretos españoles, argumentando que el objetivo era recuperar documentos relacionados con el golpe, versión que nunca se confirmó oficialmente.

La crisis terminó tras la intervención de un francotirador de los GEOS, lo que permitió desalojar el edificio. Nueve de los atracadores fueron arrestados en el acto y solo uno logró huir.

Identificado como líder e ideólogo del asalto, Martínez Gómez fue condenado a treinta años de prisión. Durante la reclusión protagonizó varias fugas, incluyendo escapes de las cárceles de Ocaña y Castellón, aunque siempre fue recapturado. Tras finalizar su condena, adoptó un perfil bajo, hasta que su figura recuperó notoriedad gracias a adaptaciones como la miniserie de Netflix, La Casa de Papel. En particular, ‘El Rubio’ fue inspiración para el personaje de ‘El Profesor’ en la serie.

<br>