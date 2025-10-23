Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Paty Lorena revela por qué se frustró y periodista lo confirma

Revelan por qué no se concretó la entrevista de Gisela Valcárcel a Magaly Medina. ATV

Durante años, los televidentes peruanos han deseado ver juntas en pantalla a dos de las figuras más influyentes y polémicas de la televisión nacional: Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Aunque en varias ocasiones se habló de un posible acercamiento entre ambas, recientemente se reveló que ese esperado encuentro estuvo más cerca de concretarse de lo que muchos imaginaban, pero finalmente se cayó por una serie de decisiones.

Todo ocurrió hace algunos años, cuando la popular “Señito” preparaba nuevas ediciones de su programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, formato de entretenimiento familiar que solía invitar a diferentes figuras con sus madres para competir en divertidos retos de cocina.

Según Paty Lorena, logró que Magaly Medina acepte participar en el programa de Ethel Pozo junto a su madre. Sin embargo, detrás de esa idea había un trato que debía cumplirse para que el encuentro se concrete.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel estuvieron dispuestas a encontrarse.

Un intercambio de programas

De acuerdo con las declaraciones, la propuesta nació como un intercambio televisivo. Magaly Medina asistiría con su madre a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, pero a cambio, Magaly pedía que Gisela asistiera a su programa. La intención era que ambas figuras, rivales históricas en la pantalla chica, se encontraran en igualdad de condiciones.

“Le dije (a Gisela Valcárcel): tengo los invitados de los programas, los cinco primeros, pero tengo un sueño, tú me tienes que ayudar. Le pongo la primera invitada, María Pía con Luchita, y luego cambió la diapositiva... y salió tu cara”, reveló Paty Lorena a Magaly Medina en su programa, quien la escuchaba muy atenta.

“Y Gisela dijo: ‘Ay, no, Dios mío, ¿tú te has vuelto loca?’. Yo le dije: ‘No, ya aceptó. Ney Guerrero me ha dicho, pero tú tienes que llamar a Ney’. Y Gisela habló con Ney y Ney le dijo que sí, pero que tenía que venir alguien, era el trato”, añadió Paty Lorena

Es decir, Magaly Medina solo aceptaría asistir al programa de Gisela si esta también se comprometía a ir al suyo, lo que habría representado uno de los momentos más mediáticos de la televisión peruana.

Gisela Valcárcel afirma que “tiene un país” y Magaly Medina le responde: “Siempre se ha creído la reina, soberbia”

La llamada entre Gisela y Ney Guerrero

Gisela Valcárcel se comunicó directamente con Ney Guerrero, entonces productor y mano derecha de Magaly Medina, para confirmar el acuerdo. En esa conversación, Ney habría expresado que Magaly estaba dispuesta a asistir, pero solo si Gisela cumplía con la promesa de visitar el set de Magaly TV.El intercambio estaba casi cerrado, pero un detalle terminó echando por tierra la negociación.

Pese al entusiasmo de ambas partes, los factores externos terminaron frenando el proyecto. Según los involucrados, los canales de televisión eran mucho más estrictos en esa época con la exposición de sus figuras, especialmente cuando se trataba de la competencia directa.

“Creo que los programas en esa época cuidaban mucho más a sus talentos. A mí hasta ahora no me dejan que venga la figura de ‘Esto es guerra’. No quieren. Pero así es, pues”, se escucha decir Magaly Medina.

El temor a perder exclusividad dentro de las televisoras habría sido determinante para que el encuentro entre Magaly y Gisela no llegara a realizarse.

Magaly, dispuesta, pero fiel a su estilo

A lo largo de la conversación, también se destaca que Magaly Medina no exigió condiciones especiales ni lujos para su participación. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, la conductora aseguró que no le importaba el trato preferencial ni el glamour detrás de cámaras.

Cuando supo que Gisela Valcárcel esta preparando para ella una trato de reina, la periodista indicó: “A mí eso no me interesa. A mí me puedes poner en un cuchitril y yo feliz. La cuestión era que a mí no me interesa que me traten como reina, sino que era ir a un programa de la competencia. Y que era un programa de mi enemiga pública número uno”, confesó.

Paty Lorena señaló que de haberse concretado el encuentro, habría generado una repercusión mediática sin precedentes. “Ese encuentro iba a rebotar, olvídate, hasta en Marte”, afirmó.

Y no es para menos. Las trayectorias de ambas conductoras han estado marcadas por momentos de enfrentamiento público, indirectas en televisión y una rivalidad que se convirtió en parte del folclore mediático peruano. Verlas compartir set, habría significado una tregua simbólica entre dos íconos de la televisión nacional.

De esta manera, Magaly Medina confirmó que tanto Gisela Valcárcel como ella estuvieron dispuestas a dejar atrás sus diferencias por el tan ‘aclamado encuentro’. Sin embargo, las circunstancias y las políticas de sus canales impidieron que el público presencie lo que habría sido, sin duda, uno de los momentos más comentados de la televisión peruana.