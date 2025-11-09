Gisela Valcárcel reaviva rumores sobre su regreso a Panamericana Televisión tras inesperada respuesta: “Hoy estoy en la esquina”

Gisela Valcárcel es consultada sobre su regreso a Panamericana TV.

La figura televisiva Gisela Valcárcel reavivó rumores sobre una posible vuelta a Panamericana Televisión luego de aparecer frente a sus instalaciones durante la caminata “Dame esos 5K”. La conductora fue abordada por Rocío Miranda, quien aprovechó la ocasión para preguntarle de manera directa si existía la posibilidad de verla nuevamente en la pantalla del canal donde condujo algunos de los formatos más reconocidos de la televisión peruana.

El evento solidario, que congregó a diferentes personalidades y público en general, presenció uno de sus momentos más comentados cuando Miranda se acercó a Valcárcel y le consultó: “¿Regresas a las pantallas de Panamericana?”. La pregunta impactó a los presentes y a quienes seguían la transmisión, motivando una respuesta por parte de la conductora que muchos interpretaron como ambigua.

“Hoy día. Hoy día estoy en la esquina. Pero hoy día estoy en la esquina, agradecidísima con Panamericana. Gracias”, respondió Gisela Valcárcel, generando con sus palabras una ola de especulaciones sobre su futuro profesional. Su intervención fue acompañada de un gesto especial cuando realizó el ademán de ingresar a las instalaciones del canal, acción que no pasó desapercibida ni para el público ni para los fanáticos de su trayectoria.

La presencia de la “Señito” en las inmediaciones de Panamericana Televisión avivó de inmediato las conversaciones en redes sociales, donde los seguidores intentaron descifrar si su visita respondía a una simple coincidencia por la ruta del evento o a una señal respecto a negociaciones avanzadas para su retorno.

Gisela Valcárcel aviva rumores de su regreso a Panamericana TV. (Instagram)

Durante la interacción, Rocío Miranda reiteró la larga historia de Gisela Valcárcel con el canal. “Tu casa por tantos años, Gisela. Tu casa”, expresó la exvoleibolista, aludiendo a la huella que dejó la conductora en la televisora y a la serie de programas que marcaron época en la industria audiovisual nacional.

El intercambio fue breve pero suficiente para que en pocos minutos los comentarios inundaran las redes. La frase “hoy día estoy en la esquina, agradecidísima con Panamericana”, dicha por Valcárcel entre sonrisas, llevó a que muchos especularan una especie de coqueteo entre la figura de TV y el canal.

Luego de ese breve episodio, la conductora prosiguió su recorrido junto con las cámaras y el resto de participantes, sin ofrecer aclaraciones adicionales. Desde el canal, hasta el momento no se ha emitido información oficial que permita confirmar o descartar el regreso de una de las figuras más emblemáticas de su historia reciente.

Karla Tarazona no tiene problemas con el regreso de Gisela Valcárcel

A la par de los rumores sobre el supuesto regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión, Karla Tarazona se refirió a la posibilidad de coincidir nuevamente con la popular conductora en dicha señal. La conductora de TV afirmó que no le incomodaría una eventual colaboración en ese contexto, a pesar de los antecedentes personales y laborales que ambas han compartido.

“No me molestaría, pero pregúntenle a ella si trabajaría conmigo porque ya una vez me cerró la puerta de un canal. Que pase lo que tenga que pasar, estoy esperando para ver si se renueva (su contrato) o se da otra oportunidad de trabajo”, declaró Karla Tarazona, quien dejó en claro su disposición a evaluar nuevas propuestas y su interés en definiciones laborales a corto plazo.

“Que pase lo que tenga que pasar”: Karla Tarazona habla sobre posible reencuentro laboral con Gisela Valcárcel. Infobae Perú / Captura: IG

Los rumores sobre el regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana TV iniciaron tras la compra del canal de parte de la productora Susana Umbert, amiga de la conductora. La empresaria, junto al grupo Paltarumi de Jimmy Flucker y Enrique Franco, adquirió la totalidad de las acciones de la televisora, anuncio que se realizó el pasado 16 de octubre durante la emisión de 24 Horas Central.

“Hemos adquirido Panamericana con una visión clara: recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo, modernizar su propuesta y acercar la televisión a la gente”, declaró Umbert, según el portal Produ. Su objetivo es revitalizar el vínculo entre el canal y su audiencia, apelando al peso histórico y la huella cultural que Panamericana ha dejado en varias generaciones.

Susana Umbert toma control total de Panamericana Televisión.