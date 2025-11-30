Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

La Figura de ATV sacó los 'pasos prohibidos' y se llevó los aplausos en vivo | TikTok

La noche del sábado reunió a dos de las figuras más reconocidas de la televisión peruana, cuando Magaly Medina y María Pía Copello subieron al escenario durante el concierto por los 31 años de la agrupación de cumbia La Bella Luz.

Conocidas por su trabajo en la pantalla chica y su estrecho vínculo con el público, ambas participaron como madrinas del evento y ofrecieron presentaciones que generaron gran expectativa. El momento más destacado de la velada llegó cuando las conductoras compitieron en una animada “batalla de baile” que rápidamente encendió al público y, poco después, se volvió viral en redes sociales.

Durante el show Medina abrió el enfrentamiento con el tema “Coqueta”, uno de los clásicos de la orquesta. Tomó el escenario y marcó el inicio de una competencia espontánea que contagió a las cientos de personas presentes.

María Pía Copello, por su parte, eligió “Niña Tonta” y, además de interpretar la coreografía, sorprendió al público al cantar fragmentos en vivo, lo que desató ovaciones y mensajes de apoyo de sus seguidores. Los asistentes celebraron ver a figuras tan reconocidas compartiendo el escenario con La Bella Luz en una fecha significativa para la orquesta.

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron en el aniversario de La Bella Luz

En medio de la competencia, Copello deslizó un comentario dirigido a la destreza de su colega. “A ella le han dado como ganadora en el baile en todas las redes sociales. Eso me parece muy injusto”, declaró ante las carcajadas del público.

Medina respondió inmediatamente y se permitió una referencia que fue leída como indirecta para Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’. “Entre amigas no deberían haber esas cosas. Ya bastante tenemos a Peluchín”, afirmó la conductora, generando nuevas reacciones entre los presentes.

Magaly y María Pía agradecieron el cariño del público

Después de finalizar su participación, ambas personalidades televisivas se pronunciaron ante el público. Medina tomó el micrófono para subrayar la buena relación con Copello y resaltar el papel de esta última en la conducción de “Mande quien Mande”.

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron en el aniversario de La Bella Luz

También hizo referencia con humor a su propio desempeño durante la competencia. “Hay una cosa que nosotras no tenemos y es envidia la una por la otra. Me encanta verla, para mí es como una hermana mía. Me encanta verla, sé y destaco en lo que ella es buena. La he visto crecer y me encanta. Yo sé que soy dos pies izquierdo, pero con dos pies izquierdos disfruto”, expresó la presentadora, mientras la audiencia respondía entre aplausos y gritos.

Por su parte, Copello extendió el agradecimiento al público por seguir de cerca el trabajo de la agrupación y por la recepción que recibieron esa noche: “Gracias a todos, por el cariño, por estar aquí, por apoyar a los grupos peruanos, por divertirse con su música”, manifestó la también influencer y conductora.

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron en el aniversario de La Bella Luz

Antes de despedirse, Medina agradeció a La Bella Luz por la invitación y reconoció el impacto de la agrupación en el panorama musical local. “Es un honor para nosotras apadrinar a una orquesta que llena estos escenarios. Ya quisiéramos Pía y yo tener este tipo de público día a día en nuestros programas. Los amamos, gracias, Bella Luz, por hacernos parte de su celebración”, sentenció mientras el público vitoreaba.

Los videos del “versus” entre Magaly Medina y María Pía Copello ya suman miles de reproducciones en distintas plataformas sociales, confirmando el alcance y la influencia de ambas conductoras fuera de la televisión. El festejo de los 31 años de La Bella Luz se cerró con música, muestras de afecto del público y una celebración que unió distintas generaciones bajo el mismo ritmo.