Miembros de las FF.AA. del Perú llegan a zona fronteriza con Chile ante intento de ingreso de migrantes indocumentados

La tensión en la frontera sur del país aumenta tras la llegada de cerca de cincuenta miembros de las Fuerzas Armadas del Perú al complejo fronterizo Santa Rosa, como parte de la declaratoria de estado de emergencia vigente ante el creciente intento de ingreso de migrantes indocumentados desde Chile. La presencia militar busca reforzar el control y sumar una capa de seguridad en un contexto marcado por la incertidumbre y el drama humanitario.

Refuerzo militar y despliegue en Santa Rosa

Este viernes, efectivos de las FF.AA. arribaron a inmediaciones del complejo Santa Rosa y se mantuvieron formados, esperando instrucciones para aproximarse más a la línea fronteriza. La operación responde a la declaratoria del estado de emergencia por sesenta días, decretada recientemente por el gobierno peruano, con el objetivo de contener el flujo de personas que intentan ingresar al país sin documentación regular.

Las autoridades peruanas, encabezadas por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, mantienen reuniones de coordinación en la zona para definir la estrategia frente a la crisis migratoria. Se busca articular los esfuerzos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que ahora operan de manera permanente en esta frontera.

La presencia de los militares responde a la necesidad de robustecer la vigilancia y evitar que aumente el número de personas que logran ingresar sin control. En palabras del ministro Tiburcio, la presencia conjunta de la PNP y las FF.AA. será sostenida y vigilada para garantizar el cumplimiento de la ley.

Migrantes, al límite de la resistencia

En plena línea fronteriza sobrevive un pequeño grupo de migrantes, integrado principalmente por venezolanos, pero también por ciudadanos ecuatorianos y colombianos. De acuerdo al reporte en el lugar, son aproximadamente quince personas las que permanecen apostadas en la frontera, la mayoría en situación de extrema vulnerabilidad.

Una madre venezolana relató a Exitosa Noticias, entre lágrimas, la difícil situación: “Tenemos un día completo sin comer y sin bebida acá en la frontera con Perú, y entonces solo queremos una solución. Solo queremos una solución para pasar a nuestro país. Por lo menos las personas que están aquí con niños, las personas que están enfermas, por lo menos yo tengo un hijo que está enfermo y necesito pasar para poder regresarme a Perú y eso, porque queremos una solución solo las personas que estamos aquí, que no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos dinero como para comprar, este, comida ni nada, solo queremos eso, eh, que el gobierno de Perú o los policías nos dejen entrar”.

Esta carencia de recursos, sin agua ni alimentos, ni opciones para retroceder o avanzar, ha colocado a familias enteras en una situación crítica, agravada por la incertidumbre sobre su futuro inmediato. Varios migrantes aseguran que reciben la noticia del estado de emergencia cuando ya se encuentran en tránsito y han agotado todas sus pertenencias para financiar el viaje.

Estado de emergencia: una solución controvertida

El estado de emergencia, oficializado tras la crisis migratoria, faculta a las autoridades para tomar medidas extraordinarias en la frontera y limitar algunos derechos civiles temporalmente en favor del orden público. Dentro de este marco, se busca impedir el ingreso irregular y evitar que la frontera se convierta en un corredor informal de tránsito migratorio.

La permanencia de las Fuerzas Armadas y la policía se presenta como un esfuerzo conjunto para contener este escenario. Las autoridades también han señalado que estarán atentos ante el eventual crecimiento del número de migrantes en las próximas horas o días.

La crisis humanitaria en puerta

La situación en la frontera refleja el drama de decenas de personas obligadas a abandonar todo para buscar mejores oportunidades o regresar a sus países de origen. Muchos de ellos se enfrentan a días de espera sin acceso a servicios básicos, en condiciones precarias y sin garantías de poder cruzar la frontera legalmente o retornar a su lugar de partida.

Frente a estos hechos, las autoridades peruanas continúan evaluando la emergencia y el despliegue de recursos, mientras los migrantes esperan una solución inmediata que les permita salir de la incertidumbre y recomenzar sus vidas en mejores condiciones.