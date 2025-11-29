Copa Libertadores 2025: PNP cerró todas las vías alrededor del Estadio Monumental para reforzar seguridad previo al partido

Monroy precisó que el control del Estadio Monumental se ejecutó en la madrugada del sábado, siguiendo estrictamente los protocolos acordados con la Conmebol

Lima vive la fiebre del fútbol. Flamengo y Palmeiras se disputarán la final de la Copa Libertadores este sábado El evento deportivo llegó acompañado de un despliegue policial planificado con meses de anticipación. El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, explicó que el operativo fue el resultado de varias reuniones sostenidas con la Conmebol durante más de dos meses, con el objetivo de cumplir estándares internacionales de seguridad antes, durante y después del partido.

En entrevista con RPP, Monroy detalló que la última reunión de coordinación con los organizadores se realizó el martes 25. A partir de esa cita, la Policía Nacional formalizó su despliegue.

“El día miércoles 26 lanzamos el plan de operaciones en Copa Libertadores”, señaló. Desde entonces, el personal policial se distribuyó en diversos puntos de la capital para atender las exigencias del evento. El general recordó, además, que el encuentro coincide con el desarrollo de los Juegos Bolivarianos, lo que refuerza la relevancia de esta jornada deportiva. Como afirmó, “Perú está en los ojos del mundo”.

El encuentro que definirá al campeón de la Copa Libertadores 2025 comenzará a las 4 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.

PNP cerró accesos y limpió la zona del Monumental desde la madrugada, revela el jefe policial

El Monumental fue aislado desde la medianoche

Monroy precisó que el control del Estadio Monumental se ejecutó en la madrugada del sábado, siguiendo estrictamente los protocolos acordados con la Conmebol. “Yo le puedo dar cuenta de que el día de ayer a las 00:00 horas, en el Estadio Monumental, hemos aislado el escenario deportivo. Hemos cerrado el cierre de vías total para poder hacer un control de acuerdo a los estándares solicitados por la organización”, indicó.

Ese aislamiento no solo implicó el bloqueo vehicular alrededor del recinto, sino también acciones simultáneas de acondicionamiento. “Ya en horas de la madrugada hemos estado limpiando la zona”, añadió. Las labores incluyeron verificación de accesos, control del área externa y supervisión del personal autorizado para ingresar al estadio.

Final de la Libertadores 2025: así luce el Estadio Monumental antes de Palmeiras vs Flamengo| Daniel Bracamonte (Andina)

El general recordó que el despliegue no se limita al Monumental. “No solamente tenemos que dedicarnos al evento en sí. Tenemos que ver el antes, el durante y el después del desarrollo de la actividad deportiva”, sostuvo. Por ello, los efectivos fueron distribuidos en distintos distritos de Lima para prevenir incidentes.

Más de 50 mil hinchas en Lima

El jefe policial señaló que la magnitud del operativo responde al elevado flujo de público extranjero que llegó a la capital. “Hay que entender que el aforo permitido aprobado ha sido de 55 mil espectadores fuera de los palquistas. (...) Tenemos un aproximado de 55 mil ciudadanos brasileros en el país”, indicó.

Según explicó, esa cifra se sustenta en los tickets adquiridos por aficionados del extranjero y en el movimiento registrado en las fronteras. “De acuerdo a las informaciones que hemos tenido, han sido adquiridos los tickets de ingreso de cincuenta y mil ciudadanos extranjeros”, comentó. Muchos hinchas no solo llegaron por vía aérea; otros optaron por cruzar la frontera en bus, por río o por rutas terrestres.

Banderines y camisetas del Flamengo invaden Miraflores en una previa que enciende la ciudad.

Monroy también precisó las estimaciones por equipo, información clave para distribuir el resguardo policial. “Tenemos un entendido de que el Palmeiras es un aproximado de treinta mil y veinticinco mil el Flamengo”, afirmó. Esa diferencia se reflejó en la ocupación de distintas zonas de la ciudad: Miraflores concentró en gran parte a la hinchada del Flamengo, mientras Barranco recibió a seguidores del Palmeiras.