Ministro del Interior llega a Tacna y anuncia refuerzo militar y policial en frontera con Chile

El titular del Mininter indicó que cien policías y cincuenta militares ya resguardan la frontera, aunque el gobernador de Tacna pidió doscientos efectivos más para reforzar la seguridad en la región. Fuente: Exitosa

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó a Tacna, precisamente a la frontera con Chile, luego del anuncio de que la zona sería declarada en estado de emergencia ante la creciente crisis migratoria. El funcionario recorrió los puntos de vigilancia fronteriza, supervisando directamente las operaciones y la coordinación interinstitucional para asegurar el control en los pasos limítrofes.

La declaratoria del estado de emergencia en Tacna responde al incremento sostenido de ingresos irregulares y a la presión migratoria que ha desbordado la capacidad de control habitual en la zona. Según explicó Tiburcio a Canal N, la medida será oficializada en las próximas horas y habilitará la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia y evitar riesgos a la seguridad interna del país.

La crisis migratoria en la frontera sur obligó a las autoridades a aumentar los controles y fortalecer la presencia estatal en un área caracterizada por la escasez de servicios básicos y condiciones adversas para el personal desplegado. El ministro remarcó que el Estado debe ejercer un control estricto a fin de impedir ingresos irregulares: “Nuestra frontera se respeta”, señaló Tiburcio a la prensa.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, arribó a Tacna tras el anuncio de estado de emergencia en la frontera con Chile. Foto: Mininter

Estado de emergencia en la frontera con Chile duraría al menos 30 días

El ministro Tiburcio informó que el estado de emergencia en la frontera con Chile tendrá inicialmente entre treinta y sesenta días, aunque su extensión dependerá de la evolución de la situación. “El estado de emergencia va a ser evaluado de acuerdo a la pertinencia y el desarrollo de los hechos. En Suaramaya es de sesenta días; este estado de emergencia será de treinta a sesenta días. Vamos a ver”, detalló el ministro.

A la labor de la Policía Nacional se sumarán las Fuerzas Armadas, Migraciones, SUNAT, el gobierno regional y los municipios locales, en un esfuerzo conjunto para cubrir toda la frontera. Tiburcio destacó que el número de efectivos será ajustado según las necesidades identificadas en terreno: “Dispondremos de todos los efectivos que sean necesarios, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, para dar la cobertura adecuada”, afirmó.

Perú desplegará más policías y militares en Tacna para impedir ingresos irregulares, confirma el Mininter. (Foto: Agencia Andina)

Ante la petición del gobernador regional sobre la llegada de doscientos efectivos adicionales desde Lima, Tiburcio garantizó que se dispondrá de la cantidad que se requiera y que el comandante general está presente para evaluar la fuerza precisa. “La cobertura operativa será reforzada según lo determine la situación en la frontera”, puntualizó.

En cuanto al presupuesto, el ministro del Interior aseguró que cada estado de emergencia contempla los recursos necesarios para su ejecución. “Eso se ha previsto en todo estado de emergencia. Esos son los lineamientos del señor Presidente. Cada estado de emergencia viene con su presupuesto”, destacó Tiburcio a Canal N.

Si bien no precisó la cifra destinada a la operación en Tacna, Tiburcio explicó que el monto fue ya determinado por el Gobierno y los comandos tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional tienen conocimiento de los detalles. “El presupuesto ya lo han determinado a nivel del Gobierno. Las cifras son conocidas por los comandos”, afirmó el ministro.

Los migrantes en situación irregular no permiten el paso de los vehículos en la zona frtonteriza. Crédito: Facebook

La asignación de recursos busca que los efectivos desplegados cuenten con condiciones mínimas para su labor en un entorno donde la ausencia de agua potable y servicios básicos es un reto significativo. “Garantizar las condiciones elementales para que el personal cumpla sus funciones es fundamental en la zona”, subrayó Tiburcio.

Al menos 100 policías y 50 militares en zona fronteriza

Cien efectivos policiales han sido desplegados en la zona fronteriza entre Perú y Chile para reforzar la seguridad, según adelantó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, desde el complejo fronterizo de Santa Rosa. El funcionario precisó que la medida responde a directivas del presidente de la República y que el despliegue cubre tanto el área de Santa Rosa como el puente de vigilancia de Bolognesi y la zona tripartita.

El estado de emergencia en la frontera, aprobado por el Consejo de Ministros, será publicado en las próximas horas y tendrá una duración de sesenta días. Tiburcio detalló que, además de la Policía Nacional, el Ejército aportará inicialmente cincuenta efectivos, con otros cincuenta previstos para los primeros días de diciembre. “La Policía hoy está con cien efectivos oberturando todos estos dos espacios y también la tripartita de, que tenemos aquí en, en la zona fronteriza”, afirmó el ministro.

Tiburcio se reunió con el gobernador regional de Tacna, Luis Ramon Torres, quien solicitó el envío de más policías para reforzar la seguridad en la ciudad. Foto: Mininter

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, solicitó el envío de doscientos efectivos adicionales para no descuidar la seguridad en la ciudad, señalando que el traslado de personal desde otras zonas representa un riesgo para la población local. “Para salvar estos momentos difíciles, deberíamos el pedido que deberían enviar doscientos efectivos más”, indicó Torres Robledo a Exitosa.

El ministro Tiburcio subrayó que el control migratorio será estricto y que solo podrán ingresar personas con la documentación exigida por la legislación peruana. Además, destacó la presencia de todas las entidades estatales en la frontera y la coordinación con Cancillería para evitar el ingreso irregular de personas.

Perú declara en emergencia la frontera con Chile

El despliegue de personal y equipamiento en la frontera sur se intensificó en los últimos días, con un aumento en la cantidad de policías y vehículos dedicados al patrullaje permanente en los puntos más críticos. La presencia del Estado en Tacna es prioritaria, y la coordinación con los comandos de las Fuerzas Armadas permitirá reforzar el control a lo largo de toda la línea fronteriza. “Todo el espacio fronterizo de Tacna ha sido reforzado. Desde la semana pasada se ha triplicado el número de efectivos”, explicó el ministro.

Ante la gran cantidad de migrantes que busca pasar por la zona fronteriza, el gobierno del Perú anunció acciones. Canal N

La declaratoria de emergencia se integra en una estrategia más amplia del Gobierno peruano frente a la crisis migratoria y al reforzamiento de la seguridad en las fronteras. El presidente José Jerí confirmó a través de su cuenta en X que la medida entrará en vigencia antes de la medianoche y que Tacna será la primera de varias regiones declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana. “Hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras. Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana”, escribió el mandatario.

El Ejecutivo continúa en sesiones permanentes para agilizar la aprobación de las medidas necesarias y no descarta extender la declaratoria a otras zonas limítrofes en los próximos días, con el objetivo de asegurar la presencia estatal y prevenir el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros en áreas estratégicas para la seguridad nacional.