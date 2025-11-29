Perú

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: Gabriela Villanueva impacta con “Thriller” a los jurados y público

La joven imitadora presentó una versión impecable del clásico de Jackson y se consolida como una de las revelaciones del reality.

La noche del viernes 28 de noviembre, 'Yo Soy’ vivió uno de sus momentos más memorables de la temporada. Gabriela Villanueva, la joven imitadora de 21 años que ha revolucionado el formato, presentó una impactante versión de “Thriller”, logrando cautivar al público y al jurado con una mezcla impecable de baile, actuación, precisión rítmica y una caracterización que rindió homenaje al emblemático videoclip de Michael Jackson.

Con su energía arrolladora, su entrega absoluta y un evidente respeto por la figura del Rey del Pop, Gabriela volvió a consolidarse como una de las revelaciones más fuertes del reality.

Una puesta en escena impecable de Michael Jackson

La presentación de “Thriller” dejó claro que Villanueva estudia cada detalle del artista que representa. Su vestuario, idéntico al icónico look del video musical, marcó el inicio de una performance que combinó coreografías exactas, movimientos icónicos y un manejo escénico poco común para participantes tan jóvenes.

“Con un impecable vestuario, Gabriela cautivó al público con su habilidad para bailar y cantar”, señalaron los conductores del programa, que destacaron el trabajo integral de la participante.

Para la joven, encarnar a Michael Jackson es más que un reto artístico: es un compromiso emocional.

“Es perfección, es disciplina, es arte, es amor, es cultura, es música. Él es la música hecha persona. Como fan, y por este amor que tengo por Michael, quiero llevarle al público esa sensación de estar viendo a Michael en escena”, sostuvo en backstage.
Eva Ayllón rompe en llanto tras presentación de Gabriela Villanueva

Gabriela Villanueva hizo su primera presentación en las galas el pasado 22 de noviembre en ‘Yo Soy’, y convirtió en la primera mujer en asumir el desafío de imitar a Michael Jackson dentro del conocido reality.

La reacción más intensa de la noche vino de parte de Eva Ayllón, quien no pudo contener las lágrimas al finalizar la performance.

“Gabriela, estoy muy conmovida. Yo amo a Michael, lo amé con locura. Lo lloré más de un mes, lo lloré más que cuando me divorcié”, confesó la reconocida cantante criolla.

La jurado explicó que la presentación la transportó a un momento emocional muy personal. “Me has revivido ese instante. Nadie ha logrado esto como tú. Muchísimas gracias por ese esfuerzo, esa perseverancia que sé que tienes”.

Ayllón incluso admitió que, por primera vez en la gala, dejó de analizar la voz para sumergirse enteramente en el espectáculo:

“Me olvidé de la voz, sentí que todo estaba bien en conjunto. Eres una versión extraordinaria. Sigue aprendiendo, porque siempre hay cosas que aprender”.

Su debut en el reality ya había sido comentado cuando interpretó “Billie Jean”, pero con “Thriller” confirmó que su talento no es casualidad.

La respuesta de Gabriela

Tras escuchar el mensaje de Eva Ayllón, la noche del viernes 28 de noviembre, Gabriela no pudo ocultar su sorpresa.

“Es una situación inesperada. Es un honor que Eva haya presenciado un show mío y haya tenido esta reacción tan genuina. Me voy a llevar esta experiencia por el resto de mi vida”, declaró visiblemente emocionada.

Su humildad, sumada a su disciplina, ha sido uno de los factores que más ha resaltado el jurado desde su primera aparición.

¿Quién es Gabriela Villanueva?

La artista tiene 21 años y llegó al casting de ‘Yo Soy’ en Arequipa. Su camino no ha sido sencillo, pero sí profundamente apasionado.

“Yo vivía en Ilo y trabajaba como mesera y cocinera. Cuando era pequeña, mis papás me compraban la ropa, discos y pases. Jamás imaginé todo lo que me ha pasado”, contó.

Su conexión con Michael Jackson comenzó desde que tuvo uso de razón.“Creo que todo empezó cuando tenía consciencia. Justo había muerto Michael y fue por mi papá, que consumía toda su música. Soy muy buena bailando y canto desde pequeña. Michael tiene un estilo impecable, y yo tengo un buen inglés, lo cual me ayuda”.

Actualmente, Gabriela se dedica a bailar en discotecas, escribe música y lleva cursos de canto con el propósito de ingresar pronto a una escuela profesional del rubro.

Además, reveló que sus primeros pasos en escenarios se dieron en el mundo drag:“Me inicié en el mundo drag, desde playback y lip sync”.

Gabriela se convirtió en la
