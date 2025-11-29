José Jerí invita a su par de Bolivia al Encuentro Presidencial en Perú y propone acuerdos contra la inseguridad

El diálogo permitió reafirmar el compromiso de ambos gobiernos con el desarrollo conjunto y la integración regional. Foto: X / Presidencia

El presidente José Jerí Oré y su homólogo boliviano Rodrigo Paz Pereira protagonizaron una videoconferencia que marcó el relanzamiento de la relación bilateral, con un enfoque renovado en integración, cooperación y un próximo encuentro presidencial en el Perú.

Ambos países atraviesan una nueva etapa de diálogo luego de un periodo de tensiones, que se agudizó durante la gestión de Dina Boluarte. La llegada de Paz Pereira al gobierno boliviano y la vacancia de Boluarte en el Perú allanaron el camino para una recuperación del clima de entendimiento. En este nuevo escenario, la conversación celebrada el 28 de noviembre permitió a los mandatarios comprometerse con una agenda de desarrollo compartido.

Uno de los principales resultados fue la invitación formal para realizar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional en territorio peruano, reflejando la voluntad de ambos gobiernos de reforzar los mecanismos de cooperación técnica y política que habían quedado en suspenso. El gesto, coordinado entre las Cancillerías, evidencia la apuesta por construir una relación basada en confianza y pragmatismo, especialmente tras un ciclo de distanciamiento.

Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional

Durante la videollamada, José Jerí reiteró a su par boliviano la invitación a celebrar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional durante el primer trimestre del próximo año, sumando respaldo político a una cita que busca relanzar los programas conjuntos. Ambos presidentes destacaron la importancia de consolidar estos mecanismos como espacios efectivos para la articulación de políticas públicas y proyectos bilaterales.

Este evento será coordinado por las Cancillerías de ambos países, que definirán la fecha y agenda prioritaria para la cita. La última edición de este gabinete había sido aplazada debido al enfriamiento diplomático, lo que incrementa la expectativa sobre los acuerdos que puedan alcanzarse en esta nueva etapa. La reanudación del gabinete se enmarca en la voluntad de abordar temas nodales como infraestructuras compartidas, seguridad fronteriza y cooperación hídrica.

Ambos gobiernos señalaron la necesidad de que el encuentro sea un espacio donde se impulsen compromisos concretos ligados a la integración social, el comercio exterior y la preservación ambiental. De este modo, el evento promete convertirse en un símbolo tangible del restablecimiento de la confianza mutua y la superación de desacuerdos recientes.

Comercio exterior boliviano a través de puertos peruanos

Tanto Jerí como Paz Pereira insistieron en el carácter estratégico del comercio exterior boliviano a través de los puertos peruanos, en especial el Puerto de Ilo, que se consolida como ventana al Asia-Pacífico. El mandatario boliviano valoró el énfasis renovado en la asociación regional que ofrece Perú para facilitar el acceso de Bolivia a nuevos mercados y rutas comerciales.

Se resaltó la relevancia de la infraestructura portuaria peruana, incluyendo el cabotaje con el Callao y Chancay, como alternativas logísticas eficientes frente a desafíos históricos para el comercio boliviano. Esta colaboración no solo incrementa las oportunidades de exportación, sino que también fortalece la integración andina y la competitividad regional.

Ambos países acordaron mantener canales abiertos para una cooperación permanente tanto en materia de servicios logísticos, como en mecanismos de facilitación aduanera. El compromiso apunta a convertir a los puertos peruanos en una opción privilegiada para el tránsito mercante boliviano, intensificando el actual flujo comercial bilateral.

Cooperación en materia de seguridad y lucha contra delitos transnacionales

La agenda incluyó el compromiso de redoblar la cooperación ante desafíos como el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada y la trata de personas. Los mandatarios expresaron que es fundamental intensificar los patrullajes, el intercambio de información y las operaciones conjuntas en la frontera común.

José Jerí subrayó el compromiso de Perú con la integración y el desarrollo fronterizo, al tiempo que remarcó la importancia de dotar a las fuerzas del orden de protocolos conjuntos que garanticen la seguridad ciudadana y la estabilidad regional. Ambos gobiernos señalaron que la acción coordinada permitirá responder con mayor eficacia ante las amenazas trasnacionales.

En este esfuerzo, ambos países renovaron su confianza en los mecanismos binacionales ya existentes, así como en los instrumentos legales de cooperación judicial y policial, reforzando la convicción de que solo un trabajo articulado puede brindar resultados sostenibles en materia de seguridad.

Refuerzo de la cooperación ambiental por el Lago Titicaca

El mandatario peruano planteó la necesidad de reactivar la operatividad y asegurar el financiamiento de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, con énfasis en proyectos concertados para la recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de la cuenca compartida.

Jerí remarcó que estos esfuerzos buscan garantizar la descontaminación de un recurso vital para poblaciones fronterizas, cuya salud ambiental resulta esencial para el bienestar social y económico de ambas naciones. Paz Pereira, por su parte, respaldó la importancia de profundizar la colaboración para preservar la riqueza y biodiversidad del lago, propiciando la participación de comunidades, autoridades locales y cooperación internacional.

Ambos gobiernos reconocieron que la solución a los desafíos ambientales del Titicaca requiere una hoja de ruta clara, continuidad en las inversiones y monitoreo técnico permanente, con el objetivo de que el lago siga siendo fuente de vida, identidad y desarrollo para Perú y Bolivia.