Inversión privada presenta un buen desempeño ante ausencia de turbulencia electoral, según Scotiabank

En el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2025, el capital privado registró el mayor ritmo de crecimiento trimestral observado en más de una década, un desempeño que no se veía desde 2013. Foto: Comex

La inversión privada atraviesa un momento favorable y mantiene un ritmo de crecimiento sólido, respaldada por el avance de grandes iniciativas mineras y de infraestructura. De acuerdo con el análisis de Scotiabank, este dinamismo se da incluso en un contexto cercano a un proceso electoral, lo que refleja una menor sensibilidad del sector a factores políticos.

Durante el tercer trimestre de 2025, la inversión privada alcanzó su tasa de expansión trimestral más alta desde 2013 —sin considerar el efecto rebote tras la pandemia—, con un crecimiento de 11,4%, desempeño que estuvo impulsado principalmente por el sector minero y por la reactivación de proyectos estratégicos para cerrar brechas de infraestructura.

Impulso desde minería e infraestructura

El subgerente de economía real de Scotiabank, Pablo Nano Cortez, explicó que “la inversión privada aceleró su ritmo de expansión durante el tercer trimestre de este año, a pesar de la cercanía del período electoral, impulsada por el desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura de transporte”. La inversión minera destacó con un avance de 23,9%, favorecida por los altos precios del cobre y del oro, que permitieron ampliar los presupuestos de las compañías del sector.

El subgerente de economía real de Scotiabank, Pablo Nano Cortez, señaló que la inversión privada tomó mayor impulso en el tercer trimestre, incluso en un contexto preelectoral, gracias al avance de obras mineras y de transporte. Foto: Business Empresarial

A ello se sumó la menor conflictividad social, lo que facilitó el desarrollo de iniciativas como Tía María y San Gabriel. También resaltó la inversión no residencial no minera, asociada a obras como la Línea 2 del Metro de Lima y a proyectos en electricidad, manufactura y telecomunicaciones.

Demanda interna y consumo: proyecciones para el cierre del año

El consumo privado mantuvo su dinamismo gracias al aumento del empleo y de los ingresos, lo que se reflejó en el crecimiento de la demanda interna de 5,9% en el tercer trimestre de 2025. Con este resultado, ya se acumulan siete trimestres consecutivos de expansión, según cifras del Banco Central de Reserva. Este crecimiento superó al del PBI, que avanzó 3,4% en el mismo periodo, debido al menor incremento en los volúmenes exportados. Además, el gasto público alcanzó su mayor ritmo del año, apoyado principalmente en la mayor inversión de los gobiernos regionales y locales.

Para el cuarto trimestre, Scotiabank estima que la demanda interna continuará expandiéndose, aunque a un ritmo más moderado por el efecto base, tras haber crecido 6,4% en el último trimestre de 2024 frente al 3% del tercer trimestre de ese mismo año. La entidad prevé que la inversión privada seguirá siendo el componente más dinámico, dado que los proyectos mineros y de infraestructura son menos sensibles al ciclo electoral.

De cara al último tramo del año, Scotiabank prevé que el consumo y el gasto dentro del país mantendrán una trayectoria de crecimiento sostenido. Foto: Finanzas

Asimismo, el consumo privado recibiría un impulso por el inicio de los pagos correspondientes al octavo retiro de los fondos de pensiones. En contraste, se anticipa una desaceleración de la inversión pública, especialmente del Gobierno Nacional, debido a los esfuerzos por cumplir la meta de déficit fiscal. “Prevemos una moderación de la inversión pública, en especial del Gobierno Nacional, ante los esfuerzos del Ministerio de Economía por cumplir la meta de déficit fiscal”, puntualizó.