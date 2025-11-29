Perú

Hinchas del Palmeiras realizaron espectacular banderazo para alentar a su equipo previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Los seguidores del ‘Verdao’ se reunieron en distintos puntos de Lima para expresar su apoyo a la escuadra dirigida por Abel Ferreira en la antesala de la final de la Copa Libertadores

Guardar
Los hinchas de Palmeiras alientan a su equipo en la previa de la final de la Copa Libertadores (Créditos: Canal N)

Las calles de Lima se tiñeron de verde este viernes a pocas horas de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, programada en el Estadio Monumental para este sábado a las 4 p. m. (hora peruana).

Los hinchas del conjunto paulista protagonizaron banderazos en distintos puntos de la ciudad con el fin de manifestar su entusiasmo y respaldo al equipo en la antesala del partido decisivo.

Uno de los epicentros de la celebración fue la playa La Herradura, en Chorrillos, donde numerosos seguidores del ‘Verdao’ se congregaron cerca de los bares y locales nocturnos, de acuerdo con las cámaras de Canal N.

Estas concentraciones transcurrieron bajo un
Estas concentraciones transcurrieron bajo un ambiente festivo y de fuerte presencia policial - Créditos: EFE.

La zona mostró una notable presencia de banderas, coreografías y cánticos, en una jornada marcada por la masiva llegada de hinchas. Los bares permitieron la presencia de aficionados, quienes colgaron estandartes del equipo en los establecimientos y ocuparon diferentes espacios con gestos de apoyo visible.

La mayor parte del banderazo se concentró desde las 20:00 horas, cuando la afluencia alcanzó su punto máximo. Hinchas vestidos con los colores del Palmeiras entonaron canciones en portugués y portaron accesorios como bufandas y banderines alusivos al club.

El evento transcurrió sin incidentes, con la presencia de personal de seguridad en los alrededores para resguardar la integridad de los asistentes y el orden en la zona turística, así se observa en la cuenta de TikTok del canal UOL Esporte.

Palmeiras va por su cuarto
Palmeiras va por su cuarto trofeo de Copa Libertadores - Créditos: EFE.

El operativo policial contó con patrulleros y agentes en puntos estratégicos, mientras personal de serenazgo acompañó el desarrollo de las manifestaciones.

La expectación por la final reunió en Lima a turistas y fanáticos provenientes de distintos países. El flujo de visitantes motivó ajustes logísticos en bares, restaurantes y servicios cercanos al estadio y balnearios, priorizando la seguridad pero también la hospitalidad hacia los aficionados extranjeros. En diferentes espacios públicos, los himnos y cánticos de aliento fueron acompañados por la exhibición de banderas y gestos de hermandad entre los simpatizantes.

Lima es una gran fiesta por el banderazo de los hinchas del Palmeiras (Créditos: UOL Sporte)

Paralelamente, seguidores de Flamengo realizaron actividades similares en otros distritos limeños, aunque las barras se mantuvieron separadas conforme a las medidas de prevención dispuestas para evitar enfrentamientos.

Hincha del Palmeiras muere

Durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025, se registró el fallecimiento de un hincha brasileño del Palmeiras. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el aficionado cayó desde el segundo nivel de un Mirabus donde celebraba acompañado de otros simpatizantes.

El seguidor, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, habría estado bajo efectos del alcohol al momento del hecho, de acuerdo con versiones de testigos en el lugar.

Cientos de hinchas de Palmeiras esperan en Lima la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente uno de los aficionados falleció en un accidente en el Mirabus. ATV

El incidente ocurrió cuando el vehículo turístico transitaba por la zona de la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco. El hincha comenzó a saltar y terminó impactando su cabeza contra el puente Bajada de Baños, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera a la vía ubicada en Costa Verde.

Tras la caída, sus acompañantes descendieron con celeridad para intentar asistirlo, aunque la intervención de las autoridades fue necesaria para proceder con el traslado. Al llegar a la clínica Maison de Santé, se confirmó su fallecimiento.

Temas Relacionados

PalmeirasCopa LibertadoresFlamengoCopa Libertadores 2025peru-deportes

Más Noticias

Final de la Copa Libertadores 2025: cómo llegar al Estadio Monumental, accesos, rutas y lo que puedes y no debes llevar

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán hoy, sábado 29 de noviembre, en el recinto de Ate. Entérate todo lo que debes saber para asistir al estadio sin problemas

Final de la Copa Libertadores

Tren Lima-Chosica gestionado por López Aliaga estaría listo en 2026 y anuncian expropiaciones de terrenos

El proyecto, que estaba liderado por gestión municipal, contempla una implementación progresiva que iniciará con una sola estación en cada extremo y suma la expectativa de los vecinos ante las anunciadas expropiaciones de terrenos

Tren Lima-Chosica gestionado por López

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

El precio de las gasolinas cambia de forma continua, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Este es el precio de

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

El exministro de Transportes también recordó que la Municipalidad Metropolitana de Lima desembolsó 100 millones en traer el material ferroviario

Trenes de Rafael López Aliaga

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

El anunciado ‘Tren de Porky’ tenía planificado unir los distritos de Lima Este con el Callao y en su primera etapa llegar hasta la Estación Desamparados

El tren de López Aliaga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Trenes de Rafael López Aliaga

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

Wilson Soto da marcha atrás y retira proyecto que exigía título profesional a influencers para difundir información

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

ENTRETENIMIENTO

Shin Hyun Joon desata la

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Paco Bazán y Melissa Linares llegaron a una conciliación tras conflictos por la pensión de alimentos de su hija

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

DEPORTES

Final de la Copa Libertadores

Final de la Copa Libertadores 2025: cómo llegar al Estadio Monumental, accesos, rutas y lo que puedes y no debes llevar

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 6 de la primera fase

Hincha de Palmeiras murió en accidente de bus en Lima a horas de la final de Copa Libertadores 2025

Final de Copa Libertadores 2025: Más de 4 mil hinchas del Flamengo armaron banderazo en el parque María Reiche

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos