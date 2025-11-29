Hinchas del Palmeiras realizaron espectacular banderazo para alentar a su equipo previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Los hinchas de Palmeiras alientan a su equipo en la previa de la final de la Copa Libertadores (Créditos: Canal N)

Las calles de Lima se tiñeron de verde este viernes a pocas horas de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, programada en el Estadio Monumental para este sábado a las 4 p. m. (hora peruana).

Los hinchas del conjunto paulista protagonizaron banderazos en distintos puntos de la ciudad con el fin de manifestar su entusiasmo y respaldo al equipo en la antesala del partido decisivo.

Uno de los epicentros de la celebración fue la playa La Herradura, en Chorrillos, donde numerosos seguidores del ‘Verdao’ se congregaron cerca de los bares y locales nocturnos, de acuerdo con las cámaras de Canal N.

Estas concentraciones transcurrieron bajo un ambiente festivo y de fuerte presencia policial - Créditos: EFE.

La zona mostró una notable presencia de banderas, coreografías y cánticos, en una jornada marcada por la masiva llegada de hinchas. Los bares permitieron la presencia de aficionados, quienes colgaron estandartes del equipo en los establecimientos y ocuparon diferentes espacios con gestos de apoyo visible.

La mayor parte del banderazo se concentró desde las 20:00 horas, cuando la afluencia alcanzó su punto máximo. Hinchas vestidos con los colores del Palmeiras entonaron canciones en portugués y portaron accesorios como bufandas y banderines alusivos al club.

El evento transcurrió sin incidentes, con la presencia de personal de seguridad en los alrededores para resguardar la integridad de los asistentes y el orden en la zona turística, así se observa en la cuenta de TikTok del canal UOL Esporte.

Palmeiras va por su cuarto trofeo de Copa Libertadores - Créditos: EFE.

El operativo policial contó con patrulleros y agentes en puntos estratégicos, mientras personal de serenazgo acompañó el desarrollo de las manifestaciones.

La expectación por la final reunió en Lima a turistas y fanáticos provenientes de distintos países. El flujo de visitantes motivó ajustes logísticos en bares, restaurantes y servicios cercanos al estadio y balnearios, priorizando la seguridad pero también la hospitalidad hacia los aficionados extranjeros. En diferentes espacios públicos, los himnos y cánticos de aliento fueron acompañados por la exhibición de banderas y gestos de hermandad entre los simpatizantes.

Lima es una gran fiesta por el banderazo de los hinchas del Palmeiras (Créditos: UOL Sporte)

Paralelamente, seguidores de Flamengo realizaron actividades similares en otros distritos limeños, aunque las barras se mantuvieron separadas conforme a las medidas de prevención dispuestas para evitar enfrentamientos.

Hincha del Palmeiras muere

Durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025, se registró el fallecimiento de un hincha brasileño del Palmeiras. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el aficionado cayó desde el segundo nivel de un Mirabus donde celebraba acompañado de otros simpatizantes.

El seguidor, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, habría estado bajo efectos del alcohol al momento del hecho, de acuerdo con versiones de testigos en el lugar.

Cientos de hinchas de Palmeiras esperan en Lima la final de la Copa Libertadores. Lamentablemente uno de los aficionados falleció en un accidente en el Mirabus. ATV

El incidente ocurrió cuando el vehículo turístico transitaba por la zona de la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco. El hincha comenzó a saltar y terminó impactando su cabeza contra el puente Bajada de Baños, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera a la vía ubicada en Costa Verde.

Tras la caída, sus acompañantes descendieron con celeridad para intentar asistirlo, aunque la intervención de las autoridades fue necesaria para proceder con el traslado. Al llegar a la clínica Maison de Santé, se confirmó su fallecimiento.