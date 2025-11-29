Hinchas de Palmeiras conmovidos con niño peruano que llevaba la camiseta del ‘verdao’: “Lo vamos a llevar al partido”

Hinchas de Palmeiras se conmovieron con niño peruano que llevaba la camiseta del ‘verdao’ | Video: Cazé TV

La pasión por el fútbol no tiene fronteras. Un emotivo gesto de hinchas del Palmeiras ha sensibilizado a muchos en Lima en la previa a la final de la Copa Libertadores. Un grupo de aficionados brasileños encontró a un niño peruano vistiendo la camiseta del Verdão y, al conversar con él, decidió invitarlo a ver el partido en el estadio Monumental.

El momento quedó registrado en un video publicado por la cuenta brasileña CazéTv, donde se aprecia la alegría tanto de los hinchas como del pequeño seguidor peruano. “¡Qué increíble esto! ¡Muy bueno!”, exclamó uno de los relatores al presenciar la escena.

Uno de los hinchas que participó en la invitación explicó: “El grupo hizo una fiesta con él y lo vamos a llevar al partido. Va a ver el partido con nosotros”. La alegría se contagió rápidamente, y animaron al niño a mostrar su camiseta: “Muestra la camiseta, ¿dónde está la camiseta, Eduardo?”, mientras celebraban el entusiasmo del pequeño, quien respondió con orgullo: “¡Palmeiras. Palmeiras toda la vida!”.

Hinchas de Palmeiras llevarán a niño peruano al estadio Monumental para el encuentro con Flamengo | Foto captura: Cazé Tv

El gesto fue celebrado por todos: “Un palmeirense le regaló la entrada. ¡Qué actitud tan buena! ¡Qué lindo gesto!”, destacó el presentador de CazéTv, reconociendo la generosidad de los hinchas brasileños.

Al preguntarle si estaba feliz, el niño contestó: “Muy feliz. Ganamos, por lo menos, cuatro a cero”, mostrando la confianza y el optimismo que caracteriza a los verdaderos hinchas.

Esta historia no tardó en viralizarse y se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales, reflejando el verdadero espíritu del fútbol sudamericano: alegría, solidaridad y unión más allá de las fronteras.

La final en el Monumental de Lima sumó así una experiencia inolvidable, inspirada por la generosidad de los torcedores brasileños y el sueño cumplido de un pequeño aficionado peruano.

El recibimiento en Lima a hinchas del Palmeiras

Buses con hinchas del Palmeiras llegaron luego de 5 días (Créditos: @OficialCorredor)

Cuatro autobuses con hinchas del Palmeiras llegaron a Lima tras un viaje de cinco días desde Brasil, en la antesala de la final de la Copa Libertadores contra Flamengo. Los hinchas de la barra Mancha Verde fueron recibidos con celebraciones en el distrito de Miraflores, donde otros aficionados se unieron con cánticos y banderas. La caravana ingresó por Tacna y Puno, donde algunos sintieron los efectos de la altura, aunque el ánimo nunca decayó.

Durante la noche, los hinchas realizaron banderazos en diversos puntos de la ciudad. La concentración más numerosa ocurrió en la playa La Herradura, en Chorrillos, donde se reunieron alrededor de bares y locales decorados con emblemas del club. Desde las 20:00, la presencia de aficionados aumentó con coreografías, tambores y cánticos en portugués.

La Policía y el serenazgo desplegaron un operativo especial para garantizar la seguridad. El ambiente festivo en Lima se intensificó ante la masiva llegada de seguidores extranjeros y turistas, mientras la ciudad se prepara para recibir la final de este sábado en el Estadio Monumental.

La final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará este sábado 29 de noviembre a los dos gigantes del fútbol brasileño: Flamengo y Palmeiras, que medirán fuerzas en el Estadio Monumental de Lima para definir al nuevo campeón del torneo continental. En un duelo cargado de historia, rivalidad y expectativas, ambos clubes buscarán alcanzar la gloria eterna en una jornada que promete emociones intensas desde el pitazo inicial. El encuentro está programado para comenzar a las 16:00 horas (hora peruana).