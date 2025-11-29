Fuerza Aérea del Perú abrió proceso de admisión para formarse profesionalmente: es necesario haber completado la secundaria

Quienes logren una vacante cursarán un plan de estudios y entrenamiento con una duración total de cinco años. Foto: FDRA

La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú puso en marcha su proceso de admisión dirigido a jóvenes que hayan culminado la educación secundaria y aspiren a una carrera profesional dentro del ámbito aeronáutico y militar. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de enero y representan una oportunidad para quienes sueñan con formarse como pilotos, ingenieros o especialistas en defensa.

Los ingresantes seguirán un programa de cinco años de formación integral, que combina estudios profesionales, exigente entrenamiento físico y preparación especializada en modernas instalaciones. Durante todo este periodo, los cadetes acceden a un sistema completo de beneficios que les permite enfocarse plenamente en su preparación académica y militar.

Formación integral y beneficios para los cadetes

El mayor FAP Jorge Ames Vásquez, segundo jefe del departamento de admisión y titular del área de Investigación, explicó a la Agencia Andina que durante los cinco años de instrucción los estudiantes reciben una preparación altamente especializada en aeronáutica militar, complementada con clases teóricas, talleres técnicos y prácticas en laboratorios de última generación. Este modelo busca garantizar una formación sólida tanto en el plano académico como operativo.

Además, los cadetes cuentan con una serie de prestaciones incluidas a lo largo de su preparación, como asistencia médica permanente, alimentación, alojamiento, vestuario, asesoría psicológica, acompañamiento espiritual, espacios de esparcimiento y una propina mensual. A ello se suma el entrenamiento constante en diversas disciplinas deportivas como parte de su desarrollo integral.

Carreras disponibles y número de vacantes

Para el proceso 2026, la escuela ofrece cinco especialidades orientadas a distintos campos de la defensa aérea y la ingeniería: Pilotaje, Defensa y Operaciones Especiales, Ingeniería de Sistema de Armamento, Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Electrónica. Cada una responde a necesidades específicas de la institución y a la creciente demanda de profesionales altamente capacitados.

Los estudiantes reciben diversos beneficios integrados durante todo su periodo de formación. Foto: difusión

En total, el proceso de admisión contempla 150 vacantes, de las cuales 75 están destinadas exclusivamente a la carrera de Pilotaje. El concurso se inició el 15 de setiembre y se extenderá hasta el 15 de enero, plazo máximo para que los postulantes completen su inscripción y presenten la documentación correspondiente.

Requisitos de postulación y admisión de tatuajes

Entre las condiciones exigidas figuran ser peruano de nacimiento o hijo de padre y/o madre peruanos, ser soltero y no tener hijos ni dependientes directos, haber culminado la educación secundaria, no haber sido separado de centros de formación militar o policial por razones disciplinarias, no contar con antecedentes penales ni judiciales y encontrarse física y mentalmente apto.

Respecto a la talla, se requiere un mínimo de 1,68 m para varones y 1,58 m para mujeres, con una estatura máxima de 1,89 m para ambos. “Para menores de edad existe una excepción de hasta dos centímetros menos, considerando que aún están en etapa de crecimiento”, indicó Ames. El rango de edad permitido va desde los 15 años hasta los 21 años, 11 meses y 29 días al 31 de diciembre del año anterior. Por primera vez, también se permitirá el ingreso de postulantes con tatuajes no visibles con el uniforme, de un máximo de 10 x 10 cm y que no resulten ofensivos ni contravengan los principios institucionales.

Costos del proceso de admisión

El proceso contempla un pago de S/ 389,20 por derecho de inscripción y S/ 637 por el examen médico, que se realiza en una clínica privada. En caso de obtener una vacante, el postulante deberá abonar una cuota de garantía de S/ 32.200, monto que cubre la totalidad de los años de estudio.

Para personal licenciado con tiempo de servicio entre 12 meses y 23 meses y 29 días, el derecho de inscripción es de S/ 272,44 y la garantía de S/ 22.540. En tanto, para personal de tropa en actividad con más de 12 meses de servicio y personas licenciadas con 24 meses a más, el costo de inscripción es de S/ 194,60 y la garantía asciende a S/ 16.100.

Para participar en la convocatoria es obligatorio abonar S/ 389,20 por la inscripción, además de S/ 637 correspondientes a la evaluación médica. Foto: Andina

Modalidades de ingreso y evaluaciones

El ingreso se realiza únicamente mediante el examen ordinario de admisión. Sin embargo, existen exoneraciones del examen de conocimientos para postulantes que hayan culminado todos los cursos del primer ciclo de educación superior con un promedio mínimo de 14,00 y que continúen estudiando en su respectiva institución, previa presentación de la constancia correspondiente.

También pueden ser exonerados los estudiantes de la PRE-EOFAP que ocupen los primeros cinco puestos de su ciclo regular o intensivo, así como los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) que hayan obtenido el primer o segundo puesto durante los cinco años de educación secundaria. Todos los postulantes, independientemente de la modalidad, deberán superar evaluaciones médicas, físicas, psicológicas, de aptitud académica y de conocimientos, además de una visita domiciliaria, pruebas psicofisiológicas de veracidad y una apreciación general.

Participación de mujeres en la institución

La presencia femenina dentro de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú se mantiene entre un 15% y 20% del total de cadetes. Esta participación se ha ido consolidando en los últimos años como parte del proceso de inclusión dentro de las instituciones castrenses.

Según precisó el mayor Ames, las oportunidades son las mismas para hombres y mujeres durante el proceso de formación. “Las oportunidades son iguales para todos; solo varían algunos estándares físicos”, remarcó el oficial al referirse a los criterios de evaluación aplicados durante el proceso de admisión.