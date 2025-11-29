Flamengo vs. Palmeiras: recomendaciones clave para limeños que no irán al Monumental

Jefe de la Región Policial Lima informa las medias de seguridad que deben seguir los hinchas previo a su ingreso al estadio

La final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras ha generado un amplio despliegue policial y cambios significativos en la movilidad de la ciudad. Por ello, el general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, hizo un llamado especial a quienes no asistirán al encuentro para que tomen precauciones, eviten desplazarse por ciertos distritos con alta presencia de extranjeros y consideren los desvíos vehiculares establecidos.

Uno de los puntos más congestionados es el distrito de Ate, donde se ubica el Estadio Monumental, especialmente la avenida Javier Prado. Debido al cierre de accesos al recinto, la circulación podría verse aún más afectada en una vía que, en un día normal, ya registra un tránsito intenso. Por esta razón, el general Monroy recomendó evitar esta avenida, al menos durante las horas previas al partido.

“Como una sugerencia. O sea, la Javier Prado va a estar parcialmente cerrada por horas, toda la concurrencia de personas va a ser hacia el estadio Monumental”, advirtió.

Flamengo vs. Palmeiras: precauciones para limeños que no irán al Monumental

El tránsito hacia Ate, el aislamiento total del estadio y la presencia de miles de hinchas brasileños en distintos distritos representan condiciones que pueden complicar los desplazamientos de quienes solo desean llevar a cabo sus actividades habituales de sábado. Por ello, la recomendación principal es mantenerse lejos de los puntos de mayor concentración de público y optar por rutas alternas.

Según explicó Monroy, el operativo para reforzar la seguridad en las zonas cercanas al Monumental comenzó en la madrugada del sábado, cuando los efectivos cerraron los accesos y aislaron el recinto.

Cierres, desvíos y zonas con alta presencia de hinchas

El general Monroy señaló que el mayor impacto se registrará en las rutas que conducen al estadio, especialmente en la avenida Javier Prado, que soportará el flujo de miles de aficionados camino a Ate. Sin embargo, también advirtió sobre otros puntos que deben tomarse en cuenta.

La Policía ha desplegado equipos en áreas con alta afluencia de turistas, como Chorrillos, Barranco y Miraflores, donde las hinchadas han realizado celebraciones en los días previos.

“En hora de la madrugada he estado en La Herradura, donde hemos tenido días pasados la celebración del equipo del Palmeiras y en Miraflores, del equipo de Flamengo”, comentó.

Monroy precisó que el control del Estadio Monumental se ejecutó en la madrugada del sábado, siguiendo estrictamente los protocolos acordados con la Conmebol

Si bien reportó “incidentes aislados”, recalcó que todos han sido controlados y que la ciudad se mantiene estable. Las estrictas medidas de seguridad responden a la masiva llegada de visitantes.

De acuerdo con información de los clubes, la Conmebol y Migraciones, alrededor de 55 mil brasileños arribaron a Lima para ver el partido.

A la concentración de hinchas en las zonas centrales de Barranco y Miraflores se suma el cierre de la Costa Verde, otra vía principal que conecta Chorrillos con el Callao. Esta medida fue implementada debido a la realización de los Juegos Bolivarianos.

El general Felipe Monroy recomendó a los ciudadanos que zonas evitar para realizar sus actividades con normalidad

Congestión vehicular en la Costa Verde

El cierre parcial de la Costa Verde provocó un intenso congestionamiento vehicular en la zona. Según reportó RPP, los conductores que intentaron desplazarse por esta vía en el sentido Barranco–Chorrillos enfrentaron demoras significativas y dificultades para avanzar con normalidad.

Hinchas del Flamengo despliegan banderas y cánticos en el malecón de Miraflores antes de la final de la Copa Libertadores

La situación podría agravarse en el transcurso del día, ya que, además del operativo por el evento deportivo internacional, en la Costa Verde también se llevará a cabo un festival de música. La coincidencia de ambos acontecimientos incrementará la afluencia de público y podría complicar aún más el tránsito en esta ruta costera.