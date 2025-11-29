Copa Libertadores 2025: Javier Prado cerrada y venta de alcohol prohibida en La Molina por la final en el Estadio Monumental

La celebración de la Copa Libertadores 2025 en Lima Metropolitana tendrá como epicentro el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate.
Ante la llegada de hinchas de Flamengo y Palmeiras, así como la expectativa generada por el evento, la Municipaidad de La Molina ha coordinado junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) el cierre de cinco avenidas cruciales.
A partir de las 11:00 p.m. del viernes 28 de noviembre, la avenida Javier Prado, junto con Florián Tristán, Constructores, Mogrovejo y Huachipa, quedarán restringidas al tránsito vehicular, priorizando la circulación peatonal y los accesos controlados.
Según informó el alcalde Diego Uceda en entrevista con Exitosa, el plan incluye la participación de 300 miembros del serenazgo, personal de Riesgos y Desastres, fiscalización y movilidad sostenible, además de un despliegue policial de 1.600 efectivos en todo el distrito.
El objetivo es facilitar el ingreso de las 70 mil personas estimadas y asegurar que los desplazamientos de los aficionados brasileros y locales hacia el estadio Monumental se realicen sin incidentes.
El dispositivo contempla también la coordinación con los puntos de llegada de los hinchas, estaciones de transporte y rutas de acceso directo a la zona de Ate. Esta operación especial replica protocolos empleados en grandes urbes deportivas, donde la logística permite controlar el paso peatonal y el flujo de vehículos por perímetros definidos cerca de los estadios.
Prohibición de alcohol
Como parte de las medidas extraordinarias orientadas a la convivencia y la seguridad, el municipio anunció la prohibición de venta de bebidas alcohólicas desde las 9:00 a.m. del sábado 29 de noviembre.
La restricción regirá en todo el distrito de La Molina y forma parte del compromiso de las autoridades con la garantía de un ambiente controlado durante la jornada del clásico sudamericano.
La finalidad es reducir posibles escenarios de desorden y prevenir altercados entre los aficionados brasileños y peruanos que cruzarán la ciudad rumbo a Ate.
“No se va a expender licor a partir de las 9 de la mañana, en el distrito de La Molina al menos”, remarcó Uceda, anticipando además la llegada masiva de seguidores extranjeros. El despliegue de operativos de fiscalización y la coordinación con locales comerciales buscarán asegurar el cumplimiento de la medida.
Desvíos y rutas
El corredor Rojo modifica su recorrido habitual de la siguiente forma:
- Ruta 201: desviará por avenidas La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, retomando su trayecto regular hacia Ate. En sentido opuesto, hacia el óvalo de La Perla (Callao), el recorrido variará en los mismos puntos.
- Ruta 209: circulará por Separadora Industrial, Los Ingenieros y Constructores en ambos sentidos.
- Ruta 204: tomará dirección por La Molina, Universidad y Javier Prado Este.
Los paraderos cercanos al estadio serán La Molina y Huarochirí. Para quienes utilizan líneas tradicionales, los buses que transitan por La Molina, Los Frutales y Nicolás Ayllón operarán en sus rutas habituales, permitiendo alternativas para el acceso.
Usuarios provenientes de Barranco, Miraflores o el centro de Lima pueden emplear el Metropolitano y hacer conexión con el corredor Rojo en Javier Prado. Aquellos que aborden el corredor Azul disponen de conexión en avenida Arequipa.
En el caso de los hinchas y turistas internacionales que lleguen desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el servicio Aerodirecto facilita el traslado hasta puntos clave de la ciudad.
Las rutas Centro (Plaza San Martín) y Sur (avenida La Marina, San Miguel) permiten enlaces con los principales sistemas de transporte urbano para llegar al Monumental.