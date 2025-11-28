Perú

Tapas de botellas de gaseosa: para qué sirve colgarlas en el balcón o jardín

Tanto si tienes un pequeño balcón como un jardín, cuidar plantas es una forma sencilla y poderosa de mejorar tu entorno

Las tapas de botellas de gaseosa actúan como un "repelente natural" para proteger tus plantas de aves u otros animales (Tres Lineas)

Tener plantas en casa (en el balcón, jardín o incluso interiores) aporta múltiples beneficios para la salud física y mental. Según el Ministerio de Salud (Minsa), ciertas plantas domésticas ayudan a reducir la presencia de compuestos tóxicos en el ambiente, lo que mejora la calidad del aire en el hogar. Además, numerosos estudios muestran que el contacto con espacios verdes o actividades de jardinería disminuye el estrés, mejora el estado de ánimo, potencia la concentración e incluso regula la presión arterial.

Ese vínculo con la naturaleza también puede promover bienestar emocional, reducir ansiedad y depresión, y ofrecer un refugio de calma en medio del ruido cotidiano. Por ello, tanto si tienes un pequeño balcón como un jardín, cuidar plantas es una forma sencilla y poderosa de mejorar tu entorno. Y en ese contexto surge un truco casero interesante: reutilizar tapas de botellas de gaseosa como un “repelente” natural para proteger tus plantas de aves u otros animales.

Para qué sirve colgar las tapas de botellas de gaseosa en el balcón o jardín

Colgar tapas de botellas de gaseosa (plásticas o metálicas) alrededor de tus plantas o en el balcón puede servir como una especie de disuasor visual y sonoro para aves u otros animales pequeños. La idea es que:

  • Sus destellos al reflejar la luz del sol generan destellos impredecibles, lo cual incomoda o asusta a las aves, impidiendo que se posen cerca de las plantas.
  • El ligero movimiento provocado por el viento hace que las tapas choquen o tintineen, generando un sonido constante que los animales perciben como un elemento extraño o potencial amenaza, lo que los disuade de acercarse.
Los destellos de las tapas de botellas de gaseosa al reflejar la luz del sol generan destellos impredecibles, lo cual incomoda o asusta a las aves (Cadena 3)

Este truco casero funciona como una barrera económica, ecológica y reutilizable al aprovechar residuos como las tapas en lugar de comprar materiales especiales.

Cómo usar las tapas de botellas de gaseosa en el balcón o jardín

Para aplicar este método sigue estos pasos:

  1. Limpia las tapas: retira residuos de pegamento o etiquetas, enjuágalas bien y déjalas secar.
  2. Haz pequeños orificios con una aguja o clavo en cada tapa, por donde pasarás un hilo, alambre delgado o cuerda resistente.
  3. Ensarta varias tapas en cada hilo a lo largo de 30 a 50 cm, dejando espacio entre ellas para que puedan moverse con el viento.
  4. Ata los hilos en puntos estratégicos: por ejemplo, en la baranda del balcón, sobre las macetas o ramas cercanas a las plantas, de modo que cuelguen libremente.
  5. Distribuye varios “móviles” alrededor del área a proteger, entre 4 y 8 colgantes suele ser suficiente para crear un entorno disuasorio.
  6. Ajusta su altura: deben quedar al nivel de las macetas o un poco por encima, para maximizar tanto los reflejos de luz como el tintineo.
Tener plantas en casa (en el balcón, jardín o incluso interiores) aporta múltiples beneficios para la salud física y mental (Pexels)

Con estos pasos, las tapas formarán una especie de cortina reflectante y sonora que, aunque simple, puede ayudar a proteger tus plantas sin químicos ni pesticidas.

Recomendaciones sobre colgar tapas de botellas de gaseosa en el balcón o jardín

Algunos detalles a tener en cuenta sobre las tapas de botellas de gaseosa que se usarán para este truco casero son los siguientes:

  • Usa tapitas limpias y secas, para evitar residuos que puedan dañar las plantas o atraer insectos.
  • Prefiere hilos o cuerdas livianas que se muevan con el viento y permitan que las tapas giren libremente; el movimiento es clave.
  • Cambia de lugar los colgantes cada cierto tiempo (un par de semanas) para evitar que las aves se acostumbren.
  • Combina este método con otras prácticas sanas: cuidando bien el riego, la nutrición y la limpieza del área, para que las plantas estén fuertes y sanas.
  • Verifica que las colgaduras no entorpezcan tu paso, especialmente si son en el balcón o terraza.

Percy Céspedez vuelve arremeter contra

