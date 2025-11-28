Percy Céspedez vuelve arremeter contra Leslie Shaw: “Ella es vulgar y no es nadie en lo audiovisual”

Percy Céspedez vuelve arremeter contra Leslie Shaw. TikTok: La Roro Network.

El productor y realizador peruano Percy Céspedez volvió a generar controversia tras lanzar duras críticas contra Leslie Shaw, reavivando un enfrentamiento que desde hace años se mantiene latente entre ambos.

Durante su participación en el programa ‘Nadie se salva’, producido por La Roro Network y conducido por Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich, el director no tuvo reparos en cuestionar el estilo visual, la actitud y la trayectoria de la cantante dentro del mundo audiovisual.

La conversación, que inició como un análisis sobre la industria musical y la evolución de los videoclips en el Perú, terminó convirtiéndose en un explosivo intercambio de cuestionamientos que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Su trabajo es vulgar”: Percy duplica las críticas a Leslie Shaw

Percy Céspedez no se guardó nada. Según él, los videoclips recientes de Leslie Shaw con la Orquesta ‘Candela’ no solo carecen de calidad, sino que además recurren a un estilo que considera excesivo e innecesario.

“Está mostrando el trasero todo el rato y su dirección de arte es terrible. Aquí está abriendo las piernas todo el rato, mostrando cuestiones terribles”, manifestó el realizador en el programa.

Para Céspedez, la propuesta de la cantante confunde dos elementos que deberían estar claramente diferenciados: “Ella confunde sexualidad con vulgaridad. Y yo no hago trabajos vulgares”.

El productor también afirmó que no ha aceptado ni aceptará colaborar con Shaw, pese a que, según él, su equipo se lo habría solicitado en más de una ocasión.

Céspedez a Shaw: “No es nadie en lo audiovisual”

La declaración más fuerte llegó cuando Céspedez respondió a los comentarios previos de Leslie Shaw sobre la falta de directores creativos en el medio.

“Ella no puede estar haciendo ese tipo de comentarios irresponsables. En lo audiovisual, ella no es nadie”, sentenció.

El director aseguró que la artista construye su relevancia pública por medio de la polémica: “De lo único que vive es de pegarse con todo el mundo generando escándalo… así consigue vistas”.

Percy Céspedez vuelve arremeter contra Leslie Shaw. Captura de YouTube - La Roro Network

¿Qué le dijo Leslie Shaw a los directores peruanos?

El origen del enfrentamiento reciente se remonta a las declaraciones de Leslie Shaw semanas atrás, cuando aseguró que suele dirigir sus videoclips porque no encuentra directores que cumplan con su estándar creativo.

“No hay directores que me gusten. Cobran carísimos, son aburridísimos, son súper básicos”, dijo la artista.

Estas palabras provocaron la molestia de varios profesionales del rubro, pero Céspedez fue el más frontal en su respuesta.

Según él, la cantante no tiene la autoridad para descalificar el trabajo de los realizadores audiovisuales, especialmente considerando que —en su opinión— sus propios videos tienen serias carencias técnicas.

Percy Céspedez afirma que rechazó trabajar con Leslie Shaw

Durante la entrevista en ‘Nadie se salva’, el realizador aseguró que la cantante habría asistido a su estudio para realizar un casting y que su equipo, en repetidas ocasiones, buscó que ambos trabajaran juntos.

“Sus representantes me han rogado para trabajar conmigo y siempre les he dicho que no. Que no sea hipócrita y que no diga que no ha querido trabajar conmigo”, declaró.

Céspedez insistió en que nunca consideró la posibilidad debido a que, según él, Shaw tiene una actitud complicada, lo que haría difícil cualquier proceso creativo en conjunto.

Percy Céspedez vuelve arremeter contra Leslie Shaw: Captura de YouTube - La Roro Network

La crítica de Leslie a Michelle Soifer que encendió más la polémica

En medio de la conversación sobre directores, Leslie Shaw también criticó el videoclip reciente de Michelle Soifer, quien estrenó una colaboración con Chechito. La cantante ironizó sobre la cancelación del programa Ponte en la cola y sugirió que Soifer debería invertir mejor en sus producciones audiovisuales.

“Que ahorre un poquito más y me contrate para dirigirle sus videos porque le salen mal. Está bien feo, está horrible todo el videoclip”, expresó.

Este comentario alimentó aún más el debate sobre la industria y, de paso, generó que Céspedez defendiera indirectamente el trabajo audiovisual peruano, incluso aunque él mismo ha criticado la falta de profesionalización del sector en varias ocasiones.

El enfrentamiento entre Percy Céspedez y Leslie Shaw no es nuevo; sin embargo, este nuevo episodio evidencia tensiones profundas dentro de la escena musical y audiovisual local. Mientras algunos usuarios respaldan las críticas del realizador y consideran que la cantante ha caído en un estilo visual repetitivo, otros defienden la autonomía creativa de Shaw y apuntan a Céspedez por emitir comentarios que consideran despectivos y misóginos.

