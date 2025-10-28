Leslie Shaw lanza adelanto de videoclip con indirectas a Micheille Soifer en medio de su rivalidad musical

El primer vistazo al próximo video de Leslie Shaw ha desatado una ola de comentarios por sus posibles referencias a Micheille Soifer, reavivando el enfrentamiento musical que mantiene en vilo a sus seguidores (TikTok)

Una nueva polémica sacude el panorama musical peruano tras la publicación del adelanto del próximo videoclip de Leslie Shaw, donde muchos aseguran que la artista se burla directamente de Micheille Soifer.

La disputa entre ambas cantantes viene desde hace meses, marcada por indirectas, letras provocadoras y comparaciones personales. El adelanto, difundido en redes sociales, incluye frases y guiños visuales que los fanáticos de inmediato asociaron con su colega.

El gesto ha dividido opiniones: mientras algunos celebran la respuesta de Shaw como una forma de defensa artística, otros la critican por escalar una disputa que, según varios seguidores, ya había cruzado límites innecesarios.

Rivalidad abierta entre dos figuras del pop peruano

La tensión entre Leslie Shaw y Micheille Soifer se avivó con mensajes cruzados, canciones con indirectas y un público dividido que convierte cada gesto en un nuevo capítulo de su disputa. (TikTok)

La historia entre Leslie Shaw y Micheille Soifer lleva tiempo enredándose entre canciones, comentarios y publicaciones que los seguidores interpretan como mensajes cruzados. Todo comenzó cuando Soifer lanzó un tema en el que, sin mencionar nombres, aludía a una artista de su misma generación, haciendo referencia a la edad, la apariencia física y los logros internacionales.

A partir de entonces, los fanáticos de ambas tomaron partido y encendieron las redes sociales con comparaciones y especulaciones. Leslie Shaw, conocida por su estilo provocador y su actitud desafiante, no tardó en responder. La cantante ha dejado claro que no teme defenderse, pero en esta ocasión su estrategia parece haber dado un paso más: llevar el conflicto al terreno visual y musical con una producción que promete generar conversación.

El adelanto publicado muestra escenas de alta producción y un ritmo pegajoso, aunque lo que más llamó la atención fue el tono satírico de algunos fragmentos. Varios seguidores señalaron que los gestos, la caracterización y parte de la letra parecían inspirarse en la figura de Soifer. En redes, los comentarios se multiplicaron: “Esa es para la Michi, sin duda”, escribió un usuario, mientras otros pedían poner fin a los ataques personales.

Un videoclip con mensajes directos y sarcasmo

Con frases punzantes y una estética desafiante, el nuevo videoclip de Leslie Shaw parece ir dirigido a Micheille Soifer, desatando comentarios y críticas en todo el panorama del entretenimiento. (TikTok)1

Leslie Shaw presentó el avance de su nueva canción a través de sus plataformas oficiales, donde aparece interpretando una figura glamorosa, con una escenografía brillante y una actitud que algunos interpretaron como parodia.

En los últimos meses, Shaw había sido blanco de comentarios de Soifer, quien en su sencillo anterior habría lanzado indirectas sobre la edad y los proyectos internacionales de su colega, recordándole incluso que “ni con Thalía pudiste sobresalir”. Esta línea, considerada una provocación, habría motivado la respuesta musical de Leslie.

Personas cercanas al entorno de la artista afirmaron que ella decidió “contestar con arte” a lo que consideró un ataque innecesario. Sin embargo, el tono sarcástico del video provocó críticas por abordar aspectos físicos, lo que algunos consideran un exceso. En redes sociales se multiplicaron las etiquetas que comparan a Soifer con estrellas internacionales en tono de burla, lo que generó un debate sobre los límites del humor y la competencia entre mujeres en la música.

“Ambas se lanzan dardos y deben asumir las consecuencias”, comentó un seguidor, reflejando el sentir de buena parte del público, dividido entre la admiración y el fastidio por el enfrentamiento. Otros, en cambio, celebraron la creatividad del videoclip y la capacidad de Shaw para capitalizar la polémica.