Perú

Educación financiera y limitación estructural

Existe un problema estructural que limita el retorno de cualquier esfuerzo educativo y, en realidad, de cualquier política pública en nuestro país: la informalidad

Guardar
(Adobe Stock)
(Adobe Stock)

Invertir en educación genera retornos en el largo plazo, tanto en el plano personal —crecimiento profesional y mayores ingresos para las familias— como en el del país, mediante mejoras en productividad y mayor bienestar económico. La educación también nos brinda la posibilidad de estar mejor informados y tomar decisiones más conscientes en diversos ámbitos, como el manejo de nuestras finanzas.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el informe Mapeo de Iniciativas de Educación Financiera, donde se describen las características de las entidades que ofrecen estas iniciativas, sus públicos objetivo, los temas menos abordados y la brecha existente entre los sectores público y privado entre 2023 y 2024. Centrémonos en el público objetivo. Entre las 108 iniciativas identificadas, se observa una marcada preferencia por capacitar a adultos (87%) y jóvenes (65.7%), grupos estrechamente vinculados con decisiones financieras que afectan su bienestar presente y futuro, así como el de sus familias. En contraste, se registra una menor orientación hacia adolescentes y niños (22.2% y 19.4%, respectivamente).

Uno podría pensar que sería necesario masificar las capacitaciones dirigidas a estos últimos, considerando los beneficios de largo plazo que genera la educación. Masificar la educación financiera con exposiciones de casos y evidencias personales y familiares sería muy oportuno para impulsar cambios futuros en ciertos segmentos de la población: desarrollar una cultura del ahorro; promover un manejo efectivo de presupuestos; incentivar la toma racional de créditos; apostar por seguros; fomentar la inversión; evitar estafas; o incluso generar conciencia sobre la necesidad de aportar a un sistema previsional.

Sin embargo, existe un problema estructural que limita el retorno de cualquier esfuerzo educativo y, en realidad, de cualquier política pública en nuestro país: la informalidad. En el Perú, la informalidad reduce el impacto de las políticas públicas, incluso de aquellas vinculadas con la educación. Un mercado laboral informal, que no ofrece estabilidad, salarios competitivos y predecibles ni prestaciones sociales, disminuye los incentivos y la capacidad real de las personas para aplicar lo aprendido en materia de educación financiera. Para quienes viven del día a día, sin acceso a las oportunidades del empleo formal, ahorrar, planificar un presupuesto, construir historial financiero o tomar decisiones que aseguren calidad de vida futura no es una elección, sino un privilegio.

Por ejemplo, a nivel nacional, el 74.9% de los jóvenes que trabajan lo hacen sin un contrato formal, sin acceso a beneficios laborales ni seguridad social, según resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, resultados del Global Findex 2025 sobre conectividad e inclusión financiera en el Perú, elaborado por el Banco Mundial, revelan que el 49.5% de la población encuestada no tiene una cuenta bancaria, y el 58.8% no tiene cuenta de dinero móvil.

En ese contexto, es difícil integrarse plenamente al sistema. Mientras la informalidad siga siendo la regla, cualquier iniciativa de educación financiera tendrá un alcance limitado. Como bien sostiene el Banco Mundial, la educación y el empleo son factores clave que influyen en la capacidad de ahorro y en el acceso a servicios financieros. En esa línea, urge ser juiciosos respecto a la situación de informalidad con la que subsiste la economía peruana y diseñar e implementar acciones concretas y efectivas para incentivar la formalidad. Esa “nueva formalidad” de la que tanto se habla debe empezar a implementarse ya.

Temas Relacionados

Educación financieraBienestar económicoperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Deyvis Orosco es denunciado por presunta infracción en su más reciente lanzamiento musical

El intérprete peruano es señalado por publicar una canción bajo contrato de exclusividad de otro artista. El cumbiambero no se quedó de brazos cruzados y tomó fuertes medidas.

Deyvis Orosco es denunciado por

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por semifinal ida de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ visitarán a los ‘cerveceros’ en el estadio Nacional por el primer duelo de la lucha por quedar como Perú 2. Entérate de los detalles del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta a Gustavo Costas por elegirlo como el mejor jugador que dirigió: “Gracias padre”

El técnico de Racing Club elogió a la ‘Foquita’ y resaltó su calidad como jugador en una entrevista con ESPN: “Es de otro planeta”

Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta

Piura avanzó tres posiciones en el Índice de Sostenibilidad Ambiental 2025

Pese al avance, se mantiene en penúltima posición en acceso a agua segura y agua no facturada

Piura avanzó tres posiciones en

PRODUCE vuelve a lanzar un salvavidas para que las bolicheras sigan depredando las primeras millas

Sin autoridad. La Ley N° 31749 seguirá sin contar con un instrumento clave que debía regular el uso de redes de cerco mecanizado. Pero ya incluye descuentos para sus operarios

PRODUCE vuelve a lanzar un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién fue autor del mensaje

¿Quién fue autor del mensaje que leyó Pedro Castillo el día del fallido golpe de Estado? Esto determinó la Sala Penal

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

Poder Judicial confirma que Pedro Castillo usó el celular de Willy Huerta para ordenar el cierre del Congreso

Francisco Sagasti: “Estamos ante un copamiento institucional de grupos con intereses particulares en Perú”

Piden explicaciones a la Defensoría por pedir liberación de Daniel Urresti, condenado por asesinato del periodista Hugo Bustíos

ENTRETENIMIENTO

Deyvis Orosco es denunciado por

Deyvis Orosco es denunciado por presunta infracción en su más reciente lanzamiento musical

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

Magaly Medina arremete contra Melissa Klug tras salir de compras con Jesús Barco: “Es como criar a un niño”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿Carlos Zambrano jugará pese a sanción duelo por semifinal ida de Liga 1 2025?

El veredicto de Martín Liberman: la final de la Copa Libertadores en Lima, el poderío brasileño y la abismal diferencia en el continente

La mirada de dos periodistas brasileños a la final en Lima de Libertadores 2025: una sede icónica, la ‘maldición’ de Matute y el recuerdo por Paolo Guerrero

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la Liga de Naciones Femenina