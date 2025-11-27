"Tremenda conchuda": Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por tildar de ‘Cuernejo’ a Silvia Cornejo. Video: Magaly TV La Firme

El reciente escándalo en la farándula peruana ha puesto en el centro de la polémica a Magaly Medina, Tilsa Lozano y Silvia Cornejo. El origen de la controversia se remonta a la difusión de un ampay en el que Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, fue captado en actitudes cariñosas con su ex, Analía Jiménez, en la terraza de un departamento en Barranco. Este episodio reavivó los rumores sobre la doble vida de Gabuteau, una situación que, según Lozano, era conocida y aceptada por ambas mujeres.

Lozano, conductora y exmodelo, calificó a Cornejo como “Cuernejo”, mientras que Medina respondió con dureza, recordando el pasado de Lozano y cuestionando su autoridad moral para opinar sobre infidelidades. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no solo defendió a Cornejo, sino que también arremetió contra Lozano, a quien calificó de “tremenda conchuda” por sus comentarios.

Declaraciones de Tilsa Lozano sobre Silvia Cornejo

La intervención de Tilsa Lozano en el programa ‘La Noche Habla’ de Panamericana TV marcó el inicio del conflicto mediático. Lozano, acompañada por Kurt Villavicencio y Ric La Torre, abordó el reciente ampay a Gabuteau y no dudó en lanzar un apodo polémico a Cornejo. “Silvia ‘Cuernejo’ sabe que es ‘Cuernejo’. Lo sabe hace tiempo y él tiene una doble vida, tiene una vida paralela”, afirmó Lozano.

La exmodelo sostuvo que la situación no se trataba de una infidelidad ocasional, sino de una convivencia paralela conocida por ambas mujeres involucradas. “Esto no es que salí y me emborraché un día y me chapé una y otro día te cuerneo. Esto es una doble vida, vida paralela, donde las dos saben que las dos existen y las dos no tienen problema, mientras haya el billetín para mantener a las dos familias”, agregó Lozano.

“Tremenda conchuda”: Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por tildar de ‘Cuernejo’ a Silvia Cornejo.

La conductora insistió en que Cornejo era plenamente consciente de la relación de su esposo con Analía Jiménez, madre de uno de los hijos de Gabuteau. Para la conductora, la estabilidad económica sería el factor que permitiría la continuidad de esta dinámica. “Las dos no tienen problemas mientras haya el ‘billetín’ para mantener a las dos familias”, reiteró Lozano.

Las palabras de Lozano generaron reacciones inmediatas en redes sociales y en otros programas de espectáculos, donde se debatió la legitimidad de sus críticas y el trasfondo de la situación personal de Cornejo. En este contexto, Sofía Franco, quien en el pasado ha tenido enfrentamientos con Cornejo, defendió el carácter de la conductora y sugirió que la situación la ha desgastado. “Silvia es una mujer fuerte, con personalidad, como una leona. Silvia, despierta a esa leona, necesitamos que saques esa personalidad, esa fuerza”, expresó Franco.

Respuesta de Magaly Medina a Tilsa Lozano

La reacción de Magaly Medina no se hizo esperar. En su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora cuestionó duramente la autoridad moral de Lozano para opinar sobre infidelidades, recordando su pasado mediático como amante del futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. “Ella que simboliza el engaño, ella que significa la infidelidad en persona, ella que se ha reído de las lágrimas de otra mujer cuerneada por ella”, sentenció Medina.

La conductora de espectáculos fue más allá y criticó la aparente facilidad con la que figuras mediáticas como Lozano parecen olvidar su propio historial. “¿Qué agua están tomando? ¿Hay alguna agua que les haga olvidar su pasado no tan santo que tienen?”, ironizó la conductora. Para Medina, la televisión y los archivos mediáticos conservan la memoria de estos episodios, por lo que resulta incoherente que Lozano asuma una postura de crítica hacia Cornejo.

Pese al material que muestra abrazos y caricias, Jean Paul negó tener una relación con Analía y pidió cámaras apagadas para declarar. Magaly señala que Silvia vive una exposición dolorosa y repetitiva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En su intervención, Medina también cuestionó el hecho de que Lozano, tras haber sido conocida públicamente como la “quita maridos”, ahora se permita juzgar a una mujer que ha sido víctima de infidelidad.

“Cree que porque alguien les hace el favor y las pone en un programita del montón a conducir un programa, ya ellas están libres de polvo y paja. Ya se santificaron, las bendijeron, ya como Manco las, las bañaron, las bautizaron y ya salieron limpias e inmaculadas. No, la televisión está ahí. ‘El valor de la verdad’ está ahí”, afirmó Medina.

La frase más contundente de Medina resumió su postura: calificó a Lozano de “tremenda conchuda” por atreverse a llamar “Cuernejo” a Cornejo, considerando su propio pasado en la farándula.