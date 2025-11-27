Perú

Tilsa Lozano explota contra Silvia Cornejo: “Ella sabe que Jean Paul tiene una doble vida, una vida paralela”

La conductora de Panamerica Televisión afirmó que la exMiss Perú conoce desde hace años la relación paralela entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez, y que ambas aceptarían la convivencia mientras haya estabilidad económica

Jean Paul y Analía mantienen un historial de más de una década, lleno de encuentros, rupturas y conflictos que vuelven a afectar la vida de Silvia Cornejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente explosión mediática alrededor de Silvia Cornejo, su esposo Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez, madre del hijo mayor del empresario, ha tomado un giro aún más tenso luego de que Tilsa Lozano decidiera romper el silencio con declaraciones contundentes que han remecido el espectáculo local.

Sin filtros y con la ironía que la caracteriza, la conductora lanzó una fuerte crítica hacia la exreina de belleza, asegurando que no se trata de una simple infidelidad, sino de algo mucho más profundo y sostenido en el tiempo: una doble vida.

Tilsa comenzó señalando que la conductora de televisión conoce perfectamente la situación en la que vive. Para ella, no hay engaños ocultos ni historias confusas: lo que existe, afirmó, es una dinámica normalizada entre ambas mujeres, marcada por silencios, tolerancias y un factor que —según dijo— mantiene este triángulo funcionando: el dinero.

“Doble vida y billetín”: Tilsa
“Silvia Cuernejo sabe que es Cuernejo. Lo sabe hace tiempo y él (Jean Paul Gabuteau) no le saca la vuelta, él tiene una doble vida, tiene una vida paralela”, expresó Tilsa con contundencia en su programa ‘Habla la noche’.

Para la presentadora, no se trata de un episodio puntual ni de un desliz aislado que pueda justificarse bajo la excusa de una noche de excesos. Por el contrario, detalló que todo forma parte de una convivencia a la que ambas mujeres habrían accedido con plena consciencia.

“Esto no es que salí un día, me emborraché y me chapé a una. Esto es una doble vida donde las dos (Silvia y Analía Jiménez) saben que las dos existen y las dos no tienen problemas mientras haya el billetín para mantener a las dos familias”, agregó.

“Doble vida y billetín”: Tilsa
Las palabras de Tilsa surgieron después de que se difundieran nuevamente imágenes donde Gabuteau aparece junto a Analía Jiménez en actitudes cariñosas, lo que reavivó de inmediato los rumores de una relación paralela que se arrastra desde hace años.

Esta vez, sin embargo, el escándalo vino acompañado de otra revelación: el programa de Magaly Medina difundió que Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se casaron hace un año, pese a que públicamente su relación ha atravesado varios altibajos, ampayes y separaciones temporales.

Mientras los comentarios estallaban en redes y las opiniones se dividían entre quienes defendían a Silvia y quienes la cuestionaban, otra figura mediática decidió entrar a la conversación: Sofía Franco, amiga cercana de Cornejo y conocedora del carácter fuerte que ella siempre ha mostrado en pantalla.

“Doble vida y billetín”: Tilsa
Sofía Franco cuestiona a Silvia Cornejo

Para Sofía, la explicación sobre todo el caos reciente podría tener un origen adicional: la tensa relación entre Silvia y Analía, que ya tuvo episodios públicos bastante comentados.

“He estado leyendo los comentarios y la mayoría afirma que Analía Jiménez tiene entre sus favoritos el número del chismefono. Yo creo que se la tiene jurada desde que Silvia le arranchó la cartera públicamente (en un restaurante). Se la tiene jurada y habrá dicho ‘ahora vas a tener que lidiar conmigo’”, señaló.

La exconductora insistió en que Silvia siempre ha tenido un carácter fuerte, algo que —dice— parece haber quedado relegado en medio de esta situación personal que, desde afuera, parece desgastarla. “Silvia es una mujer fuerte, con personalidad, como una leona. Silvia, despierta a esa leona, necesitamos que saques esa personalidad, esa fuerza. Tú no eres suavecita y mucho menos tonta”, enfatizó.

Sofía Franco acusa a Analía
