Silvia Cornejo evita confirmar ruptura tras ampay de Jean Paul Gabuteau con su ex: “Siempre será el padre de mi hijo”

La presentadora evitó confirmar si sigue con su esposo, pero dejó un mensaje directo sobre su hijo y su decisión de mantenerse al margen. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Silvia Cornejo finalmente fue abordada por un reportero tras el reciente ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez, su expareja. Las imágenes, difundidas por el programa de espectáculos de Magaly Medina, mostraron al empresario en actitudes cercanas y cariñosas con la madre de uno de sus hijos, lo que desató una ola de comentarios, especulaciones y críticas en redes.

Mientras la conversación pública se encendía, la exconductora se mantuvo en silencio… hasta ahora. La escena ocurrió en plena vía pública. Un reportero se acercó a ella con la pregunta que todos querían escuchar:

“¿Viste las imágenes ayer de Jean Paul?”. En ese instante, Silvia respiró hondo, mantuvo la compostura y decidió, después de varios años evitando declaraciones, romper el silencio. Lo hizo con la serenidad que pocas veces se ve en medio de una tormenta mediática.

“Chicos, yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero yo no quisiera declarar nada”, dijo al inicio, intentando alejarse de la cámara y de la avalancha de preguntas que sabía que vendrían. La prensa insistió, consciente de que cualquier palabra de su parte marcaría un antes y un después en la historia del ampay. Pero Silvia, firme, mantuvo una postura clara: no sería parte del escándalo.

Frente a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, la exmodelo no confirmó ni negó si aún mantiene una relación con Jean Paul Gabuteau, pese a que el contenido difundido daba a entender un conflicto matrimonial inevitable. Sus palabras fueron medidas, casi quirúrgicas. “Chicos, yo entiendo su trabajo, pero verán que yo hace casi más de 3 años que no doy ningún tipo de declaración y yo prefiero evitar. Yo no voy a decir nada al respecto. Lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más”, expresó tajante.

Su mensaje pareció más dirigido a proteger a su familia que a clarificar su situación amorosa. La insistencia del reportero no cambió su decisión. Lo único que Silvia quiso resaltar fue el rol del empresario en la vida de su hijo y la importancia de mantener un entorno emocional estable para el menor, pese a que la situación personal se encuentre bajo los reflectores.

“No quiero dar más detalles, entiendo su trabajo, pero prefiero mantenerme al margen de cualquier tipo de declaración. Él siempre va a ser el padre de mi hijo. Estoy tratando de proteger a mi hijito, que es menor de edad, y no solo él, sino también hay otros niños de por medio”, agregó con un tono visiblemente más emocional, dejando entrever que la exposición mediática afecta directamente a su familia.

La exconductora también dejó claro que no usará las cámaras para responder ni a Jean Paul Gabuteau ni a Analía Jiménez, pese a que muchos esperaban una respuesta contundente o una toma de posición pública. Su decisión es otra: priorizar lo que considera importante y evitar que la controversia siga escalando.

“Son cosas que uno puede tratar desde la parte íntima y en la privacidad, nada más. No voy a dar más detalles, no voy a dar ningún mensaje (ni para él ni para ella). Gracias”, concluyó antes de retirarse, dejando un silencio que decía más que cualquier declaración larga.

Su postura generó reacciones inmediatas entre los seguidores en redes, quienes comentaron en vivo el breve clip difundido por el programa. Algunos celebraron su templanza, mientras otros esperaban que fuera más directa. Sin embargo, la constante entre los espectadores fue reconocer que Silvia parecía más enfocada en la estabilidad de su hijo que en alimentar el espectáculo mediático.

Hasta el momento, Jean Paul Gabuteau no se ha pronunciado públicamente sobre las imágenes ni sobre las palabras de Silvia. Lo que sí quedó claro con esta inesperada aparición es que Cornejo ha elegido resolver sus conflictos lejos de cámaras y titulares, incluso cuando todo alrededor presiona para lo contrario.

