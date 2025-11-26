¿Quién es Analía Jiménez?: la mujer que marca la relación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau desde 2016

Jean Paul y Analía mantienen un historial de más de una década, lleno de encuentros, rupturas y conflictos que vuelven a afectar la vida de Silvia Cornejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El calendario marca una fecha que, para algunos, debía ser motivo de celebración, pero que hoy se llena de ironía y polémica. Un 25 de noviembre, exactamente hace un año, Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau formalizaban su relación ante notario, convencidos —al menos de cara al mundo— de que estaban dando el paso más sólido de sus vidas.

Eran las llamadas “bodas de papel”, el primer aniversario, ese momento simbólico en el que la pareja suele recordar promesas, reconstruir complicidades o, por lo menos, brindar por lo que se ha construido. Pero el “regalo” que recibió la exreina de belleza distó mucho de tener lazos, flores o felicitaciones. Lo que estalló públicamente fue un nuevo capítulo en la historia que siempre ha rondado su matrimonio: la sombra persistente de Analía Jiménez.

Analía Jiménez vuelve a escena: el pasado con Jean Paul Gabuteau que estalla en el aniversario de Silvia Cornejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Quién es <b>Analía Jiménez</b>?

La historia viene tejida desde mucho antes del tan comentado ampay. Desde antes, incluso del matrimonio. Y empieza con una frase que resume el sentimiento general que recorre las redes: “Ambos estuvieron involucrados en escándalos públicos”.

Para muchos, Analía es “la eterna pieza del rompecabezas”, alguien que nunca terminó de salir de la vida del empresario. Para entender por qué su presencia sigue marcando esta relación, incluso un año después del matrimonio de Silvia y Jean-Paul, es necesario remontarse a los inicios de una historia que comenzó hace décadas.

Analía es una mujer de 49 años que estudió Administración Turística y trabajó durante varios años en cruceros y aerolíneas. Es madre de dos hijos, fruto de un matrimonio anterior. Sin embargo, su conexión con Jean Paul no nace en la adultez, sino en la adolescencia. Ambos estudiaron juntos en el colegio Mater Purísima, donde, según se conoce, iniciaron un romance juvenil. Un amor que, aunque atravesó rupturas, caminos separados y otras relaciones, nunca desapareció del todo.

Analía Jiménez vuelve a escena: el pasado con Jean Paul Gabuteau que estalla en el aniversario de Silvia Cornejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Tuvieron un hijo

Tiempo después, ya en la adultez, Analía y Jean Paul retomaron su vínculo y de esa relación nació un hijo en 2016. Sin embargo, aquel año estuvo marcado por conflictos fuertes entre ellos.

En diciembre de 2016, Analía denunció a Jean Paul por violencia familiar, acusándolo de maltrato físico y psicológico durante una visita al menor. Según su testimonio consignado en un parte policial, él se acercó a su vivienda para visitar al bebé, pero al reclamarle por una denuncia de alimentos, habría reaccionado con insultos y agresiones. El episodio marcó una ruptura profunda entre ambos.

Ese mismo año, Jean Paul comenzó su romance con Silvia Cornejo, una relación que fue altamente comentada porque ambos mostraban viajes, salidas y una etapa de enamoramiento muy intensa. Para la madre de familia, ese cambio repentino fue un golpe difícil de procesar, especialmente considerando su aún tenso vínculo con el empresario. En redes sociales ella dejaba mensajes que muchos interpretaban como indirectas. Uno de los más recordados decía: “No lo cuides ni lo celes tanto. Quien va a engañarte lo hará aunque le pongas GPS en los huevos”.

Analía Jiménez vuelve a escena: el pasado con Jean Paul Gabuteau que estalla en el aniversario de Silvia Cornejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Silvia Cornejo y Analía Jiménez se enfrentan

La tensión escaló. Analía y Jean Paul siguieron viéndose durante los años posteriores —algo que generó molestias en Silvia— y en 2019 ambas mujeres protagonizaron un altercado que terminó en una denuncia policial.

En el parte se consigna que la expareja de Gabuteau estaba cenando con el empresario y su hijo cuando Silvia llegó vociferando insultos como “puta”, “perra” y otras frases, acusándola de meterse con un hombre casado, causando un gran escándalo en público. Analía denunció que Silvia incluso tomó su cartera y la arrojó al piso antes de irse.

Analía Jiménez vuelve a escena: el pasado con Jean Paul Gabuteau que estalla en el aniversario de Silvia Cornejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ese episodio parecía haber marcado un quiebre definitivo, pero con los años quedó claro que el lazo entre Analía y Jean Paul seguía existiendo, aunque no de manera pública. Analía llevó una vida dedicada a sus hijos, asistiendo a campeonatos, viajando y compartiendo momentos familiares. Sin embargo, su historia con Jean Paul se mantuvo como una sombra constante en la vida sentimental del empresario.

El matrimonio entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, celebrado el 25 de noviembre de 2024, parecía un intento de cerrar finalmente ese círculo abierto. Un compromiso que prometía estabilidad, familia y un nuevo comienzo. Pero justo al cumplirse un año —el día que muchos celebran como la consolidación de una pareja— reaparecieron imágenes de Jean Paul abrazando nuevamente a Analía, esta vez en una terraza, desencadenando el escándalo actual.

Lo que para algunos parecía un capítulo cerrado, volvió a abrirse con la misma intensidad de años atrás. Y aunque Silvia no confirmó una separación, su postura pública deja claro que la prioridad ahora es su hijo y la tranquilidad familiar, más allá del vínculo sentimental.

Analía Jiménez vuelve a escena: el pasado con Jean Paul Gabuteau que estalla en el aniversario de Silvia Cornejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme