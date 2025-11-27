Perú

Cierre total de la Costa Verde hasta las 4 de la tarde: conoce las rutas alternas

El cierre incluye toda la vía en el circuito de playas y limita el acceso únicamente a vehículos y personas acreditadas por la organización y las delegaciones deportivas

La Municipalidad de Lima anunció las rutas alternas

La Municipalidad de Lima dispuso el cierre total de la Costa Verde desde las 23:30 del miércoles 26 de noviembre hasta las 16 horas del jueves 27. Esta medida responde a la necesidad de garantizar el desarrollo de las competencias de ciclismo contrarreloj y de ruta, organizadas en el marco de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El anuncio oficial indica que toda la vía de la zona del circuito de playas permanecerá cerrada durante dicho periodo, dado que ha sido seleccionada como escenario central para varias pruebas atléticas del programa internacional.

Únicamente se permitirá el ingreso de vehículos y personas autorizadas vinculadas a la organización de los juegos y a las delegaciones deportivas.

Se mantendrán cerradas bajadas y vías principales como Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta, Armendáriz, así como malecones y avenidas conectadas, por lo que se recomienda el uso de rutas alternas - Créditos: Andina.

Por su parte, la autoridad del distrito de Magdalena informó que en ese sector específico, el cierre se mantendrá hasta las 15:00, por lo cual afectará el acceso para residentes y visitantes en la franja costera de dicha jurisdicción.

La municipalidad mencionó que permanecerán cerradas las bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz. Se verán afectados también importantes ejes como la av. Costanera, av. Juan Bertolotto, jr. Comandante Espinar, av. José Antonio de Sucre, jr. Diego Ferré, av. Del Ejército, av. Augusto Pérez Araníbar, así como los malecones de la Marina, Cisneros y Reserva.

Para los conductores que se desplacen hacia el norte, el tránsito podrá redirigirse por rutas alternas como malecón Grau, pasaje Rada, av. Chorrillos, av. Pedro de Osma, jr. 28 de Julio, av. Miguel Grau, av. Reducto, av. La Paz, av. Ricardo Palma, av. José Pardo, av. Del Ejército y av. Pérez Araníbar, así como por las calles Diego Ferré, jr. Tacna, jr. Salaverry y jr. Federico Gallese.

El circuito de la Costa Verde ha sido designado como punto neurálgico de los Juegos Bolivarianos para diversas disciplinas entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre. Entre las actividades deportivas programadas se encuentran las pruebas de ciclismo, que recorrerán el tramo desde San Miguel hasta Barranco el 27 de noviembre y el 5 de diciembre.

El circuito de la Costa Verde servirá como escenario central para pruebas de ciclismo, marcha atlética, triatlón y remo costal, involucrando actividades deportivas desde San Miguel hasta Barranco y entre Agua Dulce y Chorrillos - Créditos: Andina.

La marcha atlética cubrirá la ruta comprendida entre Playa Agua Dulce y Chorrillos los días 29 de noviembre y 6 de diciembre. El triatlón y el remo costal sumarán actividad los días 3, 5 y 6 del mes, consolidando este eje vial y recreativo como epicentro del deporte internacional en Lima.

La magnitud del evento moviliza a alrededor de cinco mil atletas provenientes de diecisiete países distintos. Según precisaron los organizadores, los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se inauguraron el pasado 21 de noviembre y continúan desarrollándose en diversas sedes dentro del país.

El cierre y desvío vehicular han sido coordinados para resguardar la seguridad de deportistas, público asistente y delegaciones internacionales. Se recomienda a la ciudadanía informarse sobre rutas alternas y planificar sus traslados con anticipación, ya que la medida busca tanto asegurar el éxito de la competición como minimizar las molestias para los usuarios habituales de la Costa Verde.

Cierre de la Costa Verde desata caos infernal, quejas y demoras

Desde el inicio de la jornada, diversos sectores de la franja costera de Lima presentaron congestión vehicular y desorden en el tránsito. El cierre absoluto de la Costa Verde, implementado por las autoridades desde la noche anterior, modificó de inmediato los desplazamientos cotidianos hacia lugares de trabajo, centros educativos y otros destinos.

Residentes de distritos como San Miguel, Magdalena, Miraflores y Chorrillos enfrentaron calles obstruidas y sobrecarga en avenidas alternas, afectando directamente el ritmo de la ciudad.

Pese a la comunicación con antelación, las demoras desde primeras horas excedieron cualquier previsión. Los accesos al litoral permanecieron congestionados ante la búsqueda infructuosa de nuevas rutas por parte de los conductores.

