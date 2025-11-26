Perú

Yrma Guerrero estalla contra presentador ecuatoriano tras pregunta irrespetuosa a Corazón Serrano: “No cantamos desnudas”

La fundadora de Corazón Serrano respondió con firmeza luego de que un presentador ecuatoriano realizara una pregunta considerada inapropiada por las vocalistas.

Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú, viajó a Ecuador para presentarse el 21 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui. Como parte de su agenda promocional, las integrantes visitaron una conocida radio local, sin imaginar que vivirían uno de los momentos más incómodos de su gira internacional.

Durante la conversación, el presentador ecuatoriano realizó una pregunta que generó sorpresa, incomodidad y rechazo inmediato entre las vocalistas. El conductor, en tono aparentemente ligero, lanzó una interrogante dirigida primero a Cielo Fernández, que luego extendió a todo el grupo, provocando un visible malestar.

La pregunta que causó indignación

La consulta —que apuntaba a descubrir “qué canción cantarían desnudas en la ducha”— fue calificada de inapropiada, desatinada y fuera de contexto por las integrantes de la agrupación. La primera en reaccionar fue Cielo Fernández, quien, con evidente molestia, respondió: “Oye, pero bien fea tu pregunta.”

A su comentario se sumó Briela Cirilo, quien calificó la interrogante como muy morbosa”, dejando en claro que la línea del respeto había sido cruzada. En el set, el ambiente se tensó y la entrevista perdió el ritmo inicial de promoción musical que las artistas esperaban.

Yrma Guerrero rompe su silencio

La fundadora de Corazón Serrano, Yrma Guerrero, no tardó en pronunciarse. Desde Perú, fue consultada por ‘América Hoy’ y expresó con firmeza su indignación por lo ocurrido, defendiendo a sus compañeras y pidiendo respeto para todas las artistas.

“De hecho que está recontra mal, porque no está bien. Es una falta de respeto porque nosotras somos cantantes, en ningún aspecto cantamos calat**”, declaró.

Yrma insistió en que ese tipo de preguntas no corresponde a una entrevista profesional y tampoco es una forma válida de generar contenido viral.

“¿Y a él qué le importa?”: el reclamo directo de Yrma

La artista enfatizó que el presentador cruzó límites innecesarios al tocar un tema íntimo que no tenía relación con su música ni con la gira internacional que estaban promocionando.

“Te lo podría preguntar tu pareja… pero no un periodista te va a preguntar: ‘¿Qué canción cantarías calat*** en la ducha?’ ¿Y a él qué le importa qué canción puedo cantar cala** en la ducha?”, remarcó con firmeza.

Sus declaraciones rápidamente generaron eco entre los seguidores de la agrupación, quienes también mostraron su molestia a través de redes sociales.

Las cantantes de Corazón Serrano se incomodan en vivo

Las imágenes del momento —captadas por los asistentes y difundidas en TikTok y plataformas de entretenimiento— mostraron el gesto de sorpresa de Susana Alvarado, Kiara Lozano, Cielo Fernández, Briela Cirilo y las demás integrantes frente a la pregunta.

Unas miradas de incredulidad, risas nerviosas y respuestas cortantes dejaron en evidencia la incomodidad del grupo, que intentó mantener la cordialidad pese al mal momento.

Ethel Pozo respalda a Corazón Serrano

El episodio también generó reacciones en la televisión peruana. Desde el programa ‘América Hoy’, Ethel Pozo condenó la actitud del locutor ecuatoriano y respaldó a las integrantes de Corazón Serrano.

“Enfermos hay en todos lados, con micrófono y todo… es totalmente fuera de lugar preguntar a cantantes que van tan ilusionadas a hacer una gira”, dijo en pleno programa.

La conductora resaltó que las vocalistas merecen ser entrevistadas sobre su trabajo musical, sus giras y su crecimiento artístico, y no ser expuestas a preguntas irrespetuosas o con doble intención.

En plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, miles de usuarios compartieron fragmentos del video y exigieron un mejor trato hacia las artistas durante sus giras internacionales. Muchos señalaron que entrevistas de este tipo no solo incomodan, sino que desmerecen la profesionalidad y trayectoria del grupo piurano.

Otros usuarios elogieron la actitud firme de Cielo Fernández y Briela Cirilo por responder en el momento, así como las declaraciones de Yrma Guerrero por defender a su equipo.

