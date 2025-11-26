Sofía Franco acusa a Analía Jiménez de buscar ampay con esposo de Silvia Cornejo: “Ella llama al chismefono para que la ampayen”.

Sofía Franco aseguró que expareja de Jean Paul Gabuteau llamó al chismefono de Magaly TV La Firme para dar los datos para el ampay. Video: Arriba mi gente

El reciente ampay que involucra a Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez y que fue difundido hace unos días por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ viene generando diversas opiniones, una de ellas, las de Sofía Franco en el programa ‘Arriba mi gente’. Franco sorprendió al público y a los panelistas al afirmar que fue la propia Jiménez quien habría contactado al “chismefono” del programa de Magaly Medina para coordinar la exposición mediática junto al esposo de Silvia Cornejo.

Durante la emisión de ‘Arriba mi gente’, la conversación entre los conductores giró en torno a la autenticidad del ampay y la posible participación activa de los involucrados. Ricardo Rondón planteó la versión de Gabuteau, quien sostuvo que el video no era reciente. Ante esto, Sofía Franco reaccionó con escepticismo: “Qué fresco”. Fernando Díaz añadió que se trataba del “viejo truco de que no es de ahora esas imágenes”.

Franco fue más allá y, tras revisar la opinión del público, lanzó una acusación directa: “No es la IA, señores. Yo me he tomado el trabajo de leer todos los comentarios del público como tú, como yo, y todos estamos de acuerdo la mayoría, al menos hombres y mujeres, de que Analía Jiménez tiene en sus favoritos, el chismefono. Ella misma llama el chismefono para que la ampayen. Sentencio, ojo”, declaró en vivo.

Michelle Soifer respaldó la postura de Franco y aportó su experiencia en el medio: “Te voy a decir una cosa, Sofi. Y es que tu boca está llena de razón y de experiencia. Porque un ampay, no es que los chacales están esperando a ver que algo les caiga del cielo. Hay un soplón de todas maneras y siempre es una de las partes”. Franco insistió en que, en este caso, la responsable era Analía: “En este caso, Analía, lo sabemos, no hay cómo ocultarlo”.

La discusión se tornó más personal cuando Rondón preguntó a las panelistas cómo se sentiría una mujer al ver una situación así en televisión. Franco respondió: “Yo creo que (Analía) se la tiene jurada desde que le arranchó la cartera Silvia Cornejo públicamente, se la tiene jurada y le desea lo peor. ‘Ahora vas a tener que lidiar conmigo siempre, Silvia Cornejo’”. Santi Lesmes cerró el bloque mostrando su acuerdo: “Yo te compro el cuento de que Analía es la que llama y dice coordenadas, hora y lugar. Yo te lo compro”.

Tras la difusión de las imágenes, Silvia Cornejo fue abordada por la prensa en plena vía pública. La modelo, visiblemente serena, optó por no alimentar la controversia y evitó confirmar o negar una ruptura con Gabuteau. “Chicos, yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero yo no quisiera declarar nada”, expresó al inicio, intentando mantener distancia de las cámaras.

Cornejo, quien llevaba más de tres años sin dar declaraciones públicas, se mantuvo firme en su decisión de no pronunciarse sobre el escándalo. “Chicos, yo entiendo su trabajo, pero verán que yo hace casi más de 3 años que no doy ningún tipo de declaración y yo prefiero evitar. Yo no voy a decir nada al respecto. Lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más”, afirmó ante la insistencia de los reporteros.

La exconductora subrayó que su prioridad es la estabilidad de su hijo y la protección de los menores involucrados. “No quiero dar más detalles, entiendo su trabajo, pero prefiero mantenerme al margen de cualquier tipo de declaración. Él siempre va a ser el padre de mi hijo. Estoy tratando de proteger a mi hijito, que es menor de edad, y no solo él, sino también hay otros niños de por medio”, agregó.

Cornejo dejó claro que no utilizará los medios para responder ni a Gabuteau ni a Jiménez, y que su decisión es preservar la privacidad familiar ante la presión mediática.

La figura de Analía Jiménez ha sido una constante en la vida de Jean Paul Gabuteau y, por extensión, en la relación de este con Silvia Cornejo. Jiménez, de 49 años, estudió Administración Turística y trabajó en cruceros y aerolíneas. Es madre de dos hijos de un matrimonio anterior y conoció a Gabuteau en la adolescencia, cuando ambos estudiaban en el colegio Mater Purísima. Su relación, marcada por idas y vueltas, se reanudó en la adultez y en 2016 tuvieron un hijo en común.

Ese mismo año, la relación entre Jiménez y Gabuteau se vio envuelta en denuncias por violencia familiar. Según el parte policial, Jiménez acusó a Gabuteau de maltrato físico y psicológico durante una visita al menor, lo que marcó una ruptura profunda. Poco después, Gabuteau inició su romance con Cornejo, lo que generó tensiones adicionales y mensajes indirectos en redes sociales por parte de Jiménez.

En 2019, la tensión entre Jiménez y Cornejo escaló hasta un altercado público que terminó en una denuncia policial. Según el reporte, Cornejo irrumpió en una cena entre Gabuteau, Jiménez y su hijo, profiriendo insultos y arrojando la cartera de Jiménez al piso. A pesar de estos episodios, la relación entre Jiménez y Gabuteau continuó de manera intermitente, manteniéndose como una presencia constante en la vida del empresario.

El matrimonio entre Cornejo y Gabuteau, celebrado el 25 de noviembre de 2024, parecía cerrar un ciclo de conflictos. Sin embargo, justo al cumplirse un año de la boda, las imágenes de Gabuteau y Jiménez juntos reavivaron el escándalo, demostrando que la historia entre ambos sigue influyendo en la vida de la pareja.