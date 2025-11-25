Nuevo ampay al esposo de Silvia Cornejo: Jean Paul Gabuteau es grabado otra vez con su expareja

El esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, volvió a ser captado por las cámaras en un nuevo ampay presentado en el programa Magaly TV La Firme. El avance del espacio televisivo de ATV revela imágenes que involucran al empresario y cantante en el centro de una nueva polémica sentimental. Tan solo hace poco más de un mes, el 15 de octubre, Gabuteau fue registrado entrando a un hotel sin su pareja, sumando este hecho a una larga lista de aparentes infidelidades que han marcado su historia reciente.

En el adelanto emitido por el programa conducido por Magaly Medina, se escucha el mensaje: “Atención, Silvia Cornejo. Jean Paul Gabuteau lo volvió a hacer con la ex de siempre y a escondidas”. En las imágenes difundidas, Gabuteau aparece en la terraza de lo que pareciera ser un departamento, mostrándose sumamente cercano a su expareja, Analía Jiménez. Se observa al músico tocando la cintura de Jiménez, quien vestía una bata blanca, mientras en el borde de la baranda reposaba una copa de vino blanco. Pocos minutos después, ambos parecen compartir un beso, lo que refuerza la evidencia de un nuevo capítulo en la compleja historia entre los tres protagonistas.

Analía Jiménez mantuvo una relación sentimental con Jean Paul Gabuteau antes de que él formalizara su vínculo con Silvia Cornejo. Juntos tienen un hijo y, pese a la separación, han sido vistos en repetidas ocasiones en situaciones comprometedoras, incluso cuando Gabuteau ya sostenía un romance público con la conocida conductora de televisión. Solo el mes pasado, Magaly Medina compartió imágenes de ambos durante un reencuentro escolar al que asistieron, despertando rumores sobre la cercanía que mantienen. Además, las cámaras registraron a Gabuteau entrando a un hotel a las 22:29 horas y saliendo pasadas las dos de la madrugada, alimentando las especulaciones respecto a su lealtad.

La ‘respuesta’ de Silvia Cornejo

Ante la controversia, Silvia Cornejo optó por restringir los comentarios en su cuenta de Instagram, lo que muchos interpretaron como una señal de incomodidad frente a los cuestionamientos mediáticos. Llamó la atención que, a pesar de todo, siguiera manteniendo a Gabuteau entre sus seguidos en redes sociales. Sumado a esto, publicó un video en un salón de belleza acompañada de la canción “Dejemos huellas bonitas” de Antoñito Molina, cuyo mensaje reflexivo sobre críticas y adversidades fue entendido por muchos seguidores como una indirecta sobre la coyuntura que atraviesa en su relación de pareja.

La historia entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau ha estado, durante años, marcada por escándalos, rupturas y reconciliaciones. En 2016, Analía Jiménez denunció a Gabuteau por supuestos episodios de maltrato físico y psicológico. Si bien esas denuncias no prosperaron, ambos continuaron manteniendo contacto, incluso después de que Gabuteau oficializara su vínculo con Cornejo. Esta situación ha consolidado a Jiménez como la figura señalada como la “eterna manzana de la discordia” en la relación, mientras la intimidad y convivencia de Silvia Cornejo y Gabuteau permanece bajo la mirada constante del público y de los medios de espectáculos.

Un romance marcado por escándalos

Semanas antes de que estallara este nuevo escándalo mediático, Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau realizaron un extenso viaje por Europa, del cual compartieron múltiples fotografías en familia y en pareja. Recorrieron ciudades como Madrid, Berlín y París.

En Francia, la pareja se mostró sonriente y relajada, posando juntos en lugares emblemáticos y proyectando una imagen de unidad. No obstante, la reciente difusión de imágenes que involucran a Gabuteau con su expareja acabó con esa apariencia de estabilidad y desató una ola de comentarios, debates y especulaciones en redes sociales, donde la opinión pública juega un papel fundamental en la dinámica de la pareja.

Por ahora, el futuro de la pareja es incierto y la situación sigue generando reacciones y comentarios tanto en la audiencia televisiva como en redes sociales, donde cada gesto y publicación es analizado al detalle.