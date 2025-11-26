La difusión de nuevas imágenes ha colocado nuevamente en el centro de la atención a Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, quienes atraviesan su primer aniversario de matrimonio en medio de una controversia mediática. La pareja se enfrenta a una situación delicada tras la emisión de un reportaje en el programa Magaly TV La Firme, donde se observa a Gabuteau en una actitud cercana con su expareja, Analía Jiménez, apenas un día antes de la fecha en que celebraría un año de casado con Cornejo.

El lunes 24 de noviembre, Magaly TV La Firme difundió imágenes que muestran a Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez en un apartamento, en lo que el medio describe como una situación comprometedora. En el material audiovisual, Gabuteau aparece en la terraza, tocando por detrás y en la cintura a Jiménez, quien se encontraba con una bata de baño, lo que ha generado especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo actual. La escena fue captada por las cámaras del programa, que ha seguido de cerca la vida personal del empresario y su entorno.

Al ser abordado por los reporteros del programa, Gabuteau negó mantener una relación sentimental con Analía Jiménez y solicitó a los integrantes del equipo de Magaly TV La Firme que apagaran la cámara para poder conversar en privado. Esta reacción destaca la tensión generada por el encuentro y la insistencia del empresario en desmentir cualquier vínculo amoroso con su ex pareja.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau cumplen su primer aniversario de casados en medio de polémica infidelidad.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se casaron hace un año

Ahora, el avance del programa que se emitirá este 25 de noviembre por Magaly TV La Firme confirmó que Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau contrajeron matrimonio el 25 de noviembre de 2024. De este modo, el polémico ampay entre Gabuteau y Jiménez se dio a conocer exactamente un día antes del primer aniversario de bodas de la pareja, lo que añade un matiz de mayor controversia a la situación.

La relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, quienes comparten un hijo, se ha visto expuesta nuevamente a la opinión pública tras la difusión de estas imágenes. El episodio ha reavivado el interés mediático en torno a la pareja y ha puesto en entredicho la estabilidad de su vínculo matrimonial, justo en el momento en que se supone se disponían a celebrar su primer año de casados.

Silvia Cornejo rompe el silencio digital y restringe comentarios tras escándalo con Jean Paul Gabuteau

Tras conocerse el ampay de su esposo, Jean Paul Gabuteau, Silvia Cornejo tomó la decisión de restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram. La medida, que solo permite reacciones de amigos cercanos, ha sido vista como un intento de protegerse ante la avalancha de opiniones y críticas que ha desatado la difusión de imágenes comprometedoras en el programa Magaly TV La Firme.

Hasta hace poco, la imagen pública de Silvia Cornejo transmitía serenidad y estabilidad. Sus redes sociales mostraban a la exMiss Perú disfrutando de sesiones fotográficas, viajes y momentos familiares, siempre con una sonrisa y rodeada de un ambiente que sugería armonía. En su publicación más reciente, la presentadora aparece en un entorno urbano europeo, luciendo un estilo relajado y elegante, enmarcada por el paisaje otoñal de una ciudad extranjera. Esta postal de aparente tranquilidad contrasta de manera abrupta con la situación que enfrenta actualmente.Las historias de Instagram de Cornejo reforzaban la percepción de una vida familiar sólida.

Pese al material que muestra abrazos y caricias, Jean Paul negó tener una relación con Analía y pidió cámaras apagadas para declarar. Magaly señala que Silvia vive una exposición dolorosa y repetitiva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En ellas se la veía compartiendo actividades cotidianas con su esposo y su hijo pequeño: desde rutinas de ejercicio en pareja hasta paseos y momentos de complicidad. De acuerdo con la cronología de sus redes, hace unas horas antes del ampay ambos realizaban deporte juntos, consolidando la imagen de una familia unida.

El viaje reciente de la pareja por Europa, que incluyó ciudades como Düsseldorf, Múnich, Colonia, Londres y París, quedó documentado en fotografías donde no solo posaban como pareja, sino también como un equipo junto a su hijo. Las imágenes los mostraban disfrutando de actividades turísticas, compras y paseos, proyectando una convivencia estable y feliz.

La difusión del ampay en Magaly TV La Firme alteró radicalmente este panorama. Las imágenes emitidas por el programa mostraron a Jean Paul Gabuteau en un encuentro íntimo con Analía Jiménez, madre de uno de sus hijos. En las escenas, ambos compartían vino, conversaban de manera cercana, se abrazaban y exhibían gestos de complicidad, sin la presencia del menor, lo que, para muchos, descarta cualquier justificación relacionada con la coparentalidad.