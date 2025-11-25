Perú

Silvia Cornejo toma drástica decisión tras ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

Fotos recientes mostraban a la pareja viajando y compartiendo en familia, pero las imágenes reveladas en Magaly TV La Firme cambiaron el panorama

Guardar
Pese al material que muestra abrazos y caricias, Jean Paul negó tener una relación con Analía y pidió cámaras apagadas para declarar. Magaly señala que Silvia vive una exposición dolorosa y repetitiva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La nueva tormenta mediática que envuelve la vida de Silvia Cornejo ha vuelto a sacudir a los seguidores de la exreina de belleza, especialmente luego de que, en medio del escándalo por el reciente ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con su ex, Analía Jiménez, la presentadora peruana tomara una decisión contundente. ¿Qué hizo?

Y es que, la exMiss Perú, limitó los comentarios en todas sus publicaciones recientes de Instagram. La medida no pasó desapercibida y ha generado una ola de interpretaciones sobre el momento emocional y la postura que estaría adoptando tras esta nueva exposición pública de su vida privada.

Escándalo en el entorno de
Escándalo en el entorno de Silvia Cornejo: esposo vuelve a ser captado con su ex. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Antes de que estas imágenes salieran a la luz, todo parecía indicar que Silvia atravesaba una etapa de tranquilidad. En redes sociales, las fotografías mostraban a una mujer sonriente, disfrutando de sesiones fotográficas profesionales, viajes y paseos familiares.

En su última publicación se aprecia a la presentadora posando en un entorno urbano europeo, con un look relajado pero sofisticado, rodeada del característico paisaje de un otoño en el extranjero. Aunque la imagen refleja paz, el contexto detrás de ella contrasta con lo que hoy enfrenta.

Escándalo en el entorno de
Escándalo en el entorno de Silvia Cornejo: esposo vuelve a ser captado con su ex. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Las historias recientes de Instagram de Silvia mostraban escenas cotidianas junto a su esposo y su pequeño hijo: sesiones de ejercicios en pareja, caminatas, risas y complicidad. Hasta hace apenas 13 horas, según la cronología de sus redes, ambos hacían deporte juntos.

Esa aparente armonía familiar se reforzaba con los registros del extenso viaje que la pareja realizó por Europa hace solo unos días, visitando ciudades como Düsseldorf, Múnich, Colonia, Londres y París, donde aparecían disfrutando de actividades turísticas, compras y paseos en familia. En estas fotografías no solo posaban como pareja, sino como un equipo unido junto a su menor hijo.

En medio de esta turbulencia, la reacción pública de Silvia Cornejo ha sido, hasta ahora, silenciosa. Su único movimiento visible: limitar los comentarios en todas sus publicaciones recientes, dejando únicamente habilitadas las reacciones de amigos cercanos. Para muchos, este acto es una señal de protección emocional y un intento de blindarse ante el inminente bombardeo de opiniones, críticas y cuestionamientos.

Por ello, el impacto del ampay emitido por el programa de espectáculos ha sido aún más fuerte. Las imágenes difundidas muestran a Gabuteau compartiendo un encuentro íntimo con su ex, Analía Jiménez, con quien tiene un hijo. En las escenas se les observa bebiendo vino, conversando cercanamente, abrazándose y compartiendo gestos de evidente complicidad, sin la presencia del menor, lo que para muchos elimina cualquier justificación relacionada con la coparentalidad.

Escándalo en el entorno de
Escándalo en el entorno de Silvia Cornejo: esposo vuelve a ser captado con su ex. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina lamenta y considera ‘humillación’ para Silvia Cornejo

Las contundentes palabras de Magaly Medina en su programa reflejan la indignación que gran parte del público expresó al ver las imágenes. “Son escenas que deben causar muchísima cólera, rabia y humillación en Silvia Cornejo”, comentó la conductora, subrayando que no se trataba de una reunión por temas de crianza. “Que se vean por su hijo es entendible, pero no tienen por qué sentarse en sus piernas, abrazarse, besarse o tener una copa de vino en un departamento donde el niño no aparece por ningún lado”.

Para Medina, este es un patrón repetitivo. “Ya debe estar acostumbrado. Lo hace porque sabe que Silvia Cornejo siempre lo va a disculpar”, añadió. La periodista señaló que este tipo de acciones se convierten en una “humillación pública”, más aún cuando las imágenes terminan viralizadas en todas las plataformas digitales.

El confrontamiento entre el reportero del programa y Jean Paul Gabuteau también encendió las alarmas. Al ser abordado sobre su relación con Analía Jiménez, él reaccionó intentando minimizar la situación. “¿De qué hablas, oye?”, respondió en un inicio, tratando de evadir el tema. Sin embargo, cuando el periodista le advirtió que las imágenes saldrían al aire, el músico lanzó una inesperada propuesta: “Podemos hablar a micrófono apagado… te ofrezco algo a cambio. No me refiero a plata, me refiero a tu entrevista”.

La insistencia de Gabuteau en conversar “con la cámara apagada” dejó una sensación de intento de bloqueo mediático. “Si quieres hablar, apaga la cámara y te doy tu entrevista”, repitió en más de una ocasión. Cuando el reportero le preguntó si Silvia sabía del encuentro, él evitó dar explicaciones: “No tengo nada que hablar con ustedes”.

Escándalo en el entorno de
Escándalo en el entorno de Silvia Cornejo: esposo vuelve a ser captado con su ex. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Silvia CornejoJean Paul GabuteauAnalía JiménezMagaly Tv La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

El presidente responde a críticas sobre el estado de emergencia y promete un cambio radical en las cárceles del país

José Jerí anuncia desaparición del

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

En El Valor de la Verdad, el mandatario explicó el origen del patrimonio de su mano derecha y denunció intentos de extorsión en su contra

José Jerí defiende a su

José Jerí aclara que el 80% de su patrimonio es deuda hipotecaria: “Estoy endeudado”

En una entrevista para El Valor de la Verdad este 23 de noviembre, el presidente interino detalló que su departamento en Jesús María y su inmueble en Punta Hermosa están financiados por un crédito a 15 años

José Jerí aclara que el

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

El mandatario contó episodios desconocidos de su vida religiosa, habló de su pragmatismo político, explicó su postura económica y defendió la unión civil, aunque aseguró que aún ‘no está convencido’ de apoyar la adopción por parejas del mismo sexo

José Jerí manifiesta estar a

Sorteo La Tinka domingo 23 de noviembre: revisa los resultados y comprueba tu jugada ganadora

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Sorteo La Tinka domingo 23
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí anuncia desaparición del

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

José Jerí aclara que el 80% de su patrimonio es deuda hipotecaria: “Estoy endeudado”

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

José Jerí revela que fue acólito y consideró ingresar al sacerdocio: “Nunca pensé en ser presidente”

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson

‘Cri Cri’ cuenta que Jefferson Farfán llamó a su esposa cuando estaba en prisión: “Es doloroso, escuché el audio”

Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

Esposo de Silvia Cornejo intenta frenar ampay con su ex y ofrece trato fuera de cámaras: “Apaga la cámara y hablamos”

Mario Irivarren sorprende al pedir a Paolo Guerrero en su show: “Vengo con la ‘9’ y cantamos ‘Declaración de Amor’”

Jefferson Farfán desmiente rivalidad con Mario Irivarren y explica su recordada llamada: “Fue un malentendido”

DEPORTES

Rodrigo Ureña exige explicaciones a

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2 de Libertadores 2026

Raúl Fernández lamentó actitud de Ricardo Gareca como DT de Perú: “Nunca hubo un respeto hacia mi persona; la selección me dio la espalda”