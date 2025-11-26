Perú

Cinco cursos virtuales gratuitos del Congreso de la República: cómo inscribirse y participar

La oficina parlamentaria habilita una serie de formaciones que profundizan en democracia, Constitución, partidos políticos y trayectoria congresal, con constancia oficial para quienes finalicen

Guardar

El Congreso de la República del Perú anunció la apertura de cinco cursos virtuales gratuitos para la ciudadanía, enfocados en fortalecer los conocimientos sobre Estado, derechos y participación democrática. La iniciativa busca que más personas comprendan el funcionamiento institucional y puedan ejercer una ciudadanía activa e informada. Los cursos se dictarán en modalidad virtual a partir del 1 de diciembre, y al culminar cada uno se entregará constancia oficial.

Un programa diseñado para la formación ciudadana

El paquete de formación incluye cinco cursos con contenidos centrales sobre la vida política y el marco legal del país. El primero, Democracia: Principios y Procedimientos, introduce conceptos fundamentales sobre qué es la democracia, sus valores principales y las reglas que definen su estructura. Este módulo tiene como objetivo que los participantes distingan entre los distintos planos en los que la democracia se pone en práctica, tanto como forma de gobierno como en la vida diaria.

El segundo curso, Conociendo la Constitución Política del Perú, profundiza en los derechos y deberes que la Constitución establece para todas las personas, y explica la jerarquía de las normas, la estructura de los poderes del Estado y los principios que orientan la administración pública. El curso facilita el acceso a información jurídica esencial para el ejercicio de una ciudadanía responsable.

El tercer módulo, Congreso: Organización y Funciones, abarca la composición y estructura interna del Congreso de la República, cómo funciona en la elaboración de leyes y cuál es su importancia en el sistema político. De esta manera, se busca que los participantes comprendan tanto los procedimientos parlamentarios como la relevancia del Parlamento en la construcción y supervisión del sistema democrático.

El cuarto curso, Participación Política y Partidos Políticos, ofrece herramientas para entender los mecanismos legales de participación ciudadana, la definición y clasificación de los partidos políticos y la organización del sistema electoral peruano. Esta formación resulta clave para quienes deseen conocer cómo intervenir legalmente en la vida política nacional o local.

Finalmente, en Historia del Congreso, se recorre el papel del Parlamento en el proceso de emancipación y en la consolidación de la democracia peruana, además de la importancia del involucramiento ciudadano en los hitos históricos del país.

Proceso de inscripción y contacto

Las inscripciones ya están abiertas para cualquier interesado. Quienes ya cuenten con usuario y contraseña en la plataforma virtual del Congreso podrán acceder directamente y seleccionar los cursos disponibles bajo la sección “Cursos diciembre 2025”. Para nuevos participantes, el proceso requiere crear una cuenta rellenando un formulario en línea y confirmando la inscripción a través del correo electrónico proporcionado.

El inicio de los cursos está previsto para el 1 de diciembre, en formato completamente virtual y abierto a ciudadanos de todo el país. Al finalizar, cada estudiante recibirá una constancia oficial que acredita su participación y aprendizaje en la materia correspondiente. Esta certificación puede resultar valiosa para quienes buscan fortalecer sus conocimientos o sumar formación en temas cívicos y políticos.

Para consultas y orientación sobre el proceso de inscripción, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 937 454 218976 664 336 y el (01) 311-7777, anexo 3154. También es posible enviar dudas al correo electrónico admin_cursos@congreso.pe. Los interesados puedeninscribirse aquí.

Temas Relacionados

Congreso de la Repúblicacursos virtualesperu-noticias

Más Noticias

Cobro de peajes: Rutas de Lima anuncia posible cese de operaciones desde el 2 de diciembre

La concesionaria advierte que agotaría sus reservas de caja en los próximos días tras la suspensión del cobro de peajes en la Panamericana Sur, según un comunicado difundido hoy 26 de noviembre

Cobro de peajes: Rutas de

Abogado de Pedro Castillo cuenta qué pasó antes de su expulsión del Pleno y la razón por la que asumió su defensa

El doctor Carlos Torres Caro fue expulsado del hemiciclo por comparar a los parlamentarios con los comediantes de “Hablando Huevadas”

Abogado de Pedro Castillo cuenta

Se filtraron las solicitudes de Jorge Fossati para continuar en Universitario de cara al 2026

El técnico uruguayo tuvo una primera reunión con la directiva ‘crema’, pero su permanencia todavía no está garantizada para la próxima temporada

Se filtraron las solicitudes de

Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute: cronograma y dónde comprar para semifinal vuelta por playoffs de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ cerrarán esta llave en condición de local y esperan contar con toda su gente el próximo sábado 8 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce el proceso de venta para adquirir tus boletos

Entradas para el Alianza Lima

Ibai Llanos en Lima: pan con chicharrón y recorriendo los cerros de Comas, así fue su primer día en la capital peruana

El creador de contenido español cumplió su promesa y llegó a nuestro país para probar el desayuno ganador de su mundial

Ibai Llanos en Lima: pan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Pedro Castillo cuenta

Abogado de Pedro Castillo cuenta qué pasó antes de su expulsión del Pleno y la razón por la que asumió su defensa

Sentencia de Martín Vizcarra EN VIVO HOY: PJ decide si expresidente va a prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Comisión Permanente inhabilita a Delia Espinoza: la fiscal revela los abusos que habría sufrido en el proceso

Juez Juan Torres Tasso rechaza pedido de abstención de la JNJ y seguirá en el caso de Delia Espinoza

Exdirectora del Pronabec culpa al MEF por no incluir presupuesto para becas: “Es un error técnico”

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos en Lima: pan

Ibai Llanos en Lima: pan con chicharrón y recorriendo los cerros de Comas, así fue su primer día en la capital peruana

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

Mauricio Mesones recibe elogios por representar a Perú y la cumbia peruana en el concierto de Dua Lipa

Dayanita tendría doble vida en EE. UU. y lo niega: Magaly Medina expone audio, video y tarifas que revelarían la verdad

¿Quién es Analía Jiménez?: la mujer que marca la relación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau desde 2016

DEPORTES

Se filtraron las solicitudes de

Se filtraron las solicitudes de Jorge Fossati para continuar en Universitario de cara al 2026

Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute: cronograma y dónde comprar para semifinal vuelta por playoffs de la Liga 1 2025

Paolo Guerrero reveló su deseo de jugar por otro equipo después de salir de Alianza Lima: “Ya hemos hablado”

Erick Noriega se pronuncia tras su lesión y expresa sentido mensaje: “Volveré mucho más fuerte”

Conmebol reveló contundente motivo por la que se eligió Lima para la final de Copa Libertadores 2025