Cinco cursos virtuales gratuitos del Congreso de la República: cómo inscribirse y participar

El Congreso de la República del Perú anunció la apertura de cinco cursos virtuales gratuitos para la ciudadanía, enfocados en fortalecer los conocimientos sobre Estado, derechos y participación democrática. La iniciativa busca que más personas comprendan el funcionamiento institucional y puedan ejercer una ciudadanía activa e informada. Los cursos se dictarán en modalidad virtual a partir del 1 de diciembre, y al culminar cada uno se entregará constancia oficial.

Un programa diseñado para la formación ciudadana

El paquete de formación incluye cinco cursos con contenidos centrales sobre la vida política y el marco legal del país. El primero, Democracia: Principios y Procedimientos, introduce conceptos fundamentales sobre qué es la democracia, sus valores principales y las reglas que definen su estructura. Este módulo tiene como objetivo que los participantes distingan entre los distintos planos en los que la democracia se pone en práctica, tanto como forma de gobierno como en la vida diaria.

El segundo curso, Conociendo la Constitución Política del Perú, profundiza en los derechos y deberes que la Constitución establece para todas las personas, y explica la jerarquía de las normas, la estructura de los poderes del Estado y los principios que orientan la administración pública. El curso facilita el acceso a información jurídica esencial para el ejercicio de una ciudadanía responsable.

El tercer módulo, Congreso: Organización y Funciones, abarca la composición y estructura interna del Congreso de la República, cómo funciona en la elaboración de leyes y cuál es su importancia en el sistema político. De esta manera, se busca que los participantes comprendan tanto los procedimientos parlamentarios como la relevancia del Parlamento en la construcción y supervisión del sistema democrático.

El cuarto curso, Participación Política y Partidos Políticos, ofrece herramientas para entender los mecanismos legales de participación ciudadana, la definición y clasificación de los partidos políticos y la organización del sistema electoral peruano. Esta formación resulta clave para quienes deseen conocer cómo intervenir legalmente en la vida política nacional o local.

Finalmente, en Historia del Congreso, se recorre el papel del Parlamento en el proceso de emancipación y en la consolidación de la democracia peruana, además de la importancia del involucramiento ciudadano en los hitos históricos del país.

Proceso de inscripción y contacto

Las inscripciones ya están abiertas para cualquier interesado. Quienes ya cuenten con usuario y contraseña en la plataforma virtual del Congreso podrán acceder directamente y seleccionar los cursos disponibles bajo la sección “Cursos diciembre 2025”. Para nuevos participantes, el proceso requiere crear una cuenta rellenando un formulario en línea y confirmando la inscripción a través del correo electrónico proporcionado.

El inicio de los cursos está previsto para el 1 de diciembre, en formato completamente virtual y abierto a ciudadanos de todo el país. Al finalizar, cada estudiante recibirá una constancia oficial que acredita su participación y aprendizaje en la materia correspondiente. Esta certificación puede resultar valiosa para quienes buscan fortalecer sus conocimientos o sumar formación en temas cívicos y políticos.

Para consultas y orientación sobre el proceso de inscripción, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 937 454 218, 976 664 336 y el (01) 311-7777, anexo 3154. También es posible enviar dudas al correo electrónico admin_cursos@congreso.pe. Los interesados puedeninscribirse aquí.