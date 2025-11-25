Perú

Abogado de Pedro Castillo compara a los congresistas con Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Hablan las mismas huevadas”

La Comisión Permanente debate el informe que propone inhabilitar por 10 años al exmandatario por el fallido golpe de Estado en 2022

Comisión Permanente expulsa a abogado de Castillo por expresiones ofensivas durante el debate. (Crédito: X/@Epicentro TV)

El abogado de Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, fue expulsado de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso luego de protagonizar un incidente verbal con los parlamentarios durante el debate sobre la posible inhabilitación por 10 años al golpista exmandatario. El defensor lanzó fuertes expresiones contra los legisladores y los comparó con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, generando la reacción inmediata de la Mesa Directiva.

El episodio ocurrió mientras Torres ejercía su defensa ante las denuncias constitucionales 547 y 575, que también alcanzan a exministros involucrados en el fallido golpe de Estado que dio Pedro Castillo a nivel nacional por televisión el 7 de diciembre de 2022.

En plena intervención, el abogado afirmó: “Hay peruanos de abajo, así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Ustedes saben cómo lo han llenado? ¡Hablando las mismas huevadas que ustedes!”, expresó el letrado.
Abogado de Pedro Castillo hace un show en el Congreso y los compara con 'Hablando Huevadas'. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Congreso expulsó al abogado

Tras la polémica declaración, el tercer vicepresidente del Congreso y presidente de la sesión, Ilich López, interrumpió al abogado para invitarlo a mantener el respeto en el debate. Sin embargo, Torres continuó cuestionando la legitimidad del Parlamento y mencionando la baja aprobación de la institución. De manera previa, también había señalado: “Aquí no voy a hacer diatribas ni insultos, no los necesito. Yo no voy a decir que aquí hay truhanes, sinvergüenzas y bandidos. Yo no voy a decir eso”.

Ante la insistencia del abogado y considerando que no cumplía con el propósito de su intervención, López ordenó su retiro del Hemiciclo. “Señor abogado, retírese. Se terminó esto. Se le ha dado 13 minutos, no ha hecho la defensa adecuada. No le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento”, declaró el miembro de la Mesa Directiva antes de que personal del Congreso lo acompañara fuera de la sala.

Ilich López ordenó la expulsión del abogado de Pedro Castillo tras declaraciones ofensivas al Parlamento. (Foto: Agencia Andina)

Posible inhabilitación de Pedro Castillo

La sesión tenía como objetivo debatir el informe final que recomienda inhabilitar a Pedro Castillo por 10 años para ejercer la función pública, debido a su papel en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. El abogado había iniciado su exposición criticando el tiempo otorgado para preparar la defensa y argumentando que Castillo era un “peruano de abajo que llegó a Palacio”, en referencia a su origen social.

Tras la expulsión, la congresista Martha Moyano señaló que Torres se encontraba en campaña y recordó expresiones previas emitidas por él en otras intervenciones. La legisladora mencionó que el abogado “ha injuriado la Constitución” y que, pese a ello, anteriormente no se había interrumpido su participación. La parlamentaria también criticó que el defensor desviara el tema central del debate.

El gobierno de Pedro Castillo acabó con su golpista mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Foto: captura TV Perú

Congresista respaldo ataques

En contraste, el congresista Elías Varas justificó la intervención de Torres señalando que la defensa de Castillo era “política” y que algunos parlamentarios “han denigrado con sus acciones al Congreso”. Varas sostuvo que las expresiones del abogado debían interpretarse en el contexto de un proceso que considera injusto contra el exmandatario.

El debate continuó luego de la salida de Torres, y la Comisión Permanente prosiguió con las intervenciones de los parlamentarios sobre las denuncias constitucionales. El informe final no solo incluye a Pedro Castillo, sino también al exministro Willy Huerta y a otros exfuncionarios involucrados en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuyo análisis avanzado ya había contemplado la inhabilitación de la exjefa del Gabinete.

Pedro Castillo saca un cartel en pleno juicio por el golpe de Estado.

Abogado de Castillo defiende declaraciones

Carlos Torres defendió sus declaraciones y negó haber faltado el respeto durante su participación en la Comisión Permanente, afirmando que sus expresiones fueron coloquiales y comprensibles para el público. Señaló que la Mesa Directiva interrumpió su intervención de manera arbitraria y sostuvo que su comparación buscaba evidenciar el impacto de las decisiones del Congreso. “Yo lo que he dicho claramente es que esos señores entretienen, pero estos dan pena”, expresó al justificar sus palabras ante los periodistas.

Incidente en el Parlamento: defensor de Castillo llama “hablando huevadas” a congresistas y es expulsado. (Crédito: Epicentro TV)

Asimismo, el abogado aseguró que sus comentarios no perjudican la situación legal del expresidente, pues considera que la inhabilitación ya está decidida políticamente. Añadió que el caso deberá resolverse en instancias internacionales porque, según su versión, el proceso parlamentario se sustenta en irregularidades. Argumentó que el Congreso “no alcanzó los 104 votos” necesarios para las medidas adoptadas y que la sanción se basa en un acto inválido.

