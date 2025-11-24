Convocatoria laboral en el Callao: Municipalidad de Bellavista lanza 29 plazas para secundaria completa y sueldo de hasta S/ 7.000

La Municipalidad de Bellavista, en el Callao, abrió una nueva convocatoria laboral CAS correspondiente a diciembre de 2025, dirigida a profesionales, estudiantes, técnicos y postulantes con secundaria completa que buscan incorporarse al sector público. En total, se ofertan 29 vacantes en áreas administrativas, legales, de planeamiento, logística y servicios generales.
Los sueldos van desde los S/ 2.200 hasta S/ 7.000, según el perfil solicitado. Las plazas están ubicadas en el Callao y la postulación estará disponible solo hasta el 1 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda revisar con anticipación los requisitos, formatos y anexos exigidos en cada puesto.
Requisitos generales y modalidades de contrato
La convocatoria se rige bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por lo que cada postulante deberá verificar en las bases de su plaza qué documentos adjuntar: DNI, declaraciones juradas, experiencia mínima, estudios completos, CV documentado, entre otros.Los niveles de estudios solicitados incluyen:
- Secundaria completa
- Técnicos titulados
- Estudiantes universitarios desde IV, V o VI ciclo (según plaza)
- Egresados universitarios y bachilleres
- Profesionales titulados y colegiados en algunos casos
Los sueldos van entre S/ 2.200, S/ 2.500, S/ 3.500, S/ 4.000, S/ 4.500, S/ 5.000, S/ 5.500, S/ 6.000 y S/ 7.000, dependiendo del cargo.
¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Bellavista? (29 puestos)
A continuación, el listado organizado por nivel de estudios, para facilitar la revisión:
Plazas para profesionales titulados / colegiados
- Especialista en Gestión de Recursos Humanos – S/ 6.000
- Especialista en Gestión de las Compensaciones – S/ 6.000
- Especialista en Planeamiento y Gestión Institucional – S/ 4.000
- Especialista en Modernización del Estado – S/ 4.000
- Abogado(a) – S/ 5.500
- Abogado(a) Civil – S/ 4.500
- Abogado(a) Laboral (2 vacantes) – S/ 4.500
- Abogado(a) con maestría en curso (Derecho Penal/Procesal Penal) – S/ 6.000
- Coordinador/a en Presupuesto Público – S/ 7.000
- Especialista en Gestión Administrativa y Financiera – S/ 5.500
- Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales – S/ 5.500
- Abogado(a) con maestría en Gestión Pública – S/ 6.000
- Abogado(a) – S/ 5.000
Plazas para bachilleres / egresados universitarios
- Asistente Legal – S/ 3.000
- Asistente Legal (egresado) – S/ 2.800
- Especialista en Contrataciones Públicas (3 vacantes) – S/ 5.500
- Analista en Gestión de Procesos Administrativos – S/ 4.500
Plazas para estudiantes universitarios
- Asistente Administrativo (desde IV ciclo) – S/ 4.000
- Analista en Contrataciones Públicas (desde VI ciclo de Derecho) – S/ 4.500
- Asistente Administrativo (desde V ciclo) – S/ 3.800
- Asistente Administrativo (desde VIII ciclo de Administración o Derecho) – S/ 3.500
Plazas técnicas
- Auxiliar Administrativo (Título Técnico) – S/ 3.000
- Analista en Contratación de Bienes y Servicios (Técnico en Administración) – S/ 4.700
Plazas con secundaria completa
- Auxiliar de Almacén – S/ 2.500
- Auxiliar Administrativo – S/ 3.500
- Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en Almacén – S/ 2.200
¿Cómo postular a la convocatoria de Bellavista 2025?
La postulación es completamente virtual. La municipalidad detalla en cada ficha de puesto los formatos y anexos que el postulante debe llenar. Estos son los pasos generales:
1. Revisa las bases de la plaza a la que deseas postular
Cada puesto tiene un PDF oficial donde se especifican:
- Perfil mínimo
- Experiencia requerida
- Documentos a presentar
- Cronograma del proceso
2. Completa todos los formatos solicitados
Incluye declaraciones juradas, ficha de postulación y anexos obligatorios.Si falta algún documento, el sistema podría invalidar tu postulación.
3. Envía tu expediente dentro del plazo
Todas las plazas cierran el 1 de diciembre de 2025.El envío suele realizarse al correo institucional indicado en las bases.
4. Espera la publicación de resultados
Los resultados de cada etapa se difunden en la misma plataforma donde se cargan las bases del concurso.
Puedes revisar cada ficha de puesto, requisitos y documentos de postulación en los enlaces oficiales que acompañan cada código CAS en la plataforma de convocatorias municipales.