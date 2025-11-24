Convocatoria laboral en el Callao: Municipalidad de Bellavista lanza 29 plazas para secundaria completa y sueldo de hasta S/ 7.000

Bellavista es el segundo distrito más antiguo de la Provincia Constitucional del Callao. (History Man)

La Municipalidad de Bellavista, en el Callao, abrió una nueva convocatoria laboral CAS correspondiente a diciembre de 2025, dirigida a profesionales, estudiantes, técnicos y postulantes con secundaria completa que buscan incorporarse al sector público. En total, se ofertan 29 vacantes en áreas administrativas, legales, de planeamiento, logística y servicios generales.

Los sueldos van desde los S/ 2.200 hasta S/ 7.000, según el perfil solicitado. Las plazas están ubicadas en el Callao y la postulación estará disponible solo hasta el 1 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda revisar con anticipación los requisitos, formatos y anexos exigidos en cada puesto.

Requisitos generales y modalidades de contrato

La convocatoria se rige bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por lo que cada postulante deberá verificar en las bases de su plaza qué documentos adjuntar: DNI, declaraciones juradas, experiencia mínima, estudios completos, CV documentado, entre otros.Los niveles de estudios solicitados incluyen:

Secundaria completa

Técnicos titulados

Estudiantes universitarios desde IV, V o VI ciclo (según plaza)

Egresados universitarios y bachilleres

Profesionales titulados y colegiados en algunos casos

Los sueldos van entre S/ 2.200, S/ 2.500, S/ 3.500, S/ 4.000, S/ 4.500, S/ 5.000, S/ 5.500, S/ 6.000 y S/ 7.000, dependiendo del cargo.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Bellavista? (29 puestos)

A continuación, el listado organizado por nivel de estudios, para facilitar la revisión:

Plazas para profesionales titulados / colegiados

Especialista en Gestión de Recursos Humanos – S/ 6.000

Especialista en Gestión de las Compensaciones – S/ 6.000

Especialista en Planeamiento y Gestión Institucional – S/ 4.000

Especialista en Modernización del Estado – S/ 4.000

Abogado(a) – S/ 5.500

Abogado(a) Civil – S/ 4.500

Abogado(a) Laboral (2 vacantes) – S/ 4.500

Abogado(a) con maestría en curso (Derecho Penal/Procesal Penal) – S/ 6.000

Coordinador/a en Presupuesto Público – S/ 7.000

Especialista en Gestión Administrativa y Financiera – S/ 5.500

Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales – S/ 5.500

Abogado(a) con maestría en Gestión Pública – S/ 6.000

Abogado(a) – S/ 5.000

Plazas para bachilleres / egresados universitarios

Asistente Legal – S/ 3.000

Asistente Legal (egresado) – S/ 2.800

Especialista en Contrataciones Públicas (3 vacantes) – S/ 5.500

Analista en Gestión de Procesos Administrativos – S/ 4.500

Plazas para estudiantes universitarios

Asistente Administrativo (desde IV ciclo) – S/ 4.000

Analista en Contrataciones Públicas (desde VI ciclo de Derecho) – S/ 4.500

Asistente Administrativo (desde V ciclo) – S/ 3.800

Asistente Administrativo (desde VIII ciclo de Administración o Derecho) – S/ 3.500

Plazas técnicas

Auxiliar Administrativo (Título Técnico) – S/ 3.000

Analista en Contratación de Bienes y Servicios (Técnico en Administración) – S/ 4.700

Plazas con secundaria completa

Auxiliar de Almacén – S/ 2.500

Auxiliar Administrativo – S/ 3.500

Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en Almacén – S/ 2.200

¿Cómo postular a la convocatoria de Bellavista 2025?

La postulación es completamente virtual. La municipalidad detalla en cada ficha de puesto los formatos y anexos que el postulante debe llenar. Estos son los pasos generales:

1. Revisa las bases de la plaza a la que deseas postular

Cada puesto tiene un PDF oficial donde se especifican:

Perfil mínimo

Experiencia requerida

Documentos a presentar

Cronograma del proceso

2. Completa todos los formatos solicitados

Incluye declaraciones juradas, ficha de postulación y anexos obligatorios.Si falta algún documento, el sistema podría invalidar tu postulación.

3. Envía tu expediente dentro del plazo

Todas las plazas cierran el 1 de diciembre de 2025.El envío suele realizarse al correo institucional indicado en las bases.

4. Espera la publicación de resultados

Los resultados de cada etapa se difunden en la misma plataforma donde se cargan las bases del concurso.

Puedes revisar cada ficha de puesto, requisitos y documentos de postulación en los enlaces oficiales que acompañan cada código CAS en la plataforma de convocatorias municipales.