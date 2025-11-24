Perú

Convocatoria laboral en el Callao: Municipalidad de Bellavista lanza 29 plazas para secundaria completa y sueldo de hasta S/ 7.000

La postulación estará disponible solo hasta el 1 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda revisar con anticipación los requisitos, formatos y anexos exigidos en cada puesto

Guardar
Bellavista es el segundo distrito
Bellavista es el segundo distrito más antiguo de la Provincia Constitucional del Callao. (History Man)

La Municipalidad de Bellavista, en el Callao, abrió una nueva convocatoria laboral CAS correspondiente a diciembre de 2025, dirigida a profesionales, estudiantes, técnicos y postulantes con secundaria completa que buscan incorporarse al sector público. En total, se ofertan 29 vacantes en áreas administrativas, legales, de planeamiento, logística y servicios generales.

Los sueldos van desde los S/ 2.200 hasta S/ 7.000, según el perfil solicitado. Las plazas están ubicadas en el Callao y la postulación estará disponible solo hasta el 1 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda revisar con anticipación los requisitos, formatos y anexos exigidos en cada puesto.

Requisitos generales y modalidades de contrato

Se incautaron excedentes en almacenes
Se incautaron excedentes en almacenes de Ate y Villa El Salvador se incautaron excedentes de Soda Cáustica. (Foto: Agencia Andina)

La convocatoria se rige bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por lo que cada postulante deberá verificar en las bases de su plaza qué documentos adjuntar: DNI, declaraciones juradas, experiencia mínima, estudios completos, CV documentado, entre otros.Los niveles de estudios solicitados incluyen:

  • Secundaria completa
  • Técnicos titulados
  • Estudiantes universitarios desde IV, V o VI ciclo (según plaza)
  • Egresados universitarios y bachilleres
  • Profesionales titulados y colegiados en algunos casos

Los sueldos van entre S/ 2.200, S/ 2.500, S/ 3.500, S/ 4.000, S/ 4.500, S/ 5.000, S/ 5.500, S/ 6.000 y S/ 7.000, dependiendo del cargo.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Bellavista? (29 puestos)

Serenazgo de la Municipalidad de
Serenazgo de la Municipalidad de Bellavista. (Foto: Municipalidad de Bellavista)

A continuación, el listado organizado por nivel de estudios, para facilitar la revisión:

Plazas para profesionales titulados / colegiados

  • Especialista en Gestión de Recursos Humanos – S/ 6.000
  • Especialista en Gestión de las Compensaciones – S/ 6.000
  • Especialista en Planeamiento y Gestión Institucional – S/ 4.000
  • Especialista en Modernización del Estado – S/ 4.000
  • Abogado(a) – S/ 5.500
  • Abogado(a) Civil – S/ 4.500
  • Abogado(a) Laboral (2 vacantes) – S/ 4.500
  • Abogado(a) con maestría en curso (Derecho Penal/Procesal Penal) – S/ 6.000
  • Coordinador/a en Presupuesto Público – S/ 7.000
  • Especialista en Gestión Administrativa y Financiera – S/ 5.500
  • Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales – S/ 5.500
  • Abogado(a) con maestría en Gestión Pública – S/ 6.000
  • Abogado(a) – S/ 5.000

Plazas para bachilleres / egresados universitarios

  • Asistente Legal – S/ 3.000
  • Asistente Legal (egresado) – S/ 2.800
  • Especialista en Contrataciones Públicas (3 vacantes) – S/ 5.500
  • Analista en Gestión de Procesos Administrativos – S/ 4.500

Plazas para estudiantes universitarios

  • Asistente Administrativo (desde IV ciclo) – S/ 4.000
  • Analista en Contrataciones Públicas (desde VI ciclo de Derecho) – S/ 4.500
  • Asistente Administrativo (desde V ciclo) – S/ 3.800
  • Asistente Administrativo (desde VIII ciclo de Administración o Derecho) – S/ 3.500

Plazas técnicas

  • Auxiliar Administrativo (Título Técnico) – S/ 3.000
  • Analista en Contratación de Bienes y Servicios (Técnico en Administración) – S/ 4.700

Plazas con secundaria completa

  • Auxiliar de Almacén – S/ 2.500
  • Auxiliar Administrativo – S/ 3.500
  • Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en Almacén – S/ 2.200

¿Cómo postular a la convocatoria de Bellavista 2025?

curriculum - CV - buscar
curriculum - CV - buscar trabajo - desempleo

La postulación es completamente virtual. La municipalidad detalla en cada ficha de puesto los formatos y anexos que el postulante debe llenar. Estos son los pasos generales:

1. Revisa las bases de la plaza a la que deseas postular

Cada puesto tiene un PDF oficial donde se especifican:

  • Perfil mínimo
  • Experiencia requerida
  • Documentos a presentar
  • Cronograma del proceso

2. Completa todos los formatos solicitados

Incluye declaraciones juradas, ficha de postulación y anexos obligatorios.Si falta algún documento, el sistema podría invalidar tu postulación.

3. Envía tu expediente dentro del plazo

Todas las plazas cierran el 1 de diciembre de 2025.El envío suele realizarse al correo institucional indicado en las bases.

4. Espera la publicación de resultados

Los resultados de cada etapa se difunden en la misma plataforma donde se cargan las bases del concurso.

Puedes revisar cada ficha de puesto, requisitos y documentos de postulación en los enlaces oficiales que acompañan cada código CAS en la plataforma de convocatorias municipales.

Temas Relacionados

CallaoBellavistaMunicipalidadConvocatoria laboralConvocatoria de trabajoEmpleo en PerúSecundaria completaperu-economia

Más Noticias

¿Presidente o influencer? José Jerí responde: “Soy como soy. No soy fingido, siempre he actuado así”

Mandatario aborda pregunta de Beto Ortiz sobre su actividad en redes y rechaza la idea de que su comportamiento sea una estrategia mediática

¿Presidente o influencer? José Jerí

Cuál es la diferencia entre la tuberculosis activa y la tuberculosis latente

Comprender estas dos formas de tuberculosis es fundamental para la prevención y el control

Cuál es la diferencia entre

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de hígado

Aunque en sus primeras fases el cáncer de hígado puede ser silencioso, existen algunos síntomas que suelen aparecer a medida que avanza

Estos son los 5 principales

Pollada extorsiva: así operaba red de “El Monstruo” para camuflar cobro de cupos de S/20 a transportistas

Red financiera ligada a Erick Moreno Hernández utilizaba la venta obligatoria de tickets de polladas y cuentas bancarias alquiladas para lavar millones de soles provenientes de la extorsión a empresas de transporte de Lima Norte

Pollada extorsiva: así operaba red

José Luna busca anular declaraciones clave que lo vinculan en el proceso de elección del jefe de la ONPE

El precandidato de Podemos Perú, José Luna Gálvez, presentó un recurso de acción de amparo para pedir la nulidad de cinco declaraciones del colaborador eficaz 1010-2020

José Luna busca anular declaraciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Presidente o influencer? José Jerí

¿Presidente o influencer? José Jerí responde: “Soy como soy. No es fingido, siempre he actuado así”

José Luna busca anular declaraciones clave que lo vinculan en el proceso de elección del jefe de la ONPE

César Acuña visitó la casa de su hermano, Óscar Acuña, un día después de operativo que buscaba detenerlo por caso Qali Warma

El sur del Perú definirá las elecciones 2026: 4,3 millones de votos y un electorado cansado de promesas sin cumplir

José Jerí decretará estado de emergencia en las 28 provincias peruanas que limitan con Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Ecuador

ENTRETENIMIENTO

Canciones de K-pop en iTunes

Canciones de K-pop en iTunes Perú para escuchar hoy

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

DEPORTES

Regatas pasó del KO a

Regatas pasó del KO a la hazaña: remontó dos sets y venció 3-2 a San Martín en un ‘tie break’ dramático

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 5 de la primera fase

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”