Perú

¡Histórico! Ministerio de Vivienda firma en Juliaca un contrato de S/1.706 millones para la obra de saneamiento más grande del Perú

Hasta antes de la ejecución de la Etapa II del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca, la obra más grande había sido la de Nueva Rinconada, en Villa María, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador

Obra de agua y alcantarillado
Obra de agua y alcantarillado beneficiará a 370.000 habitantes en Puno, según el Ministerio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la firma del contrato para la ejecución de la Etapa II del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca, considerada la infraestructura de saneamiento más grande ejecutada por el sector en el Perú hasta la fecha.

El compromiso, asumido por el ministro Wilder Sifuentes Quilcate, responde a una demanda de más de cinco décadas de la población de la ciudad de Juliaca, en la región Puno, de acuerdo con un comunicado difundido por el ministerio.

Ministerio de Vivienda: Juliaca avanza con mayor proyecto de saneamiento del país

La Etapa II del proyecto beneficiará a más de 370.000 personas en os distritos de Juliaca y San Miguel, en la provincia de San Román. La ejecución estará a cargo del Consorcio Juliaca, conformado por las empresas Ingecol Sucursal de Perú y Lydco Ingeniera S.A.S., tras adjudicarse el proceso mediante evaluación técnica y legal.

La propuesta alcanza los S/125 millones, cifra destinada a la instalación de redes de agua potable y alcantarillado, así como a la construcción de dos reservorios. Hasta antes de esta obra, la más grande había sido la Nueva Rinconada, en Lima, que debe abastecer a los distritos de Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y San Juan de Miraflores, por S/1.200 millones.

Los trabajos previstos en esta fase incluyen construir un reservorio nuevo y mejorar otro existente, instalar más de 25.000 conexiones de agua potable y 6.359 conexiones de alcantarillado, además del desarrollo de cuatro nuevos colectores y la rehabilitación de uno adicional.

Todas estas intervenciones forman parte de un megaproyecto cuya inversión total asciende a S/1.706 millones, financiados a través de un esquema de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ministro Sifuentes: “Aquí se materializa la voluntad del Gobierno”

El ministro Sifuentes Quilcate indicó que la suscripción formaliza la promesa hecha a autoridades, dirigentes y familias beneficiarias de asegurar la continuidad de un proyecto que calificó como “el más grande en la historia del saneamiento ejecutado por el sector”.

“Aquí se materializa la voluntad del Gobierno y la palabra del presidente de la República, José Jerí, de priorizar proyectos como el PIAA Juliaca. Nos comprometimos el pasado 14 de noviembre y lo estamos cumpliendo. Esto no es solo un trabajo de técnicos, es fruto de la labor que ustedes realizan como dirigentes, que permitirá una mejor calidad de vida para sus hijos y futuras generaciones”, manifestó.

En la firma participaron el viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes, el director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), Eleazar Lozano, el coordinador general de la UCP Juliaca, Juan Carlos Córdova, así como representantes de las familias beneficiarias, de acuerdo al parte oficial del MVCS.

Más de 25.000 nuevas conexiones de agua llegarán a Juliaca y San Miguel

El PIAA Juliaca, supervisado por el PNSU, está orientado a reducir la brecha de acceso a agua potable y alcantarillado en la región Puno, en especial en áreas que esperaban la obra desde hace medio siglo. El proyecto, desarrollado bajo un esquema de financiamiento internacional, busca transformar las condiciones de salubridad y calidad de vida para los habitantes de Juliaca y zonas aledañas.

Con la firma del contrato, el Gobierno del Perú asegura que busca reforzar su objetivo de cerrar las brechas en servicios básicos y garantizar una mejora estructural en la ciudad de Juliaca y la provincia de San Román, cumpliendo uno de los compromisos más demandados por la ciudadanía de la región.

