Perú

Dictan 28 meses de prisión preventiva contra alias ‘El Jorobado’, señalado por Fiscalía como líder de ‘Los sanguinarios de la construcción’

La medida se sustenta en la hipótesis fiscal que atribuye a Lucano el mando de una organización criminal que operaba mediante cobros, amenazas y toma de terrenos

Guardar
El crimen organizado halló en
El crimen organizado halló en los conciertos una vía para lavar dinero y ejercer dominio sobre empresarios del espectáculo mediante violencia y empresas de fachada. | Composición Infobae Perú

Dictan 28 meses de prisión preventiva contra Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, señalado por Fiscalía como líder de ‘Los sanguinarios de la construcción’. La decisión judicial marcó un nuevo episodio en la lucha estatal contra el crimen organizado en Lima Norte. El Ministerio Público informó este resultado a través de sus plataformas oficiales y resaltó la importancia del caso por el alcance de la red que, según las investigaciones, continúa en funcionamiento desde el penal Ancón 1.

La figura de Lucano se mantiene vinculada a una estructura criminal que, según las investigaciones, funciona desde distintos frentes: familiares, operadores de confianza y socios que administran cobros, disputas de territorio y control de actividades ilícitas. La Fiscalía sostiene que esta red continúa activa y articulada, con un sistema de comunicación que permite órdenes, coordinación de pagos y supervisión de negocios ilegales.

En este escenario, la disposición de prisión preventiva se suma a un contexto de fuerte preocupación institucional. La propia entidad fiscal difundió el mensaje inicial a través de sus plataformas oficiales, resaltando el alcance de su labor y la complejidad del caso. El Ministerio Público informó: “Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3) logró 28 meses de prisión preventiva para Adam Lucano, alias ‘El jorobado’, por el presunto delito de organización criminal, en agravio del Estado”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

El jorobadoAdam Smith Lucano CotrinaMinisterio PúblicoFiscalíaperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Reimond Manco reveló una información en torno a una decisión que tomaría la directiva del club ‘blanquiazul’ con el ‘Kaiser’ respecto a diversos inconvenientes

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Producción de palta se disparó en 112,9% y alcanzó las 72.492 toneladas

El fuerte repunte del cultivo respondió a un auge de la demanda internacional y a condiciones térmicas que favorecieron el desarrollo de las plantaciones, con La Libertad, Lima e Ica como los principales motores del crecimiento

Producción de palta se disparó

Kion: cuáles son los dolores corporales que alivia esta planta medicinal

Las raíces del kion contienen compuestos activos, como los gingeroles y shogaoles, que tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y analgésicos

Kion: cuáles son los dolores

Cascos Azules peruanos impulsan atención sanitaria y jornadas recreativas en África Central

Un contingente de 220 integrantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú brindó servicios médicos y actividades a niños en la República Centroafricana, como parte de la misión de la ONU

Cascos Azules peruanos impulsan atención

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión

La conductora de espectáculos sorprendió al público al asegurar que el sueldo del chico reality no sería suficiente para el estilo de vida que comparte con su esposa Alejandra Baigorria

Magaly Medina pone en duda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jueces acusan a la JNJ

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

PJ declara improcedente pedido de Delia Espinoza y otorga “por última vez” dos días más a la JNJ para reponerla

Delia Espinoza denuncia “venganza política” y acusa al Congreso de imponer una “dictadura parlamentaria”

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

Delia Espinoza a un paso de la inhabilitación: Comisión Permanente aprueba sanción que le prohíbe ejercer la función pública por 10 años

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pone en duda

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión

Dua Lipa cantará hoy “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Paco Bazán y Susana Alvarado reaparecen juntos tras denuncia de expareja del conductor: “La tormenta pasará”

Documental ‘De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV’ hace historia al ganar el Premio Martín Fierro Latino 2025

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

DEPORTES

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Pista atlética de la Videna está inconclusa pese al inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Clarivett Yllescas sí estará en el Mundial de Clubes 2025: Alianza Lima presentó su lista oficial con 15 jugadoras

Carlos Bustos se muestra de acuerdo con la extensión de contrato de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se podría tentar un año más de trabajo”

Williams Riveros se diferencia de Carlos Zambrano en directa comparación: “Lo respeto, pero yo soy tricampeón”