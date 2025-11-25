Dictan 28 meses de prisión preventiva contra alias ‘El Jorobado’, señalado por Fiscalía como líder de ‘Los sanguinarios de la construcción’

El crimen organizado halló en los conciertos una vía para lavar dinero y ejercer dominio sobre empresarios del espectáculo mediante violencia y empresas de fachada. | Composición Infobae Perú

Dictan 28 meses de prisión preventiva contra Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, señalado por Fiscalía como líder de ‘Los sanguinarios de la construcción’. La decisión judicial marcó un nuevo episodio en la lucha estatal contra el crimen organizado en Lima Norte. El Ministerio Público informó este resultado a través de sus plataformas oficiales y resaltó la importancia del caso por el alcance de la red que, según las investigaciones, continúa en funcionamiento desde el penal Ancón 1.

La figura de Lucano se mantiene vinculada a una estructura criminal que, según las investigaciones, funciona desde distintos frentes: familiares, operadores de confianza y socios que administran cobros, disputas de territorio y control de actividades ilícitas. La Fiscalía sostiene que esta red continúa activa y articulada, con un sistema de comunicación que permite órdenes, coordinación de pagos y supervisión de negocios ilegales.

En este escenario, la disposición de prisión preventiva se suma a un contexto de fuerte preocupación institucional. La propia entidad fiscal difundió el mensaje inicial a través de sus plataformas oficiales, resaltando el alcance de su labor y la complejidad del caso. El Ministerio Público informó: “Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3) logró 28 meses de prisión preventiva para Adam Lucano, alias ‘El jorobado’, por el presunto delito de organización criminal, en agravio del Estado”.

Noticia en desarrollo...