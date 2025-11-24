Perú

Cerebro: para qué sirve cada uno de los dos hemisferios cerebrales

Conocer para qué sirve cada hemisferio cerebral y cómo cuidarlos es más que una curiosidad científica: es una herramienta para proteger nuestra salud mental y neurológica

Guardar
Proteger la salud cerebral implica
Proteger la salud cerebral implica acciones que benefician a ambos hemisferios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud del cerebro es tan crucial como proteger cualquier otro órgano vital. En el Perú, las enfermedades neurológicas son una realidad preocupante: según el Seguro Social de Salud (EsSalud), hasta octubre de 2024 se atendieron más de 11 mil asegurados por accidentes cerebrovasculares (ACV), muchos de los cuales sufren secuelas permanentes.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirma que el ACV es la segunda causa de muerte en el país y la primera de discapacidad en adultos mayores. Frente a estas cifras, conocer cómo funciona el cerebro y especialmente para qué sirve cada uno de sus hemisferios resulta fundamental para promover una vida más saludable y prevenir daños.

Para qué sirve el hemisferio derecho

El hemisferio derecho es responsable
El hemisferio derecho es responsable de la intuición, la percepción espacial, la música, la imaginación y el procesamiento de las emociones (Imagen ilustrativa Infobae)

El hemisferio derecho del cerebro, también llamado “hemisferio no verbal”, está implicado en funciones más globales, creativas y emocionales. Es responsable de la intuición, la percepción espacial, la música, la imaginación y el procesamiento de las emociones. Cuando miras el arte, sientes empatía, reconoces rostros o captas matices emocionales en la voz de alguien, tu hemisferio derecho está muy activo. Además, colabora en la integración visual y en entender relaciones espaciales, como cuándo girar para estacionarte o cómo orientarte en un mapa.

Para qué sirve el hemisferio izquierdo

El hemisferio izquierdo, por su parte, es más analítico y lógico. Se encarga del lenguaje: habla, escritura, lectura y gramática. También gestiona el pensamiento racional, los cálculos matemáticos, la planificación secuencial y la resolución de problemas paso a paso. Si estás organizando un presupuesto, analizando datos o estructurando un discurso, tu hemisferio izquierdo está al mando. Además, este lado del cerebro ayuda a distinguir detalles específicos y procesar información de forma lógica y ordenada, lo que facilita tomar decisiones basadas en hechos concretos.

Cómo cuidar la salud de cada uno de los hemisferios cerebrales

El hemisferio izquierdo se encarga
El hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje: habla, escritura, lectura y gramática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteger la salud cerebral implica acciones que benefician a ambos hemisferios, aunque algunas prácticas pueden estimular específicamente uno u otro:

  • Actividad física regular: caminar, nadar o hacer ejercicios aeróbicos mejora la circulación sanguínea en el cerebro y promueve la neurogénesis (nacimiento de nuevas neuronas). Esto ayuda a todo el cerebro, sin importar el hemisferio.
  • Estimulación cognitiva variada: realizar tareas diferentes cada día (leer, escribir, jugar ajedrez, tocar un instrumento o resolver crucigramas) obliga a usar tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. La creatividad (derecho) y el análisis (izquierdo) se ejercitan juntos.
  • Dormir lo suficiente: el sueño profundo es vital para consolidar la memoria, reparar el cerebro y equilibrar las funciones emocionales y lógicas.
  • Alimentación saludable: consumir una dieta rica en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y vitaminas contribuye a la salud neuronal. El control de la presión arterial y de otros factores de riesgo también evita daños cerebrovasculares, un problema grave según el Minsa.
  • Control de factores de riesgo vascular: La hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado son factores que aumentan la probabilidad de ACV, lo que puede dañar cualquier parte del cerebro, incluyendo ambos hemisferios.
  • Terapias cognitivas y emocionales: actividades como la meditación, el mindfulness y la terapia psicológica ayudan a regular las emociones (hemi­sferio derecho) y a mejorar la atención, la planificación y el pensamiento lógico (hemi­sferio izquierdo).
  • Prevención y detección temprana de ACV: reconocer los signos de alerta del ictus (como debilidad repentina en un brazo, asimetría facial o dificultad para hablar) puede salvar vidas y limitar consecuencias en ambos hemisferios.

Conocer para qué sirve cada hemisferio cerebral y cómo cuidarlos es más que una curiosidad científica: es una herramienta para proteger nuestra salud mental y neurológica. En un país como el Perú, donde los accidentes cerebrovasculares afectan a miles y representan una carga para el sistema sanitario, esas prácticas preventivas pueden marcar la diferencia. Cultivar hábitos que fortalezcan la creatividad y el razonamiento, controlar los factores de riesgo y mantener un estilo de vida saludable son estrategias clave para promover un cerebro sano, activo y equilibrado.

Temas Relacionados

cerebrohemisferio cerebralhemisferio derechohemisferio izquierdoperu-salud

Más Noticias

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

El arquero boliviano se lució con una gran salvada luego de una inédita jugada que derivó en la tarjeta roja para el ‘Kaiser’ en el duelo en Matute

Polémico penal contra Alianza Lima

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2

Con el triunfo de Cusco FC sobre Sport Huancayo, el cuadro ‘blanquiazul’ se verá las caras con el elenco ‘celeste’ en duelo electrizantes que definirán al rival de los ‘dorados’

Alianza Lima vs Sporting Cristal:

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”

El mediocampista chileno contó que buscará una charla con la directiva del club ‘merengue’ por el castigo impuesto de seis fechas por el partido ante los ‘íntimos’

Rodrigo Ureña exige explicaciones a

Conflicto por transporte en Machu Picchu llegó a la BBC: turistas varados, protestas y disputas por el control del servicio

En un artículo firmado desde Aguas Calientes, el medio británico narró cómo la pugna legal entre dos compañías mantiene en incertidumbre el único acceso rápido hacia la ciudadela inca, afectando a más de 4.500 visitantes diarios

Conflicto por transporte en Machu

Desde economía hasta el tricampeonato de la ‘U’: Feria del Libro Ricardo Palma presentará estas obras como novedades

La Feria del Libro Ricardo Palma continuará hasta el 9 de diciembre. Los lectores podrán asistir desde las 11:00 hasta las 22:00 horas

Desde economía hasta el tricampeonato
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí desafía las normas

José Jerí desafía las normas internacionales por capturar a Betssy Chávez: No dudaría en entrar a la embajada de México

Delia Espinoza denuncia ser una “perseguida política” del Congreso y cuestiona silencio de fiscales supremos: “Deberían salir a pronunciarse”

José Jerí cuestiona crisis en la Fiscalía y eventual retorno de Delia Espinoza: “Me preocupa perder el nivel de colaboración que hoy tenemos”

José Jerí asegura que no cree en Martín Vizcarra y pide que “la justicia haga su trabajo” en caso de corrupción contra expresidente

Premier Ernesto Álvarez confirma reemplazo de personal en el INPE: “Queremos cambiar la naturaleza misma de la institución penitenciaria”

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa aterriza en Lima

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

DEPORTES

Polémico penal contra Alianza Lima

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”

Carlos Zambrano estalló contra el arbitraje tras una expulsión que considera injusta: “Algunas decisiones llegan inclinadas antes de ocurrir”

Universitario de Deportes encara una semana determinante por el futuro de Jorge Fossati: “Esperamos que todo salga bien”