Cerebro: para qué sirve cada uno de los dos hemisferios cerebrales

Proteger la salud cerebral implica acciones que benefician a ambos hemisferios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud del cerebro es tan crucial como proteger cualquier otro órgano vital. En el Perú, las enfermedades neurológicas son una realidad preocupante: según el Seguro Social de Salud (EsSalud), hasta octubre de 2024 se atendieron más de 11 mil asegurados por accidentes cerebrovasculares (ACV), muchos de los cuales sufren secuelas permanentes.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirma que el ACV es la segunda causa de muerte en el país y la primera de discapacidad en adultos mayores. Frente a estas cifras, conocer cómo funciona el cerebro y especialmente para qué sirve cada uno de sus hemisferios resulta fundamental para promover una vida más saludable y prevenir daños.

Para qué sirve el hemisferio derecho

El hemisferio derecho es responsable de la intuición, la percepción espacial, la música, la imaginación y el procesamiento de las emociones (Imagen ilustrativa Infobae)

El hemisferio derecho del cerebro, también llamado “hemisferio no verbal”, está implicado en funciones más globales, creativas y emocionales. Es responsable de la intuición, la percepción espacial, la música, la imaginación y el procesamiento de las emociones. Cuando miras el arte, sientes empatía, reconoces rostros o captas matices emocionales en la voz de alguien, tu hemisferio derecho está muy activo. Además, colabora en la integración visual y en entender relaciones espaciales, como cuándo girar para estacionarte o cómo orientarte en un mapa.

Para qué sirve el hemisferio izquierdo

El hemisferio izquierdo, por su parte, es más analítico y lógico. Se encarga del lenguaje: habla, escritura, lectura y gramática. También gestiona el pensamiento racional, los cálculos matemáticos, la planificación secuencial y la resolución de problemas paso a paso. Si estás organizando un presupuesto, analizando datos o estructurando un discurso, tu hemisferio izquierdo está al mando. Además, este lado del cerebro ayuda a distinguir detalles específicos y procesar información de forma lógica y ordenada, lo que facilita tomar decisiones basadas en hechos concretos.

Cómo cuidar la salud de cada uno de los hemisferios cerebrales

El hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje: habla, escritura, lectura y gramática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteger la salud cerebral implica acciones que benefician a ambos hemisferios, aunque algunas prácticas pueden estimular específicamente uno u otro:

Actividad física regular : caminar, nadar o hacer ejercicios aeróbicos mejora la circulación sanguínea en el cerebro y promueve la neurogénesis (nacimiento de nuevas neuronas). Esto ayuda a todo el cerebro, sin importar el hemisferio.

Estimulación cognitiva variada : realizar tareas diferentes cada día (leer, escribir, jugar ajedrez, tocar un instrumento o resolver crucigramas) obliga a usar tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. La creatividad (derecho) y el análisis (izquierdo) se ejercitan juntos.

Dormir lo suficiente : el sueño profundo es vital para consolidar la memoria, reparar el cerebro y equilibrar las funciones emocionales y lógicas.

Alimentación saludable : consumir una dieta rica en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y vitaminas contribuye a la salud neuronal. El control de la presión arterial y de otros factores de riesgo también evita daños cerebrovasculares, un problema grave según el Minsa.

Control de factores de riesgo vascular : La hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado son factores que aumentan la probabilidad de ACV, lo que puede dañar cualquier parte del cerebro, incluyendo ambos hemisferios.

Terapias cognitivas y emocionales : actividades como la meditación, el mindfulness y la terapia psicológica ayudan a regular las emociones (hemi­sferio derecho) y a mejorar la atención, la planificación y el pensamiento lógico (hemi­sferio izquierdo).

Prevención y detección temprana de ACV: reconocer los signos de alerta del ictus (como debilidad repentina en un brazo, asimetría facial o dificultad para hablar) puede salvar vidas y limitar consecuencias en ambos hemisferios.

Conocer para qué sirve cada hemisferio cerebral y cómo cuidarlos es más que una curiosidad científica: es una herramienta para proteger nuestra salud mental y neurológica. En un país como el Perú, donde los accidentes cerebrovasculares afectan a miles y representan una carga para el sistema sanitario, esas prácticas preventivas pueden marcar la diferencia. Cultivar hábitos que fortalezcan la creatividad y el razonamiento, controlar los factores de riesgo y mantener un estilo de vida saludable son estrategias clave para promover un cerebro sano, activo y equilibrado.