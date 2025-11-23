Perú

We The Lion sorprende con show navideño 'Christmas special', un evento teatral y sinfónico

We The Lion anuncia un show navideño teatral y sinfónico que contará con nuevas canciones, narrativa escénica y artistas invitados

We The Lion sorprende con show navideño 'Christmas special', un evento teatral y sinfónico

La banda peruana We The Lion debutará un formato navideño en vivo que une música, teatro y orquesta el lunes 22 de diciembre. El espectáculo, titulado ‘WTL: Christmas Special’, centrará su puesta en escena en adaptar clásicos de la Navidad y presentar al público piezas inéditas, todo bajo una estructura de espectáculo familiar.

El evento contará con doble función, permitiendo que asistentes de distintas edades sean testigos de esta propuesta en el recinto del Teatro Municipal de Surco, ubicado dentro del Parque de la Amistad en Lima. La apuesta incluye un relato teatral original que sigue al personaje Amarilo, interpretado por Gustavo Mayer, quien explora la búsqueda de aceptación y el espíritu navideño, junto a la aparición de Papá Noel, papel de Nicolás Fantinato.

Alonso Briceño, vocalista de We The Lion, describe que la obra fusiona canciones tradicionales como Jingle Bells, Silent Night y All I Want for Christmas Is You con piezas propias. La banda lanzará, el 1 de diciembre, dos nuevos temas navideños en Spotify, los cuales también formarán parte del repertorio en vivo del espectáculo.

La propuesta busca conectar con familias y público de varias generaciones a través de música, humor y mensajes optimistas, en una producción que suma la participación de una orquesta y artistas de diversas ramas.

¿Cuándo y dónde será el Christmas Special de We The Lion?

El musical se realizará en Lima el lunes 22 de diciembre, en el Teatro Municipal de Surco. Están programadas dos presentaciones, a las 16:00 y a las 19:30 horas. El recinto, ubicado en el Parque de la Amistad, abrirá sus puertas para un público que podrá disfrutar tanto de la función como de la opción de adquirir un pase Meet & Greet para fotografiarse con Papá Noel, miembros de We The Lion y los protagonistas de la obra.

Precio de las entradas

Las entradas para ‘We The Lion presenta: Christmas Special’ están clasificadas por zonas. La Platea Baja tiene un valor de 197 soles, mientras que la Platea Central se encuentra a 147 soles. La Platea Alta cuesta 97 soles y la opción denominada Zona Cultural, dirigida al público con presupuesto más ajustado, se consigue por 40 soles. Cada zona proporciona diferentes experiencias y cercanía al escenario.

¿Quiénes serán los artistas invitados?

El evento incluirá actuaciones de Gustavo Mayer y Nicolás Fantinato en los papeles principales. Asimismo, estarán presentes como invitados especiales la cantante Nicole Favre, Greccia, Samir y Pleito. Con ellos, la noche tomará un matiz colaborativo, ya que participarán en interpretaciones conjuntas y números especiales dentro de la narrativa central del show.

We The Lion y la novedad de este espectáculo

We The Lion ha consolidado una ruta propia en la escena musical peruana con proyectos que combinan música en vivo y experiencias inmersivas. Con shows previos como WTL: 360 Experience, WTL: Symphonic y WTL: Family Day, el grupo ha experimentado con formatos que trascienden lo meramente musical.

La iniciativa de producir un especial navideño responde a la intención de construir espectáculos familiares y de amplio alcance. En palabras de Alonso Briceño, su objetivo es crear relatos que aporten mensajes positivos y provoquen una conexión intergeneracional, tanto a través de nuevas composiciones como de versiones de clásicos universales.

Para este año, el grupo suma el estreno de dos canciones navideñas que compartirán tanto en plataformas digitales como en el espectáculo en vivo, reafirmando su apuesta por la innovación dentro del calendario cultural peruano.

